Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смольный запускает уникальную программу: компании Петербурга получат особый статус
Природное средство против зноя: вытяжка из винограда и арахиса не даст организму свариться заживо
Ловушка уже на маршруте: где в Ярославской области заработали новые дорожные камеры
Точка невозврата пройдена: Ксения Собчак сделала признание после жёсткой критики иноагентов
Рак шейки матки часто начинается без боли и жалоб: всего одна проверка помогает защититься вовремя
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Разгрузочный день умеет удивлять: один продукт меняет цифру на весах заметнее остальных
Не каждая подкормка работает на урожай: во время цветения одна ошибка оставит клубни мелкими
Не только белок и нейроны: философы похоронили исключительность человеческого разума

Жизнь под открытым небом: почему голубой — самый недооцененный цвет в современном дизайне

Недвижимость

Голубой цвет часто ошибочно клеймят как холодный и неуютный. Дизайнеры-скептики пугают "стерильностью" больничных палат или риском быстро разочароваться в выбранном тоне. Однако интерьер 24-го этажа в Москве доказывает обратное: если впустить небо в квартиру, стены растворяются, а пространство начинает дышать.

интерьер в голубых тонах
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
интерьер в голубых тонах

Как один образец керамогранита задал вектор всему ремонту

Всё началось со случая на строительном рынке весной 2023 года. Взгляд зацепился за керамогранит с лазурными и древесными прожилками. Без утвержденного проекта, без чертежей — плитка переехала в дом. Этот артефакт стал "точкой сборки" будущего интерьера. Дизайнер Катерина Колобродова признается: выбор не был случайным. Синий — это личный код семьи, который годами копился в гардеробе и прошлых квартирах.

Панорама 24-го этажа продиктовала правила игры. Огромная доля остекления превращает небо в активного участника дизайна. Вместо того чтобы выстраивать баррикады из бежевых штор, автор решила "втянуть" цвет облаков внутрь. Так появилась глубина, которой часто не хватает типовым планировкам. Увлечения и хобби стали фундаментом для создания места силы.

"Голубой цвет — это хамелеон. Он живет циклами светового дня. Утром стены почти прозрачные, к вечеру — густые, как вечерние сумерки. Главное — выбирать сложные, "пыльные" оттенки с теплым подтоном, чтобы избежать эффекта ледяной пещеры", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Инженерная точность и магия "монохромного" расширения

Ремонт занял ровно год — с ноября по ноябрь. Чтобы цвет лег идеально, стены прошли через жесткий цикл подготовки: от штукатурки до стеклохолста и финальной шлифовки. Никаких "быстрых" решений. Для каждого помещения подобрали свой код краски — от "Гавани" в детской до "Дремы" в санузле.

Главный архитектурный трюк — стирание границ между плоскостями. Стены и натяжной потолок выкрашены в один тон. Глаз перестает фиксировать стык вертикали и горизонтали, из-за чего высота помещения считывается по-новому. Даже встроенные светильники лишены рамок, чтобы не дробить визуальное полотно. Грамотная организация клининга в таком пространстве важна не меньше декора — чистые линии не терпят визуального шума.

"При работе с насыщенными цветами важно, чтобы все сопутствующие системы — радиаторы, плинтусы, карнизы — были окрашены в тон стен. Любой контрастный элемент превратится в визуальный барьер и "съест" драгоценный объем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Экономика проекта: от паркета до маркетплейсов

Бюджет в 4,5 млн рублей распределили прагматично. Ставку сделали на тактильность: под ногами лежит дорогой натуральный паркет. На чем-то пришлось сэкономить — двери и часть текстиля выбирали из среднего ценового сегмента. Баланс между люксом и масс-маркетом позволил закрыть проект без кредитной кабалы.

Статья расходов / Решение Ориентировочная стоимость (р.)
Инженерная сантехника и электрика (надежность) от 800 000
Отделочные материалы (краска, штукатурка, паркет) 1 200 000 — 1 500 000
Мебель и декор (микс брендов и маркетплейсов) до 2 000 000

Для создания целостности Катерина привлекла художницу: акварели писались специально под обивку мебели и тон стен. Такой подход позволяет интерьеру выглядеть законченным произведением. Даже если швы на стыках материалов требуют внимания со временем, общая концепция "воздуха" нивелирует мелкие огрехи эксплуатации.

Ответы на популярные вопросы о цветных интерьерах

Не станет ли голубой цвет раздражать через год?

Нет, если использовать сложные, природные оттенки. Чистые спектральные цвета быстро утомляют психику. Секрет долговечности — в "запыленности" тона, который воспринимается как нейтральный фон, а не яркое пятно.

Как сделать так, чтобы холодный цвет не казался "неуютным"?

Добавляйте фактуру. Натуральное дерево, бархат, льняной текстиль и плетеные элементы компенсируют "прохладу" синего. Теплый свет (2700-3000K) также смягчает палитру в вечернее время.

Нужно ли делать выкрасы перед покраской всей квартиры?

Для непрофессионала выкрасы обязательны. Цвет на бумажном веере и на стене под разным углом света — это два разных оттенка. Проверьте образец в солнечную погоду и в сумерках.

Можно ли использовать натяжной потолок в цвет стен?

Да, это отличный способ сэкономить время и бюджет на выравнивании бетона. Главное — заказать полотно с матовой фактурой и максимально точным подбором колера под основную краску.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Нефть
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Продажи на вторичке превратились в фарс: алгоритмы лишили владельцев привычного рычага давления
От 150 тысяч до 1,5 миллионов: Петербург закрепил размеры финансовой поддержки
Эко-загадка Ленобласти: кто превратил свалку в Ломоносовском районе в "братскую могилу" для рыбы
Страх в темном переулке больше не приговор: в России запустят личный цифровой конвой
Транспортный капкан в Череповце: необдуманные действия у бензоколонок обернулись крупными потерями
Элегантность в каждом жесте: Рената Литвинова в США продемонстрировала редкие кадры из городского парка
Лимиты вырастут, канистры вернут: как в Карелии решили проблему на АЗС
Путин сделал громкое заявление о западных арбитражах: для российского бизнеса начинается новый этап
Радикализация внутренней политики Украины: последствия необратимого сдвига для государственного строя
Игнорируя боль и ледяной ветер: Кейт Миддлтон назвала фактор, не давший ей сдаться в горах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.