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Покупка выморочного имущества у государства: основные правовые риски и способы защиты прав нового собственника

Недвижимость » Мнение

Приобретение недвижимости, признанной выморочным имуществом, часто привлекает покупателей ценой ниже рыночной и юридическим статусом продавца в лице государства. Однако такие объекты скрывают серьезные правовые ловушки, способные оставить нового владельца и без денег, и без квадратных метров.

Радость от покупки квартиры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Радость от покупки квартиры

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на руководителя адвокатского кабинета Алексея Журавлева, основная опасность кроется в возможности внезапного появления законных наследников.

Основные риски и судебные претензии

Согласно законодательству, родственники, пропустившие срок вступления в наследство по уважительной причине, вправе восстановить свои права через суд. Если претендент докажет, что не знал о смерти близкого или фактически содержал жилье, оплачивая счета, сделка купли-продажи может быть аннулирована. Журавлев подчеркивает, что в судебной практике встречаются случаи, когда добросовестный покупатель лишается имущества, становясь ответчиком по иску об истребовании собственности.

Криминальные схемы также остаются актуальной угрозой при реализации государственного жилья. Мошенники подделывают документы и проводят цепочку сделок через подставных лиц, чтобы легализовать объект перед финальной продажей. Важно помнить, что даже если в квартире создали уютный дофаминовый интерьер, при вскрытии факта махинаций закон встанет на сторону государства или истинных владельцев.

"Выморочное имущество — актив с низким порогом входа, но высокими судебными рисками. Если вы не готовы к процессам на 2–3 года, от такой покупки лучше отказаться", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Как обезопасить себя при покупке

Юристы рекомендуют не ограничиваться проверкой выписки из ЕГРН, так как она не отражает полноту наследственных дел. Необходимо запрашивать подтверждения от нотариуса о проведенных поисках родственников через органы ЗАГС. Кроме того, стоит внимательно изучить задолженность по ЖКХ, которая нередко переходит к новому собственнику. Часто жилье требует серьезного обновления, будь то замена сантехники или реставрация фасадов мебели, но технические траты — лишь малая часть возможных издержек.

Особую настороженность должен вызывать временной разрыв более 5–7 лет между смертью владельца и переходом жилья в казну. Бездействие чиновников при оформлении документов создает юридический вакуум, который часто заполняют внезапно объявившиеся претенденты. Получить же денежную компенсацию из бюджета крайне сложно, а судебные разбирательства могут длиться годами, требуя оплаты дорогостоящих экспертиз и услуг адвокатов.

Ответы на популярные вопросы о выморочном имуществе

Что такое выморочное имущество простыми словами?

Это недвижимость, которая после смерти владельца официально перешла в собственность государства, так как у покойного не нашлось наследников ни по закону, ни по завещанию.

Почему квартиры от государства продаются дешевле рынка?

Низкая стоимость обусловлена необходимостью быстрой реализации актива и наличием скрытых юридических рисков, которые дисконтируют цену объекта.

Может ли наследник вернуть квартиру через 10 лет?

Да, если он докажет в суде, что не имел возможности узнать о наследстве ранее или фактически принял его (например, жил в квартире), срок давности может быть восстановлен.

Переходят ли долги за свет и воду новому покупателю?

Да, долги по коммунальным платежам, накопленные за время простоя выморочного жилья, часто становятся бременем нового собственника, если иное не прописано в договоре.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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