Кострище, кино и бассейн: почему дачи стали выглядеть как элитные загородные клубы

Российская дача избавилась от огородной рутины и стала продолжением городской гостиной под открытым небом. Садовая архитектура отказывается от пластика в пользу зонированного ландшафта. Вместо хаоса — сценарии: лаунджи с огнём, подиумы, тактильные сочетания камня, текстиля и бетона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Дача

Кострище: архитектурная доминанта сада

Центральным элементом современного участка становится патио с открытым огнем. Это не просто яма для углей, а инженерный объект, требующий подготовки основания. Площадку формируют из гравия или плитняка, что предотвращает прорастание травы — извечной проблемы, когда сорняки между плитками разрушают геометрию дорожек.

Вокруг чаши размещают стационарные скамьи, интегрированные в рельеф. Безопасность диктует дистанцию: огонь должен находиться минимум в пяти метрах от жилых строений и деревьев.

"При проектировании костровой зоны важно учитывать не только эстетику, но и розу ветров. Дым не должен идти в сторону дома. Кроме того, любые капитальные строения рядом с огнем требуют четкого понимания их статуса в ЕГРН, чтобы регистрация построек не стала сюрпризом", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по зонированию и развитию территорий Илья Захаров.

[VISUAL IDEA: Костровая зона в стиле минимализм: чаша из вороненой стали на фоне серой гранитной отсыпки, деревянные радиальные скамьи с графитовыми подушками]

Уличный кинотеатр и водные объекты

Трансформация участка в зону отдыха подразумевает внедрение мультимедийных технологий. Белое полотно, натянутое на раму, и проектор создают атмосферу приватного кинотеатра. Главный риск здесь — влажность.

Для защиты электроники используют мобильные короба, а зрительные места формируют из влагостойких материалов. Если планируется стационарный подиум, его прочность должна превышать параметры обычных перегородок, так как нагрузка на открытом воздухе выше.

Здесь уместно вспомнить, что качественный материал для отделки стен в интерьере часто подбирается из соображений плотности, и на улице этот принцип работает вдвойне.

Элемент дизайна Ориентировочная стоимость (РФ) Кострище (чаша + мощение) 15 000 — 80 000 руб. Stock Tank Pool (бассейн-цистерна) 45 000 — 120 000 руб. Зона уличного кинотеатра 25 000 — 150 000 руб.

Эстетичной заменой синим ПВХ-бассейнам стали оцинкованные чаши — stock tank pools. Это решение в стиле "американская ферма" требует интеграции системы фильтрации. Вода в таких емкостях должна быть безупречной.

Помните, что визуальная проверка качества воды из колодца часто обманчива — бактерии и железо требуют мощных фильтров, чтобы купель не превратилась в болото за неделю.

"Любой водный объект на участке — это не только радость, но и ответственность за инженерные системы. Не забывайте о дренаже. Даже капельный полив требует грамотного отведения излишков влаги, чтобы фундаменты построек и борта бассейна не "поплыли" весной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Daybed и визуальные иллюзии

Шезлонги уступают место габаритным уличным кроватям — daybeds. Это массивные конструкции из дерева или металлокаркаса, дополненные матрасами в чехлах из ткани оксфорд или акрила. В

дизайне преобладает стиль бохо: обилие текстиля, балдахины и плетение. Для небольших участков дизайнеры используют "садовые зеркала" — арочные конструкции на заборах, которые создают эффект "окна в другой сад", визуально удваивая площадь.

"Интерьерный подход к саду требует внимания к деталям, которые раньше игнорировались. Даже камни для декора или банной зоны должны подбираться с учетом их теплопроводности и долговечности. Правильно выбранные камни для бани или отделки очага подчеркивают статус владельца и его вкус", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Сад перестал быть местом борьбы за урожай. Сегодня это инвестиция в качество жизни, где эргономика и эстетика вытесняют хаос. Каждое решение — от материала скамьи до системы очистки воды — работает на создание личного курорта в десяти метрах от крыльца.

Ответы на популярные вопросы о дизайне участка

Как защитить уличную мебель от дождя?

Используйте ткани с водоотталкивающей пропиткой (Outdoor-ткани) и чехлы. Оптимальный вариант — мебель из алюминия или искусственного ротанга высокого качества, которая не боится коррозии.

Безопасен ли металлический бассейн?

Да, оцинкованная сталь долговечна, но требует установки фильтр-насоса и контроля уровня pH. Также рекомендуется окрашивать внутреннюю часть специальными составами для комфортного контакта с кожей.

Нужно ли разрешение на установку кострища?

Если кострище не является капитальным строением с фундаментом, разрешение не требуется. Однако необходимо соблюдать противопожарные нормы МЧС по расстоянию до строений и горючих материалов.

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