Планировка новой реальности: где хранить вещи, если вы решили убрать верхние шкафы

Тяжелые навесные шкафы, превращающие кухню в темный склад, уходят в прошлое. Современный интерьер требует воздуха, эргономики и отказа от избыточного потребления. Глухие фасады под потолком не только "съедают" свет, но и провоцируют накопление хлама: на верхних полках годами пылятся сервизы и банки, которыми никто не пользуется.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Интерьер кухни

Комплексный подход: вертикаль и легкость

Самое востребованное решение сегодня — перенос основного объема хранения в высокие пеналы. Они выстраиваются вдоль одной стены, освобождая рабочую зону. Над столешницей вместо глухих модулей появляются изящные полки или пара стеклянных витрин. Это позволяет избежать эффекта "коридора" и визуально углубить пространство. Кухня перестает давить на владельца, сохраняя при этом ту же полезную площадь для утвари.

"Отказ от верхнего яруса требует дисциплины. Это решение для тех, кто готов провести ревизию и оставить только нужное. Высокие колонны-пеналы компенсируют нехватку мест, а интерьер становится архитектурным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Открытые системы: эстетика порядка

Тонкие металлические шины, рейлинги и деревянные ниши заменяют стандартные корпуса. Главное правило здесь — визуальное единообразие. Одинаковые емкости для круп и специй создают ритм, а не хаос. Открытое хранение экономит время: не нужно открывать дверцы мокрыми руками. Стена остается чистой плоскостью, что в сочетании с качественной красивой осанкой и правильным светом превращает рутину в эстетическое удовольствие.

Решение Преимущество Рейлинги и магнитные планки Все инструменты под рукой, фартук "работает" Высокие пеналы-колонны Максимальный объем без визуального шума Открытые полки Больше света и ощущение простора

Невидимое хранение и эргономика

Современная фурнитура позволяет использовать каждый сантиметр нижних шкафов. Выдвижные корзины и узкие бутылочницы вбирают в себя то, что раньше прятали "под потолок". В то время как многие ищут эффект корсета для фигуры, для кухни таким корсетом становятся встроенные пеналы. Они прячут бытовую технику и запасы бакалеи, оставляя рабочую плоскость пустой и стерильной.

"Часто верхние шкафы забиты вещами, о которых хозяева забывают на годы. Это мертвая зона. Замена их на выдвижные системы внизу и высокие шкафы-кладовки делает эксплуатацию жилья логичной", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Почему отсутствие верха — это практично

Чистка кухни упрощается в разы. Нет лишних фасадов — нет скопления жирного налета на дверцах. Меньше петель и доводчиков — ниже расходы на ремонт и обслуживание. Такая кухня выглядит актуально десятилетиями. Даже при бюджетном исполнении отсутствие массивного верхнего яруса делает интерьер дороже и "дизайнерское".

"С точки зрения затрат, уменьшение количества фасадов и фурнитуры снижает смету. Открытые решения позволяют сфокусироваться на качестве столешницы и фартука", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о планировке кухни

Где хранить сушку для посуды, если нет верхних шкафов?

Современный стандарт предполагает размещение сушки в нижнем выкатном ящике рядом с посудомоечной машиной. Это физиологически удобнее: не нужно поднимать руки и нагружать плечевой пояс.

Не будет ли на открытых полках скапливаться пыль?

Пыль ложится на любые горизонтальные поверхности. Однако на открытых полках, где посуда находится в постоянном обороте, она просто не успевает осесть слоем. Это стимулирует поддерживать идеальный порядок.

Хватит ли места для хранения в маленькой квартире?

Один высокий пенал до потолка по объему равен пяти стандартным навесным шкафам. Грамотное зонирование внутри колонны позволяет хранить больше вещей, не загромождая при этом стены над рабочей зоной.

Как вешать вытяжку без шкафов?

Используются либо декоративные островные вытяжки, либо модели, встроенные в столешницу. Также популярно решение "вытяжка-короб", которая сама по себе является акцентным элементом дизайна.

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