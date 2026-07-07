Покупка выморочного имущества у государства: основные правовые риски и способы защиты прав нового собственника

Приобретение недвижимости, признанной выморочным имуществом, часто привлекает покупателей ценой ниже рыночной и юридическим статусом продавца в лице государства. Однако такие объекты скрывают серьезные правовые ловушки, способные оставить нового владельца и без денег, и без квадратных метров.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на руководителя адвокатского кабинета Алексея Журавлева, основная опасность кроется в возможности внезапного появления законных наследников.
Согласно законодательству, родственники, пропустившие срок вступления в наследство по уважительной причине, вправе восстановить свои права через суд. Если претендент докажет, что не знал о смерти близкого или фактически содержал жилье, оплачивая счета, сделка купли-продажи может быть аннулирована. Журавлев подчеркивает, что в судебной практике встречаются случаи, когда добросовестный покупатель лишается имущества, становясь ответчиком по иску об истребовании собственности.
Криминальные схемы также остаются актуальной угрозой при реализации государственного жилья. Мошенники подделывают документы и проводят цепочку сделок через подставных лиц, чтобы легализовать объект перед финальной продажей. Важно помнить, что даже если в квартире создали уютный дофаминовый интерьер, при вскрытии факта махинаций закон встанет на сторону государства или истинных владельцев.
"Выморочное имущество — актив с низким порогом входа, но высокими судебными рисками. Если вы не готовы к процессам на 2–3 года, от такой покупки лучше отказаться", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по недвижимости Олег Бендриков.
Юристы рекомендуют не ограничиваться проверкой выписки из ЕГРН, так как она не отражает полноту наследственных дел. Необходимо запрашивать подтверждения от нотариуса о проведенных поисках родственников через органы ЗАГС. Кроме того, стоит внимательно изучить задолженность по ЖКХ, которая нередко переходит к новому собственнику. Часто жилье требует серьезного обновления, будь то замена сантехники или реставрация фасадов мебели, но технические траты — лишь малая часть возможных издержек.
Особую настороженность должен вызывать временной разрыв более 5–7 лет между смертью владельца и переходом жилья в казну. Бездействие чиновников при оформлении документов создает юридический вакуум, который часто заполняют внезапно объявившиеся претенденты. Получить же денежную компенсацию из бюджета крайне сложно, а судебные разбирательства могут длиться годами, требуя оплаты дорогостоящих экспертиз и услуг адвокатов.
Это недвижимость, которая после смерти владельца официально перешла в собственность государства, так как у покойного не нашлось наследников ни по закону, ни по завещанию.
Низкая стоимость обусловлена необходимостью быстрой реализации актива и наличием скрытых юридических рисков, которые дисконтируют цену объекта.
Да, если он докажет в суде, что не имел возможности узнать о наследстве ранее или фактически принял его (например, жил в квартире), срок давности может быть восстановлен.
Да, долги по коммунальным платежам, накопленные за время простоя выморочного жилья, часто становятся бременем нового собственника, если иное не прописано в договоре.
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