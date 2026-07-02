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Пожар, потоп или бабушка: из-за чего вторичный рынок Москвы превратился в минное поле

Недвижимость

Четыре из десяти квартир на вторичном рынке Москвы — это жилье с критическим износом, которое профессионалы называют "убитым". Продавцы часто пытаются маскировать состояние объектов, однако низкое качество коммуникаций и отделки — не единственная проблема, с которой сталкивается покупатель.

Ремонт апатия
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт апатия

Пять категорий низколиквидного жилья

Аналитики сегментировали проблемные лоты на пять групп. Лидируют "бабушкины" квартиры, полученные в наследство, и объекты после длительной аренды. В совокупности они занимают до 36% экспозиции. Оставшийся сегмент делят жилье после пожаров, затоплений и объекты, в которых проживали люди с алкогольной или наркотической зависимостью.

"Наследники часто физически не готовы вкладываться в обновление интерьера. Им проще сбросить цену, чтобы быстро закрыть сделку. С арендой история похожая: владельцы эксплуатируют ресурс квартиры до предела, не следя даже за исправностью сантехнической арматуры или электрических узлов", — отметил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Наследство и аренда: почему ремонт невыгоден

Инвестиции в капитальный ремонт требуют времени. Владельцы наследного фонда предпочитают премиальным материалам базовую продажу "как есть". Покупатели же, оценивая масштаб бедствия, понимают, что любые декоративные решения не решат проблем с изношенными коммуникациями.

Скрытые угрозы: от зависимости до юридических споров

Около 2% предложения составляют квартиры, где жили люди с тяжелыми зависимостями. Здесь риск не только в санитарном состоянии. Юридическая чистота таких объектов вызывает вопросы, так как сделки с лицами, состоящими на учете в ПНД или НД, часто оспариваются наследниками или органами опеки позднее.

"Покупатель видит только поверхностную грязь, но главная опасность — скрытые дефекты конструктива после пожара. Непрофессиональная реставрация не убирает запах гари из перекрытий. Замена только финишного слоя — это не ремонт, а маскировка, которая проявится через полгода", — констатировал в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ценовое позиционирование: эконом vs премиум

Тип состояния лота Влияние на дисконт
Стандартное "убитое" состояние Минус 5-10% от рыночной цены
Объекты после пожара/залива Минус 15-25% (из-за сложности восстановления стен)

Специалисты напоминают, что покупка жилья с плохой базой — это всегда игра вдолгую. Даже если визуально квартира выглядит терпимо, замена кухонных систем или фасадных панелей потребует внушительного бюджета, который выйдет за рамки любой экономии.

Ответы на популярные вопросы о покупке жилья

Безопасно ли покупать квартиру после наркозависимого?

Риск оспаривания сделки крайне высок. Рекомендуется требовать справки из ПНД и НД, подтверждающие дееспособность продавца перед заключением договора.

Можно ли выгодно отремонтировать "убитую" квартиру?

Экономически оправдан ремонт только при очень низкой цене приобретения. В противном случае затраты на инженерные системы превысят стоимость аналогичных лотов в хорошем состоянии.

Как проверить законность перепланировки в таких объектах?

Запрашивайте технический паспорт БТИ и сверяйте с фактическим состоянием. Любые расхождения — повод для отказа от сделки.

Влияют ли тренды планировки на ликвидность?

Да. Устаревшие форматы дробления пространства снижают интерес покупателей, даже если ремонт сделан недавно.

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Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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