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Цена растёт быстрее площади: в Казани квадратный метр подобрался к психологической отметке

Недвижимость

Рынок элитной недвижимости в регионах России замахнулся на столичные горизонты. Продавцы в Казани выставили лот с ценником, который вплотную приблизил город к ценовым рекордам двух столиц. Речь идет о жилье в историческом центре, где стоимость квадратного метра пробила психологическую отметку. Разрыв между массовым сегментом и объектами для избранных продолжает расти, превращая квадратные метры в инструмент сохранения капитала. В этом обзоре разберем, насколько обоснованы аппетиты девелоперов и как выглядят ценовые пики в разных частях страны.

Казанский кремль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казанский кремль

Казанский миллион за метр

В Вахитовском районе Казани обнаружили предложение, которое меняет представление о региональных ценах. Квартира площадью 152,5 квадратных метра оценивается почти в миллион за единицу площади — 999 738 рублей. Объект расположен в новостройке, претендующей на статус архитектурной доминанты района. Такие цифры выводят столицу Татарстана в высшую лигу, где спрос диктуется не потребностью в жилье, а желанием закрепить статус.

"Такие лоты в Казани — это точечные инъекции роскоши в городскую среду. Они не отражают среднюю температуру по рынку, но показывают потолок готовности покупателя платить за эксклюзивную локацию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сравнение с мегаполисами

Дистанция между Казанью и Москвой остается огромной. На Тверской улице в столице зафиксирован пик в 6 162 126 рублей за квадрат. За квартиру площадью 247 метров здесь просят сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого города. Московский рынок работает по своим законам, где близость к Кремлю умножает стоимость бетона в геометрической прогрессии.

Санкт-Петербург держит уверенное второе место. В Петроградском районе выставили объект площадью 1 001 квадратный метр. Цена за единицу площади там составила 2 859 499 рублей. Петербургский рынок остается более консервативным по сравнению с московским, но объем предлагаемых площадей в разы превышает столичные стандарты элитного жилья.

"Стоимость метра в таких объектах закладывается на этапе проектирования как сумма за вход в закрытый клуб. Инвесторы рассматривают подобные лоты как бетонное золото, которое не обесценится при любых колебаниях валют", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Город Цена за кв. м (руб.)
Москва 6 162 126
Санкт-Петербург 2 859 499
Казань 999 738

Оценки специалистов

Рост цен в региональных центрах часто связан с дефицитом земли в исторических кварталах. Когда свободные площадки под застройку заканчиваются, каждый новый проект становится поводом для пересмотра прайс-листов. Это создает эффект цепной реакции для всего премиального сегмента города.

"Бюджеты развития территорий во многом зависят от того, насколько привлекателен город для крупных частных вложений. Рост цен на элитное жилье косвенно подтверждает приток капитала в регион", — отметил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена в Казани так высока?

Это связано с дефицитом предложений в Вахитовском районе и высоким качеством отделочных материалов в конкретном проекте.

Влияет ли это на обычные квартиры?

Прямой связи нет, сегменты элитного и массового жилья развиваются по разным траекториям и ориентированы на разных покупателей.

Будут ли цены расти дальше?

В условиях ограниченного предложения в центре города эксперты ожидают сохранения тренда на удорожание эксклюзивных объектов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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