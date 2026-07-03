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Миллионы рублей в никуда: покупатели квартир столкнулись с непредвиденным ударом по бюджету

Недвижимость

Реальные затраты на приобретение недвижимости часто оказываются значительно выше цифр, указанных в объявлениях или договорах купли-продажи. Депутат Госдумы Александр Аксененко предупредил, что сумма сопутствующих расходов может превышать 10-30% от рыночной стоимости объекта.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

Основной удар по бюджету наносят траты, которые семьи не учитывают на этапе выбора квартиры, ориентируясь лишь на ценник или ежемесячный взнос по ипотеке. Самая первая инструкция по экономии в быту может не спасти, если игнорировать масштабные вложения в инфраструктуру жилья.

Парламентарий подчеркнул, что за последние годы жилье подорожало, вынуждая россиян тратить все накопления и брать долгосрочные кредиты. В такой ситуации любые незапланированные счета после сделки становятся критическими для стабильности семьи.

Аксененко пояснил, что в новостройках "сюрпризом" становится высокая стоимость отделки, закупки сантехники, освещения и мебели, что выражается в дополнительных миллионах рублей. При поиске вариантов на вторичном рынке покупатели нередко попадают на минное поле из изношенных коммуникаций и дефектов, требующих немедленного исправления.

Коммунальные ловушки и навязанные сервисы

Помимо ремонта, серьезной статьей расходов становится последующее содержание недвижимости. В современных жилых комплексах стоимость обслуживания паркинга, взносы на капитальный ремонт и плата за дополнительные сервисы часто кратно превышают ожидания владельцев. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Александра Аксененко, профессиональные участники рынка обязаны транслировать клиентам прозрачную информацию о будущих платежах, чтобы покупка не превратилась в финансовую кабалу.

"Отдельная ответственность лежит и на профессиональных участниках рынка. Покупателю должны честно и понятно объяснять, что входит в стоимость, какие платежи будут обязательными, а какие — дополнительными", — подчеркнул Аксененко. Он также добавил, что важно учитывать обязательные траты на страхование и оценку объекта. Главный принцип, по мнению депутата, заключается в понимании полной стоимости владения имуществом, а не только цены одного квадратного метра.

"Зачастую люди не учитывают налоги на имущество и рост тарифов ЖКХ в новых домах с расширенным перечнем услуг, что в итоге подрывает семейный бюджет", - отметил в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о скрытых расходах на жилье

Какой процент от стоимости квартиры закладывать на дополнительные расходы?

Эксперты рекомендуют иметь в резерве от 15% до 20% от цены сделки на покрытие налогов, страховок, оценки и первичного обустройства.

Какие расходы при покупке в ипотеку являются обязательными?

К ним относятся оплата услуг оценщика, страхование недвижимости (иногда жизни заемщика), госпошлина за регистрацию права и траты на нотариальное заверение документов.

С какими тратами можно столкнуться в новостройках без отделки?

Основная часть средств уйдет на черновой и чистовой ремонт, разводку электрики, установку сантехники и покупку базового набора мебели.

Как минимизировать риски на вторичном рынке?

Перед покупкой стоит заказать технический аудит инженерных систем, чтобы выявить скрытый износ труб и проводки, который потребует замены в ближайшее время.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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