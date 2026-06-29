Ждали дешёвую ипотеку, получили прежние проценты: доступнее стало только одно жильё

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Недвижимость

Банк России снизил ключевую ставку до 14,25 процента. Рынок жилья отреагировал на это решение крайне сдержанно. Средневзвешенные проценты по жилищным займам упали только для новостроек. В остальных сегментах недвижимости условия кредитования остались прежними. Мы проанализировали данные ЕИСЖС, чтобы выяснить, почему доступность ипотеки стагнирует.

Строительство ЖК
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство ЖК

Новостройки дешевеют локально

Ставки на покупку квартир в строящихся домах сократились на 0,33 процентного пункта. Теперь показатель составляет 18,7 процента. Это единственная категория недвижимости, показавшая положительную динамику после июньского решения ЦБ. Крупнейшие игроки рынка начали корректировку своих кредитных линеек вслед за регулятором.

"Банки крайне осторожны в плане долгосрочного планирования маржи. Сейчас любое снижение ставки — это попытка удержать спрос на первичку, который критически зависит от льготных программ", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Мельников.

Стагнация на вторичном рынке

Вторичное жилье и частные дома остались вне зоны влияния недавних изменений. Покупателям по-прежнему предлагают ставки на уровне 18,73 процента для готовых квартир. Ситуация с загородной недвижимостью выглядит еще тяжелее. Ставки при покупке готового дома держатся на отметке 19,19 процента.

"Рыночная ипотека сегодня — это инструмент для узкого круга лиц. Реальные доходы граждан и стоимость активов находятся в слишком большом разрыве", — пояснил в комментарии Pravda.Ru Кирилл Фёдоров.

Сегмент недвижимости Средняя ставка, процент
Новостройки 18,7
Вторичное жилье 18,73
Готовые дома 19,19

Оценки экспертов показывают, что банки не спешат транслировать снижение ключевой ставки на все продукты. Приоритизация новостроек объясняется тесными связями застройщиков с банковским сектором. Экономика девелоперских проектов требует постоянных продаж, поэтому субсидии направлены именно туда.

"Мы видим перекос в сторону проектного финансирования. Банки защищают себя от рисков по старым объектам, оставляя ставки на вторичном рынке запретительно высокими", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ставках

Насколько упали ставки в Сбербанке?

Банк скорректировал предложения на 0,3–0,5 процентного пункта в зависимости от первоначального взноса. Минимальные пороги составили 15,2 процента для первичного рынка и 15,5 для вторичного.

Почему дорожает вторичное жилье?

Отсутствие льготных государственных программ делает покупку готовой недвижимости через ипотечные кредиты убыточной для заемщиков из-за высоких ежемесячных платежей.

Экспертная проверка: эксперт Pravda.Ru Артём Мельников, эксперт Pravda.Ru Кирилл Фёдоров, эксперт Pravda.Ru Анастасия Кузнецова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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