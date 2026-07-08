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Спор, знакомый каждой паре: россияне признались, кто должен принимать самые важные жилищные решения

Недвижимость

Каждый пятый мужчина хотел бы снять с себя ответственность за выбор квартиры, однако 92% женщин уверены, что именно мужчина принимает ключевые решения при покупке недвижимости. К таким выводам пришли эксперты ГК "Гранель" по итогам опроса покупателей недвижимости, с результатами которого ознакомилась Pravda. Ru.

переезд
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
переезд

Как показало исследование, роли в поиске жилья по-прежнему распределяются достаточно традиционно. Мужчины считают, что женщинам стоит доверять в первую очередь ремонт и отделку — так ответили 32% опрошенных. Выбор района они готовы отдать женщинам в 24% случаев, инфраструктуру для детей — в 23%, а сам дом — тоже 24%. А вот паркинг мужчины доверяют женщинам реже всего — лишь 4%.

Женщины, в свою очередь, отводят мужчинам другие зоны ответственности. По мнению 31% россиянок, именно муж должен отвечать за стоимость жилья и условия ипотеки. Каждая пятая (20%) считает мужской зоной выбор паркинга, а 17% — вопросы безопасности дома и двора. Меньше всего женщины доверяют мужчинам планировку (10%) и инфраструктуру для детей (6%).

Как комментирует Элина Ханнанова, вице-президент по маркетингу ГК "Гранель", каждый пятый мужчина (20%) считает, что параметры выбора квартиры невозможно разделить на мужские и женские, тогда как среди женщин так думают лишь 8%.

"Большинство не тянут одеяло на себя, а напротив, считают, что именно мужчина должен нести ответственность за ключевые финансовые решения в семье", — отметила Ханнанова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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