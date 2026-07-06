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Жизнь в центре как за городом: дефицит редких форматов жилья в Москве изменил рынок

Недвижимость

Столичный рынок недвижимости избавляется от избытка "сложных" форматов. Предложение двухуровневых квартир в московских новостройках за год сократилось на 13,5%. Сегодня девелоперы предлагают всего 315 таких лотов, хотя еще прошлым летом их было 364. Доля двухэтажного жилья в общем объеме экспозиции упала до критических 0,8% — по сути, лишь каждый 131-й объект на витрине имеет второй ярус.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Динамика рынка и дефицит предложения

К июлю 2026 года в границах старой Москвы двухэтажные форматы представлены в 39 проектах от 20 застройщиков. Сокращение лотов аналитики связывают с вымыванием наиболее ликвидных вариантов. "Мы видим, что покупатели чаще стали интересоваться двухэтажными квартирами. В то же время за прошедший год количество таких вариантов в новостройках столицы уменьшилось, что ведет к увеличению их ликвидности", — отметила коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

"Двухуровневое пространство — это всегда вызов для инженерии. Здесь критически важно продумать визуальный детокс и освещение, чтобы второй свет не превратил квартиру в гулкий колодец. Ликвидность таких лотов растет, потому что они создают сценарий жизни загородного дома в центре города", — подчеркнула архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Интерес к "вертикальным" квартирам обусловлен четким зонированием. Первый этаж традиционно отдается под общественные зоны — кухню-гостиную и кабинет, второй становится приватной территорией со спальнями. Это позволяет разделить сценарии жизни семьи, не увеличивая пятно застройки в плане. Однако наличие лестницы съедает до 6-8 квадратных метров полезной площади, что делает каждый метр золотым.

Ценовой разрыв: от масс-маркета до элиты

Ценообразование в сегменте двухуровневого жилья неоднородно. В массовых новостройках "квадрат" обойдется в среднем в 311 тысяч рублей, что на 6% дешевле, чем годом ранее. В элитном же классе, который сосредоточен преимущественно в ЦАО, ценник взлетел на 5%, достигнув 3,6 млн рублей за метр. Девелоперы перестали закладывать такие решения в бюджетные проекты, концентрируя их в объектах элитарного статуса.

Сегмент жилья Средняя цена кв. м (руб.)
Массовый сегмент 311 000 (-6%)
Элитный сегмент 3 600 000 (+5%)

"Для инвестора двухуровневая квартира в массовом сегменте — это риск. Площадь большая, а целевая аудитория узкая. Но в премиум-классе такие лоты — это трофейная недвижимость. Их дефицит на уровне 0,8% от рынка гарантирует сохранение капитала даже при стагнации цен", — констатировал риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Эргономика вертикали: зачем два этажа в мегаполисе

Основной объем предложения сегодня сосредоточен в центре Москвы. Высокобюджетные апартаменты с лестницами часто превращаются в арт-объекты. Однако такая планировка требует особого внимания к деталям отделки и подбору акцентов в интерьере, чтобы пространство не выглядело раздробленным. Главный тренд — "второй свет", когда часть перекрытия отсутствует, создавая объем воздуха высотой 6-7 метров.

"Поддержание порядка в такой квартире сложнее технически. Высокие потолки требуют специальных систем вентиляции, иначе на втором уровне будет душно. А для чистки панорамного остекления второго света часто приходится вызывать альпинистов", — разъяснила специалист управляющей компании Марина Иванова.

Ответы на популярные вопросы о двухуровневом жилье

Считается ли лестница жилой площадью?

Нет, площадь под лестницей и сами ступени обычно исключаются из жилого пространства, что формально увеличивает стоимость "полезного" метра.

Можно ли сделать двухуровневую квартиру из обычной?

Это требует согласования перепланировки с расчетом нагрузок на перекрытия, что в большинстве типовых домов невозможно.

Насколько дороже обходится ремонт в таком жилье?

Смета вырастает на 20-30% из-за необходимости возведения межэтажной лестницы, монтажа усиленной электрики и специфической системы кондиционирования.

В чем главный минус таких квартир?

Отсутствие мобильности. Для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми лестница становится травмоопасным барьером.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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