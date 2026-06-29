То, о чем молчат в МЧС: 5 предметов, которые должны лежать у двери каждого дома

Ваш дом — это не просто квадратные метры, а личная крепость. Базовая безопасность требует системного подхода, а не спонтанных покупок. Сформировать защитный контур квартиры можно из нескольких ключевых элементов, которые выручат в критической ситуации.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огнетушитель

Защита органов дыхания при пожаре

Обычные медицинские маски — это иллюзия безопасности. Они не задерживают продукты горения. При задымлении необходимы самоспасатели — герметичные капюшоны с фильтрующим элементом, блокирующим угарный газ. Модели высокого класса изготавливают из термостойкого полимера, который выдерживает высокие температуры, оставаясь прозрачным для обзора.

"При выборе самоспасателя критически важен тип фильтра. Изолирующие средства дают полноценный запас кислорода в баллоне, что необходимо для эвакуации из многоэтажных зданий, где концентрация продуктов горения нарастает стремительно", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru [специалист по эксплуатации зданий] Павел Сидоров.

Как выбрать бытовой огнетушитель

Огнетушитель давно перестал быть громоздким красным цилиндром. Современные бытовые модели компактны и эстетичны. Для жилых комнат оптимальны углекислотные варианты: они не оставляют следов на интерьере, в отличие от порошковых составов, которые после срабатывания требуют полноценного клининга. Помните: даже подготовка квартиры к отъезду включает проверку огнетушителей, если они уже есть в наличии.

Тип огнетушителя Особенности Углекислотный Не оставляет грязи, эффективен для техники Порошковый Универсален, но требует сложной уборки

"В жилых объектах не всегда задумываются о том, что порошковый состав портит мебель. Если возгорание локальное, лучше иметь под рукой аэрозольный баллон или углекислотный модуль, чтобы не тратить силы на очистку поверхностей после ЧП", — [уточнил] в беседе с Pravda. Ru [инженер-строитель] Алексей Тихонов.

Бронирующие пленки и защита стекол

Ударопрочная пленка — это не про броню, а про фиксацию осколков. Качественное покрытие толщиной от 100 микрон удерживает стекло при сильном ударе, предотвращая травматизм. Монтаж требует тщательного обезжиривания и выгона пузырьков воздуха резиновым шпателем.

"Установка пленки — работа на стыке декора и безопасности. Главная ошибка — непрофессиональная обрезка краев, через которые может пойти деформация при перепадах температур, поэтому важно следовать инструкциям производителя по сушке", — [резюмировал] в беседе с Pravda. Ru [архитектор] Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности дома

Как часто нужно перезаряжать огнетушитель?

Порошковые модели требуют проверки либо замены каждые 5 лет. Углекислотные модели проверяют по весу баллона.

Где лучше всего хранить документы при ЧП?

Используйте органайзер с кодовым замком. Это позволит моментально забрать все копии паспортов и справок при эвакуации.

Можно ли защитить окна самостоятельно?

Да, самоклеящиеся бронирующие пленки доступны в рознице. Сложнее всего — избавиться от пузырьков воздуха при укладке на большую площадь.

Безопасны ли веревочные лестницы?

Они подходят только для нижних этажей. При монтаже обязательно предусмотрите надежный анкер, фиксированный к несущей стене.

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