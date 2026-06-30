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Вас преследует "аромат" труб? 5 ошибок, которые превращают вашу квартиру в склад отходов

Недвижимость

Летний зной превращает квартиру в ловушку. Температура растет — и вместе с ней из недр раковин и ванн поднимается тяжелый, удушливый запах стоков. Это не просто эстетический дискомфорт, а сигнал о сбое в инженерных узлах дома. В жару физические процессы ускоряются: вода испаряется быстрее, а бактерии в трубах устраивают настоящий пир.

Труба
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Труба

Засуха в сифоне: почему исчезает водный барьер

Самый частый сценарий — пересыхание гидрозатвора. Эта изогнутая труба под раковиной удерживает пробку воды, которая отсекает газы из общей сети. В тридцатиградусную жару уровень жидкости падает за считанные дни. Если вы уезжали на выходные, вернувшись, рискуете застать в ванной "аромат" городского коллектора. Проблема решается парой литров воды, залитых в каждый слив.

"В 80% случаев резкий запах — это следствие пустого сифона. Жильцы часто паникуют и вызывают аварийную службу, хотя достаточно просто пролить систему водой. Чтобы вода не испарялась во время вашего отпуска, можно залить в слив немного подсолнечного масла. Оно создаст пленку и заблокирует испарение", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru мастер по установке и ремонту сантехнического оборудования Алексей Фрол.

Воздушный застой: когда вытяжка работает против вас

Если проливка труб не помогла, внимание на вентиляцию. В старом фонде и даже в новостройках с нарушенным контуром воздух в жару может начать двигаться в обратном направлении. Проверьте тягу обычным листом бумаги: он должен прилипать к решетке. Если этого не происходит, запахи будут концентрироваться в санузле, проникая через малейшие щели в соединениях труб.

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Иногда корень зла кроется в дефектах общедомового оборудования. Состояние инфраструктуры в некоторых районах оставляет желать лучшего: трещины в фановой трубе на чердаке или засор "воздушки" лишают систему возможности сбрасывать давление. В таком случае запахи будут буквально выстреливать из ваших сифонов.

Бактериальный налет и кухонная химия

Кухня — зона риска. Жир, смываемый в раковину, при высоких температурах твердеет и становится субстратом для бактерий. Обычные освежители лишь маскируют проблему. Уход за кухней должен включать регулярную дезинфекцию сливов горячей водой с уксусом или специальными биопрепаратами. Не забывайте и про фильтры посудомоек — там часто скапливается биологический мусор, который "протухает" именно на жаре.

"Бактериальный налет в стиральных и посудомоечных машинах — скрытый источник зловония. В летний период рекомендую проводить профилактический цикл стирки на 90 градусах с добавлением лимонной кислоты или специализированных средств. Это уничтожает микрофлору, которая активно размножается в теплом влажном воздухе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Для тех, кто ценит домашнюю эргономику и комфорт, важно помнить: инженерные системы требуют такого же внимания, как и декор. Своевременный осмотр соединений и профилактика засоров избавят от необходимости дышать продуктами распада органики.

Ответы на популярные вопросы о запахе из канализации

Поможет ли обычный освежитель воздуха?

Нет, он лишь смешивает ароматы, создавая еще более тяжелую атмосферу. Нужно устранять причину: восстанавливать гидрозатвор или чистить трубы.

Почему запах появляется именно при включении вытяжки?

Мощная вытяжка создает разрежение воздуха. Если приток кислорода ограничен, она начинает затягивать воздух из канализационных труб через микротрещины или высохшие сифоны.

Безопасно ли использовать кислоты для прочистки?

Агрессивные кислоты могут повредить старые чугунные или тонкие пластиковые трубы. Лучше использовать щелочные гели или биоактивные составы.

Когда нужно вызывать сантехника?

Если запах сопровождается медленным сливом воды, бульканьем в унитазе или если "аромат" не исчезает после проливки всех сифонов водой.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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