Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза

Судебное разбирательство по резонансному делу "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей" подходит к одному из ключевых этапов: в Приморском районном суде Санкт-Петербурга продолжается допрос свидетелей защиты и самих подсудимых.

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Новая команда адвокатов, приглашенная подсудимыми в этом году, заявляет о многочисленных нарушениях, которые, по мнению защиты, ставят под сомнение возможность вынесения законного приговора.

25 июня и 4 июля после перерыва суд под председательством заместителя председателя Приморского районного суда по уголовным делам Е. С. Богдановой продолжил рассмотрение дела. При этом на обоих заседаниях судья запретила видеосъемку.

Суд заслушивал свидетелей защиты, а также рассмотрел ходатайства адвокатов, касающиеся доказательств, законность которых защита оспаривает. Одно из ключевых ходатайств было связано с материалами прослушивания телефонных переговоров. По словам адвокатов, такие материалы могут использоваться в уголовном деле только в том случае, если надлежащими документами подтверждены их происхождение, рассекречивание и передача следствию.

Адвокат Денис Маликов заявил, что по спорным записям защита не видит таких документов в материалах дела. По его словам, суд ранее уже отказывал в удовлетворении аналогичного ходатайства, однако сделал это без надлежащей мотивировки и без проверки главного вопроса, каким именно документом подтверждено законное появление этих записей в деле.

"Защита вынуждена повторно обращаться с тем же ходатайством не для затягивания процесса, а потому, что ключевые доводы остались без судебной оценки, изучены были другие документы не касающиеся оспариваемых доказательств. Когда доводы обвинения принимаются без должной проверки, а доводы защиты отклоняются формально, нарушается принцип состязательности сторон. Суд должен быть беспристрастным арбитром, а не частью обвинительной логики. Доказательство, законность которого не подтверждена, не может использоваться против подсудимых. Это не тактика защиты, а основа справедливого правосудия", - отметил адвокат.

По словам адвокатов, с февраля 2026 года стороной защиты вносится множество ходатайств о признании доказательств обвинения недопустимыми. "Ходатайства зачастую судом отклоняются, суд не приводит мотивы по принятым решениям, рассматривает ходатайства без удаления без совещательную комнату, на месте и немотивированно, что является существенным нарушением права стороны защиты на представление ходатайств. Мы обращаем внимание суда на многочисленные существенные нарушения при сборе доказательств, что, по мнению стороны защиты, является недопустимым".

При этом, отмечают адвокаты, суд ограничивает сторону защиту в представлении своих доказательств, это выражается, в частности, в отказе в содействии суда по получении многочисленных выписок, составляющих банковскую и налоговую тайну. "Кроме того, мы наблюдаем многочисленные факты внепроцессуального общения стороны обвинения с судом", говорят они.

Напомним, по делу проходят десять подсудимых. По данным защиты, они не являлись руководителями "Лайф-из-Гуд", "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", а были рядовыми сотрудниками либо предпринимателями, связанными с деятельностью компании.

Судебный процесс идет третий год. Часть подсудимых продолжает находиться в СИЗО. Индивидуальный предприниматель Михаил Измайлов содержится под стражей с весны 2022 года. Альмира Гильберт, Анатолий Наливан, Дмитрий Мазанов и Денис Шишко находятся в СИЗО более трех лет.

Среди подсудимых также 84-летний Виктор Иванович Василенко. По информации защиты, он не был сотрудником этих организаций и не являлся предпринимателем, сотрудничавшим с ними. Несмотря на возраст и состояние здоровья, он еженедельно посещает судебные заседания, что затрудняет прохождение стационарного лечения.

По мнению опрошенных нашим изданием правозащитников, столь длительные и жесткие меры пресечения по экономическому делу требуют особенно убедительной доказательной базы. Между тем защита настаивает, что ключевые доказательства обвинения нуждаются в тщательной судебной проверке.

Следующее заседание — 9 июня.