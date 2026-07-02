Вонь исчезнет без разбора машинки: как очистить внутренности копеечным средством

Сырой запах из стиральной машины и темные пятна на уплотнителе — верные признаки того, что техника нуждается в глубокой профилактике. Даже дорогие порошки не справляются с жирным налетом, который скапливается на стенках бака и крестовине, создавая питательную среду для плесени. Решить проблему можно без вызова мастера и покупки едких химикатов.

Фото: Pravda.Ru by Виталий Шестаков is licensed under publiс domain Барабан стиральной машины

Почему бытовая химия для посуды работает эффективнее

Состав таблеток для посудомоечных машин сбалансирован таким образом, чтобы растворять засохший жир и органические остатки даже в жесткой воде. В отличие от обычного стирального порошка, здесь выше концентрация активного кислорода и ферментов. Это позволяет буквально выжигать биологический налет в труднодоступных местах агрегата, до которых невозможно добраться щеткой.

"Состав таблетки включает в себя ингибиторы коррозии и специальные ПАВ, которые действуют гораздо агрессивнее к налету, но мягче к металлу. Это позволяет быстро привести материал барабана в идеальное состояние, удалив из него въевшиеся запахи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинер Тихонова Алёна.

Инструкция по безопасной очистке

Для процедуры потребуются две таблетки. Их необходимо положить непосредственно в пустой барабан. Закладывать средство в кювету для порошка не рекомендуется — оно может раствориться не полностью, что снизит эффективность очистки. После этого выбирается температурный режим 90 градусов или специальная программа очистки, если она предусмотрена производителем.

Важный нюанс: во время процесса не стоит добавлять белье. Это должен быть холостой цикл, направленный исключительно на внутреннюю гигиену прибора. Высокая температура в сочетании с активными компонентами таблетки создаст эффект бани, растворяя известковые отложения на ТЭНе и стенках бака. Подобная профилактика раз в месяц позволяет продлить жизнь насосу и избежать дорогостоящего ремонта электроники.

Метод очистки Результат воздействия Лимонная кислота Удаляет накипь, но может повреждать резиновые уплотнители Таблетки для посудомоечных машин Растворяют жир, убивают плесень и запахи, безопасны для деталей

Важность этапа полоскания

Тот самый секрет успеха кроется в завершающем этапе. После основного цикла необходимо запустить дополнительное полоскание минимум два-три раза. Современные стиральные машины экономят воду, наливая лишь небольшое количество в бак. Чтобы полностью вымыть остатки щелочи из скрытых полостей и крестовины, можно долить пару литров воды прямо через лоток для порошка.

"Основная проблема — скопление нерастворенного порошка в задней части бака, что со временем разрушает металл крестовины. Качественное полоскание — это самый простой вариант защитить технику от серьезных поломок, вызванных агрессивной средой", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по ремонту стиральных машин Шестаков Виталий.

Регулярный уход избавляет от необходимости использовать специализированные дорогие составы. Такой подход экономит бюджет, ведь одной упаковки средств для посудомойки хватает на долгие месяцы профилактики. Главное — следить за чистотой резинового манжета, где часто остается застойная вода и мелкий мусор, провоцирующий гниение.

"При использовании таблеток для посуды не образуется избыточная пена, которая могла бы залить датчики или электронику. Это надежное и проверенное решение для поддержания гигиены всей системы слива и фильтрации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru клинер Тихонова Алёна.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать гель для посуды вместо таблеток?

Нет, жидкие средства создают слишком много пены, которая может выйти за пределы барабана и повредить плату управления. Таблетки обладают низким пенообразованием.

Не испортит ли высокая температура пластиковые детали?

Стиральные машины рассчитаны на работу при 90 градусах. Кратковременный холостой цикл при такой температуре полезен для дезинфекции и не вредит баку.

Как часто нужно проводить такую чистку?

При ежедневных стирках достаточно одного раза в месяц. Если вы стираете редко, то профилактику можно делать раз в квартал, это верная деталь долгой службы техники.

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