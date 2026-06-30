Экономия времени, денег и нервов: как обновить стены за один световой день

Традиционный ремонт — это пылевой шторм, горы мусора и бесконечное ожидание, пока просохнет очередной слой штукатурки. Выравнивание стен по классической схеме "съедает" недели времени и внушительную часть бюджета. Но эстетика не требует жертв, если сменить грязные процессы на технологичный монтаж. Натяжные стены позволяют получить безупречную поверхность за несколько часов, минуя стадию шпаклевки и шлифовки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain выравнивание стен

Принцип "сухого" выравнивания: как это работает

Технология натяжных стен заимствована у потолочных систем: по периметру комнаты монтируют профиль-багет, в который натягивают ПВХ-пленку или синтетическую ткань. Это решение идеален для тех, кому нужен современный ремонт без грязи и долгого ожидания. Под полотно прячут провода, трубы и даже слой звукоизоляции, что критично для панельных домов с "картонными" стенами.

"При монтаже натяжных стен важно заранее разметить точки под розетки и светильники. После установки полотна добавить новые выводы без демонтажа всей плоскости будет невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Для тяжелых предметов — ТВ-зон или кухонных модулей — внутри конструкции создают жесткие закладные каркасы. Если вы планируете визуально расширить комнату, натяжные системы позволяют внедрить скрытую контурную подсветку, которая создаст эффект "парящих" стен.

Натяжное полотно против штукатурки

Классика требует терпения: грунт, маяки, слой смеси, сушка, финишная шпаклевка, шкурение. Каждый этап — это новая порция пыли и оплаты труда рабочих. Натяжная стена устанавливается одной бригадой за 4-6 часов. При этом результат гарантированно стабилен — никакой усадки и трещин, типичных для новостроек.

Параметр сравнения Штукатурка + шпаклевка Натяжные стены Срок готовности от 7 до 21 дня 1 рабочий день Чистота процесса Высокий уровень пыли и мусора Отсутствие мокрых работ Устойчивость к трещинам Трескается при усадке дома Абсолютно стабильна

Эстетика и возможности декора

Матовое полотно практически неотличимо от идеально выровненной и окрашенной стены. Глянец работает на объем, а тканевые фактуры добавляют интерьеру тактильной мягкости. Это отличный способ создать интерьер с обложки без лишних вложений в сложную декоративную штукатурку.

"Тканевые полотна на стенах не только эстетичны, но и служат дополнительным акустическим фильтром, гася эхо в пустых комнатах. В отличие от ПВХ, они 'дышат', что минимизирует риски под полотном", — разъяснила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Обратная сторона медали: ограничения и нюансы

Главный враг натяжной стены — спонтанность. Вы не сможете просто вбить гвоздь для картины, если не предусмотрели под него закладную заранее. Пленка ПВХ боится острых предметов: неосторожный перенос мебели может привести к разрыву. Также стоит учитывать температурный режим: радиаторы нельзя монтировать вплотную к материалу без специальных экранов.

"В старом жилом фонде с рыхлыми кирпичными стенами герметичная ПВХ-система может спровоцировать конденсат. Здесь необходимо использовать либо ткань, либо продумывать микроперфорацию профилей для циркуляции воздуха", — предупредил инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о натяжных стенах

Можно ли вешать тяжелые полки на такую стену?

На саму пленку — нет. Нагрузка должна ложиться на закладной брус или металлические кронштейны, смонтированные к основной стене до натяжения полотна.

Насколько уменьшается площадь комнаты?

Конструкция "съедает" от 2 до 5 см от каждой стены, в зависимости от кривизны основания и необходимости прятать инженерные коммуникации.

Как ухаживать за такой поверхностью?

Полотна обладают антистатическим эффектом и не притягивают пыль. Достаточно периодической влажной уборки мягкой микрофиброй без абразивных средств.

Что делать, если полотно порвалось?

Небольшие порезы можно локально отремонтировать или закрыть декоративной накладкой (розеткой, декором). При масштабных разрывах полотно заменяется целиком, профиль при этом остается на месте.

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