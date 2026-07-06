Рядовым россиянам снова придется ждать: новостройки уперлись в барьер, который не дает ценам падать

Снижение цен на первичном рынке жилья в ближайшей перспективе маловероятно из-за роста себестоимости строительства и высокой инфляции, рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что вместо прямого дисконта девелоперы переходят к политике скрытых скидок и предоставлению рассрочек.

Фото: freepik Новостройка

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2026 года стоимость одного квадратного метра в новостройках "старой" Москвы увеличилась на 21,4% относительно показателей 2025 года. Аналитики bnMAP.pro зафиксировали этот скачок на фоне общего изменения макроэкономических факторов. При этом аналитики подчеркивают, что разрыв цен между первичным и вторичным сегментами продолжает оказывать давление на выбор покупателей.

По словам Перескоковой, фундаментальные факторы сегодня работают на удержание высокой стоимости объектов. Компании сталкиваются с удорожанием проектного финансирования, ростом цен на строительные материалы и острым дефицитом кадров, что ведет к существенному увеличению трат на рабочую силу. Одновременно с этим объем вывода новых площадок на рынок сокращается, что ограничивает предложение.

"Я бы не стала говорить о скором снижении цен на новостройки, поскольку сегодня рынок поддерживается фундаментальными факторами: выросла себестоимость строительства, сохраняется высокая стоимость проектного финансирования, увеличиваются затраты на строительные материалы и значительно подорожала рабочая сила", — пояснила она.

Тем не менее динамика роста цен может замедлиться. В условиях снижения покупательской способности застройщики вынуждены бороться за клиента, предлагая субсидированные программы и длительные рассрочки даже в сегментах бизнес- и премиум-класса. Несмотря на маркетинговые активности, продажи новостроек в ряде регионов показывают отрицательную динамику из-за недоступности классических кредитных инструментов.

Специалист уверена, что для реального повышения доступности жилья необходим комплекс системных мер. Ключевым барьером остается стоимость заемных средств, которая делает покупку невозможной для большинства граждан. Для стабилизации отрасли также важно обеспечить бесперебойный запуск новых девелоперских проектов. Это позволит избежать дефицита в будущем. На текущем этапе эксперты констатируют, что рынок новостроек переходит в фазу стагнации, где на первый план выходят альтернативные способы оплаты.

"Чтобы жилье стало доступнее, необходим комплекс мер, и в первую очередь — снижение ипотечных ставок, поскольку именно стоимость кредитования сегодня является главным барьером для большинства покупателей", — подчеркнула Перескокова.

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием развития событий станет не обвал цен, а их стабилизация при сохранении гибких условий сделок. Параллельно с этим на рынке наблюдается изменение структуры самого жилья. Так, эра малогабаритных квартир становится ответом девелоперов на снижение платежеспособности населения. В то же время статистика по новостройкам может демонстрировать обманчивое спокойствие, если не брать в расчет индивидуальные стратегии застройщиков по удержанию спроса.

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