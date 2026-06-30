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Обои как центр интерьера: 5 трендов 2026 года, которые визуально расширяют комнату

Недвижимость

Стены в доме часто воспринимаются как просто перегородки, которые нужно чем-то закрыть. На практике же выбор покрытия меняет то, как человек чувствует объем комнаты. Тот самый секрет кроется не в яркости узоров, а в фактуре, которая подстраивается под естественный свет и ритм жизни, превращая обычное помещение в целостную среду.

Обои с изумрудными цветами
Фото: Pravda.ru by Арсений Федосеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обои с изумрудными цветами

Фактуры важнее рисунков

Отказ от активных контрастных узоров в пользу однородных поверхностей становится стандартом для тех, кто ищет спокойную обстановку. Матовые покрытия с имитацией льна, грубого песка или мягкого бетона создают глубину. Это базовое решение позволяет стенам выглядеть естественно, не перегружая визуальное восприятие. Когда поверхности лишены блеска, свет рассеивается мягко, что делает пространство визуально комфортнее.

"Сейчас люди уходят от дробления пространства на мелкие акценты. Обои под штукатурку или ткань работают как единый холст. Это не просто декоративное покрытие, а основа, которая связывает мебель и архитектуру в одно целое", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Стены, оформленные в едином ключе, стирают границы углов. Покрытия часто наносят даже на встроенные шкафы или дверные полотна. Такой вариант помогает убрать лишний визуальный шум, из-за которого комната нередко кажется меньше, чем есть на самом деле.

Природная палитра в интерьере

Холодные серые тона выходят из моды, уступая место теплым оттенкам земли, глины и песка. Эти цвета создают ощущение стабильности. Приглушенные синие или глубокие зеленые тона используют только локально, чтобы подчеркнуть форму предметов, а не чтобы имитировать декоративное панно. Правильное процесс подбора оттенка позволяет визуально раздвинуть стены, не меняя физическую площадь жилья.

"Люди устали от глянцевых поверхностей, которые бликуют и подчеркивают каждую неровность стен. Матовые текстуры скрывают мелкие изъяны и создают уют. Главное — заметить, как меняется настроение при переходе от резкого контраста к мягким переходам", — уточнила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о выборе обоев

Как визуально расширить небольшую комнату?

Используйте однотонные матовые обои в светлой песочной или кремовой гамме. Отказ от крупных принтов снимает визуальную нагрузку, делая границы стен почти незаметными.

Нужно ли подбирать обои под каждое помещение отдельно?

Для создания целостного вида лучше выбрать единую фактуру или серию оттенков для всей квартиры. Это создает ощущение простора и завершенности.

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Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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