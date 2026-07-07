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ТВ-зона как центр притяжения: 5 способов сделать экран частью искусства

Недвижимость

Телевизионная зона перестала быть просто подставкой под черный прямоугольник. Сегодня это смысловой центр гостиной, диктующий правила всей архитектуре пространства. Дизайнеры отказываются от громоздких "стенок" в пользу чистоты линий, игры фактур и скрытых сценариев освещения. Визуальный шум уходит, уступая место эргономике и тактильности.

оформление стены с телевизором
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
оформление стены с телевизором

Телевизор-мимикрия: как растворить технику в интерьере

Черный глянцевый экран часто разрушает целостность светлого интерьера. Если задача — сделать технику невидимой, на помощь приходит прием интеграции в ниши. Утопленный в стену экран сливается с плоскостью, не перетягивая на себя внимание. Провода при этом исчезают в кабель-каналах еще на этапе черновых работ.

"При проектировании ниши под ТВ крайне важно оставить технический зазор по периметру. Техника греется, ей нужен отвод воздуха. Плотная посадка "впритык" может привести к перегреву электроники и повреждению отделки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Акцентные решения: бетон, дерево и "парящие" панели

Для тех, кто хочет превратить стену в арт-объект, актуально использование брутальных или природных фактур. В тренде вертикальные рейки, расширяющие пространство, микробетон или широкоформатный керамогранит. Одним из самых дорогих по визуальному восприятию решений остается "парящая" панель с контурным светом.

В зависимости от геометрии и задач панели можно разместить вертикально на всю стену для визуального увеличения высоты пространства, подойдут деревянные или объёмные панели, имитация скалы. Если расположение телевизора находится по центру зоны, то декор можно расположить как симметрично, так и наоборот сделать визуальное смещение композиции и декора в одну из сторон.

Динамику пространству придает LED-подсветка, скрытая за панелью из натурального сланца или шпона. Это создает глубину и мягкий вечерний сценарий освещения, избавляя от бликов на экране. Грамотная обработка швов и стыков материалов здесь критична — свет подчеркнет любой изъян.

Вариант отделки Ориентировочная стоимость (кв. м)
Краска или декоративная штукатурка 500 — 3 500 руб. (Эконом)
3D-панели из гипса или МДФ 4 500 — 12 000 руб. (Средний)
Натуральный камень / Шпонированные панели от 15 000 руб. (Премиум)

Мебельная логика: от асимметрии до встроенных систем

Современная меблировка ТВ-зоны — это отказ от симметрии. Дизайнеры комбинируют открытые стеллажи для декора и глухие фасады для гаджетов. Низкая консоль, парящая над полом, облегчает интерьер, делая его воздушным. В небольших квартирах выгоднее смотрятся системы "невидимки" в цвет стен, где фасады из эмали или шпона скрывают полноценную систему хранения.

Если хочется добавить объёма, по бокам можно разместить витрины, стеллажи или закрытые шкафы. Асимметричная композиция часто смотрится интереснее классической: например, с одной стороны — витрина со стеклом и подсветкой, с другой — спокойная глухая секция.

"При выборе навесных конструкций и тяжелых панелей всегда учитывайте материал стен. Если это пазогребень или гипсокартон без закладных, консоль может вырвать крепления. Проверяйте несущую способность основания до покупки мебели", — подчеркнула архитектор Анастасия Кузнецова.

Инженерная изнанка: розетки и скрытые коммуникации

Главный враг стиля — пучки проводов. Планировать электрику нужно на этапе "бетона". Для стандартного набора (ТВ, приставка, роутер, саундбар) требуется минимум 5-7 розеток. Важно помнить, что даже современное кухонное оборудование меркнет по сложности подключения перед продвинутым домашним кинотеатром.

Не стоит использовать все приёмы сразу. Для одной гостиной обычно достаточно одного-двух выразительных решений: например, фактурной панели и подсветки или встроенной мебели и спокойной отделки стены. Чем лаконичнее сочетания, тем дороже выглядит интерьер. Перед финальным выбором соберите образцы рядом: фасады мебели, отделку стены, цвет краски, металл, стекло, текстиль.

"Для телевизионной зоны обязательно выделите отдельную линию в щитке. Современные панели чувствительны к скачкам напряжения, а медиасистемы создают приличную нагрузку. Правильно рассчитанная электрика избавит от гула в колонках и мерцания экрана", — разъяснил электрик Николай Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о дизайне ТВ-зоны

На какой высоте вешать телевизор?

Центр экрана должен находиться на уровне глаз сидящего человека. Обычно это 100-110 см от пола. Слишком высокий монтаж создает нагрузку на шейный отдел.

Как скрыть провода, если ремонт уже сделан?

Используйте декоративные кабель-каналы, которые можно покрасить в цвет стен, или закройте зону за ТВ интерьерной панелью, установленной на зазорах.

Можно ли вешать телевизор напротив окна?

Это нежелательно из-за бликов. Если другого места нет, установите плотные шторы блэкаут или выбирайте экраны с антибликовым покрытием последнего поколения.

Какое расстояние должно быть между диваном и экраном?

Для современных 4K-панелей оптимальное расстояние составляет около 1.5-2 диагоналей экрана. Это позволяет сохранить детализацию без вреда для зрения.

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Экспертная проверка: инженер строительного контроля Роман Волков, архитектор Анастасия Кузнецова, электрик Николай Кравцов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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