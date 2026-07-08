Маленькие детали — большие перемены: идеи кухонных фартуков, в которые невозможно не влюбиться

Керамическая плитка на кухне — классика, которая начинает утомлять. Визуальный шум от бесконечных швов и въевшийся в затирку жир заставляют дизайнеров искать альтернативы. Сегодня кухонный фартук перестал быть просто защитой стены. Это масштабное полотно, которое диктует эстетику всей рабочей зоны.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain кухонный фартук

Практичные материалы: от стекла до бетона

Закаленное стекло (скинали) лидирует в сегменте эргономичных решений. Оно выдерживает жар варочной панели и не боится прямой струи воды. Глянцевое стекло добавляет "воздуха" за счет отражений, а матовое — деликатно рассеивает свет, скрывая мелкие брызги. Если интерьер требует брутальности, на сцену выходят бетонные панели или натуральный камень. Однако пористые материалы, такие как бетон или сланец, требуют обязательной гидрофобной пропитки, иначе капля масла оставит вечный след.

"Стеклянный фартук — это самый гигиеничный вариант. Отсутствие пор и минимальное количество стыков не дают шансов плесени. Даже если основание стены имеет дефекты ремонта, стеклянная панель скроет их без сложной подготовки поверхности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Для ценителей органики дерево остается желанным, но капризным гостем. Дубовый щит или массив сосны обязательно закрывают защитным экраном. Это надежнее, чем любой лак. При интеграции камня важно учитывать его вес: тяжелые слэбы требуют усиленного крепежа и профессионального монтажа.

Материал Ориентировочная стоимость (м²) Пластиковые панели (АБС/ПВХ) Эконом: 800 — 2 500 руб. Стекло / Керамогранит Средний: 5 000 — 15 000 руб. Натуральный камень / Кварцит Премиум: от 25 000 руб.

Креативный подход: краска и скрытые текстуры

Грифельная краска превращает стену в интерактивную доску для рецептов или записок близким. Это дешево, дерзко и на удивление практично — современные составы легко моются. Для более консервативных интерьеров используют обои с активным принтом, "запечатанные" под прозрачное стекло. Это позволяет менять облик кухни без масштабного демонтажа плитки: достаточно просто заменить бумажное полотно за экраном.

"Если вы выбираете мозаику, используйте только эпоксидную затирку. Она не впитывает грязь и сохраняет чистоту швов десятилетиями. Обычный цементный состав на кухне быстро превращается в рассадник бактерий", — констатировал отделочник Сергей Рябов.

Декоративный кирпич без защиты быстро забивается пылью и жиром. В зоне плиты его фактура моментально теряет лоск. Чтобы сохранить брутальность лофта и обеспечить гигиену, кладку закрывают закаленным стеклом-триплексом. Это создает эффект музейного экспоната и решает проблему уборки.

Критерии выбора: на что смотреть профессионалу

Главный враг чистоты — стык между фартуком и столешницей. Чем меньше там бортиков и пластиковых уголков, тем дороже выглядит кухня. Идеальный вариант — когда фартук монтируется на установленную мебель через тонкий слой герметика. Также важна пожарная безопасность: при использовании газовых плит расстояние до горючих материалов (пластик, дерево) должно быть максимальным, либо их стоит заменить на металл или керамику.

Ответы на популярные вопросы о кухонных фартуках

Можно ли клеить стекло прямо на старую плитку?

Да, если плитка держится крепко. Это сэкономит время на демонтаже, но потребует тщательного обезжиривания и подбора специального клея.

Насколько прочно закаленное стекло?

Его крайне сложно разбить плоским ударом. Опасность представляют только торцевые удары острыми предметами, поэтому края всегда защищают профилем.

Как ведут себя пластиковые фартуки у газовой плиты?

Плохо. При длительном нагреве пластик может деформироваться или выделять специфический запах. Для газа лучше выбирать негорючие материалы.

Нужно ли выравнивать стену под кирпич?

Для декоративного кирпича идеальная плоскость не обязательна — клей нивелирует перепады. Но если сверху будет стекло, стена должна быть выведена "в ноль".

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