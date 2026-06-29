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Секреты дорогих квартир: как создать интерьер с обложки при разумном бюджете

Недвижимость

Интерьерный люкс — это не золото и лепнина, а архитектурная работа с объемом и тактильностью. Дорогое пространство выдают сложные фактуры, глубина матовых поверхностей и отсутствие визуального мусора. Чтобы превратить типовую квартиру в объект с обложки AD, нужно отказаться от имитаций в пользу материалов, которые стареют красиво или безупречно моделируют природную среду.

дизайн квартиры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
дизайн квартиры

Матовая штукатурка вместо обоев

Глянец и перламутр на стенах — маркер устаревшего ремонта. Современная эстетика требует шероховатости бетона, бархатистости песчаника или строгости глины. Декоративная штукатурка создает бесшовное полотно, которое меняет характер в зависимости от сценария освещения. Это база, лишенная дешевого блеска. Она скрывает дефекты основания и живет десятилетиями.

"Матовая фактура поглощает свет, создавая уютную камерную атмосферу, в то время как глянец дробит пространство бликами. Я советую использовать декоративные составы на акцентных зонах, чтобы подчеркнуть архитектуру комнаты", — разъяснила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Древесные плиты нового поколения

Дерево в интерьере отвечает за тепло и "воздух". Однако цельный массив капризен и дорог. Дизайнеры переходят на плиты с глубоким тиснением, которые повторяют рисунок годовых колец и пор шпона. Это не просто картинка, а осязаемый рельеф. Такие материалы позволяют создавать долговечные кухонные столешницы и настенные панели, не боящиеся влаги и выцветания.

Крупноформатный керамогранит

Чем меньше швов, тем дороже выглядит плоскость. Плиты размером 120х270 см позволяют закрыть стену в ванной или фартук на кухне практически цельным куском камня. Приоритет — матовые или сатинированные поверхности с имитацией мрамора, оникса или терраццо. Глубокие прожилки и природный хаос рисунка создают эффект монолита.

Материал Визуальный эффект
Крупноформатный керамогранит Монолитность, статус, минимум дробления пространства.
Декоративная штукатурка Глубина цвета, тактильный рельеф, отсутствие швов.
Матовый велюр Акустический комфорт, мягкость теней, уют.

Эргономика пола: елочка и кварцвинил

Классическая укладка "французская елочка" мгновенно поднимает уровень интерьера. Если бюджет ограничен, на помощь приходит кварцвинил или качественный ламинат с фаской. Эти покрытия позволяют избежать визуального шума, создавая единое пространство без порогов между комнатами и лоджией.

"Паркет требует идеального микроклимата. Для современных квартир с теплым полом я рекомендую кварцвинил — он стабилен, не боится воды и достоверно имитирует дуб или орех", — подчеркнул отделочник Сергей Рябов.

Зеркальные порталы и велюровая тишина

Зеркальные панели без багетов и рам — это инструмент расширения пространства. Они работают как дополнительные окна, удваивая свет. А мягкий матовый велюр в обивке мебели служит финишным штрихом. Ткань должна быть плотной, без дешевого синтетического блеска. Это создает правильный контраст между жестким бетоном стен и мягкостью зоны отдыха.

"Зеркало в пол за тумбой или диваном ломает геометрию стен. Это старый прием декораторов, который всегда работает на визуальное увеличение площади", — резюмировала декоратор Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы

Как сделать интерьер дороже при минимальном бюджете?

Сделайте ставку на матовые фактуры и уберите пластиковые уголки. Используйте краску одного тона для стен и потолка — это сотрет границы и добавит объема.

Почему дизайнеры против глянцевых потолков?

Глянец отражает всё подряд, создавая эффект "перевернутого колодца". Это упрощает интерьер и делает его "пластиковым". Только матовый белый или сатин.

Можно ли использовать дерево в ванной комнате?

Натуральное дерево — только при специальной пропитке. Практичнее использовать качественные влагостойкие плиты с древесной текстурой для мебели под раковину.

Какой цвет стен сейчас в тренде?

Сложные "пыльные" оттенки: серо-бежевый (greige), шалфейный, терракотовый. Чистый белый или бежевый из 90-х — вчерашний день.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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