Четыре из десяти квартир на вторичном рынке Москвы — это жилье с критическим износом, которое профессионалы называют "убитым". Продавцы часто пытаются маскировать состояние объектов, однако низкое качество коммуникаций и отделки — не единственная проблема, с которой сталкивается покупатель.
Аналитики сегментировали проблемные лоты на пять групп. Лидируют "бабушкины" квартиры, полученные в наследство, и объекты после длительной аренды. В совокупности они занимают до 36% экспозиции. Оставшийся сегмент делят жилье после пожаров, затоплений и объекты, в которых проживали люди с алкогольной или наркотической зависимостью.
"Наследники часто физически не готовы вкладываться в обновление интерьера. Им проще сбросить цену, чтобы быстро закрыть сделку. С арендой история похожая: владельцы эксплуатируют ресурс квартиры до предела, не следя даже за исправностью сантехнической арматуры или электрических узлов", — отметил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.
Инвестиции в капитальный ремонт требуют времени. Владельцы наследного фонда предпочитают премиальным материалам базовую продажу "как есть". Покупатели же, оценивая масштаб бедствия, понимают, что любые декоративные решения не решат проблем с изношенными коммуникациями.
Около 2% предложения составляют квартиры, где жили люди с тяжелыми зависимостями. Здесь риск не только в санитарном состоянии. Юридическая чистота таких объектов вызывает вопросы, так как сделки с лицами, состоящими на учете в ПНД или НД, часто оспариваются наследниками или органами опеки позднее.
"Покупатель видит только поверхностную грязь, но главная опасность — скрытые дефекты конструктива после пожара. Непрофессиональная реставрация не убирает запах гари из перекрытий. Замена только финишного слоя — это не ремонт, а маскировка, которая проявится через полгода", — констатировал в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.
|Тип состояния лота
|Влияние на дисконт
|Стандартное "убитое" состояние
|Минус 5-10% от рыночной цены
|Объекты после пожара/залива
|Минус 15-25% (из-за сложности восстановления стен)
Специалисты напоминают, что покупка жилья с плохой базой — это всегда игра вдолгую. Даже если визуально квартира выглядит терпимо, замена кухонных систем или фасадных панелей потребует внушительного бюджета, который выйдет за рамки любой экономии.
Риск оспаривания сделки крайне высок. Рекомендуется требовать справки из ПНД и НД, подтверждающие дееспособность продавца перед заключением договора.
Экономически оправдан ремонт только при очень низкой цене приобретения. В противном случае затраты на инженерные системы превысят стоимость аналогичных лотов в хорошем состоянии.
Запрашивайте технический паспорт БТИ и сверяйте с фактическим состоянием. Любые расхождения — повод для отказа от сделки.
Да. Устаревшие форматы дробления пространства снижают интерес покупателей, даже если ремонт сделан недавно.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.