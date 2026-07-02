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Чистка кроссовок дома: как вернуть белизну подошве и ткани без лишних затрат

Недвижимость

Белые кроссовки быстро теряют вид из-за пыли, реагентов и осадков, въедающихся в ткань и кожу. Вернуть белизну можно дома. Текстиль требует деликатной чистки, резиновая подошва — более жёстких абразивных методов.

Nike
Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Nike

Как сделать чистящее своими руками

Одним из самых действенных способов считается применение смеси пищевой соды и столового уксуса. Эти компоненты при смешивании в пропорции 1:1 образуют активную пасту, способную расщеплять сложные загрязнения. Такая смесь безопасна как для резиновых элементов, так и для большинства видов плотной ткани.

"Для качественной обработки лучше всего подойдет зубная щётка, которая позволяет проникнуть в труднодоступные места и швы. Абразивная паста из соды эффективно удаляет въевшийся серый налет с подошвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.

Перед началом процедуры необходимо вытащить шнурки. Их рекомендуется почистить белые кроссовки и их детали по отдельности, замочив фурнитуру в мыльном растворе или той же содовой смеси. Это позволит избежать разводов на месте люверсов.

Эффективные методы отбеливания

Если кроссовки приобрели желтоватый оттенок, на помощь придет аптечная перекись водорода. Жидкость наносится на проблемные зоны с помощью губки и оставляется на 10-15 минут для химической реакции. После завершения экспозиции обувь следует тщательно ополоснуть прохладной водой.

Средство Применение
Сода + уксус Удаление стойких пятен и грязи с подошвы
Перекись водорода Отбеливание пожелтевших участков ткани
Зубная паста Локальная очистка царапин на коже

Иногда для восстановления цвета актуально использовать зубную пасту белого цвета без цветных добавок. Она содержит мягкие абразивы и отбеливающие частицы, которые деликатно работают с поверхностью, не повреждая структуру материала.

Как бороться с запахом

Проблема неприятного запаха актуальна для спортивной обуви из-за интенсивной эксплуатации. Столовый уксус выступает здесь не только как очиститель, но и как антисептик. Для нейтрализации бактерий, вызывающих амбре, достаточно протереть внутреннюю часть кроссовок ватным диском, смоченным в уксусном растворе.

"Домашние методы позволяют значительно сэкономить на профессиональной химчистке. Главное — не забывать о тщательной просушке обуви после обработки, чтобы влага не стала причиной деформации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Сушить кроссовки следует при комнатной температуре, вдали от радиаторов отопления. Перегрев может привести к растрескиванию клея и порче подошвы. Для ускорения процесса можно набить обувь белой бумагой, которая впитает лишнюю влагу.

Тонкости машинной чистки

Когда ручная чистка не справляется, владельцы прибегают к помощи техники. Однако стирка кроссовок в автоматическом режиме требует соблюдения строгих правил безопасности для сохранности барабана и самой обуви.

"При использовании стиральной машины выбирайте режим с температурой не выше 30 градусов и отключайте отжим. Использование специальных мешков предотвратит механические повреждения", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Важно помнить, что не вся обувь подходит для машинной стирки. Кожаные модели и изделия со сложным декором лучше чистить вручную, используя мягкие пены и специализированные щетки для бережного ухода.

Ответы на популярные вопросы о чистке кроссовок

Можно ли использовать хлорный отбеливатель для кроссовок?

Не рекомендуется. Хлор может вызвать необратимое пожелтение подошвы и разрушить структуру клеевых соединений. Лучше использовать кислородные отбеливатели или перекись водорода.

Поможет ли обычное мыло вернуть белизну?

Хозяйственное мыло эффективно против свежих пятен, но с застарелым налетом на текстиле оно справляется хуже, чем смесь соды и уксуса.

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Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова, эксперт по косметике Дарья Никитина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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