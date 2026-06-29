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Мечты о дешевых квартирах рухнули: рынок вторичного жилья изменит правила торга к 2027 году

Недвижимость » Аналитика

К 2027 году дисконт на рынке готового жилья может зафиксироваться в диапазоне 4,5-5%, что значительно ниже прошлогодних показателей. Подобная динамика свидетельствует о постепенной адаптации продавцов к новым экономическим условиям и пересмотре тактики ведения торгов. При этом текущая стоимость вторичного жилья в мегаполисах уже демонстрирует первые признаки коррекции после затяжного роста.

Сделка по покупке квартиры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сделка по покупке квартиры

Факторы, влияющие на размер скидок в недвижимости

Размер уступок на вторичном рынке остается крайне изменчивой величиной, зависящей от ипотечных ставок и психологических ожиданий участников сделок. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на исполнительного директора компании "Этажи" Юлию Бочарникову, если в июле 2023 года средний дисконт достигал пиковых 6,5%, то к маю текущего года он просел до 5,2%. Эксперт подчеркнула, что готовность собственников снижать цену часто продиктована не только реальным спросом, но и прогнозами по смягчению кредитно-денежной политики в ближайшие полгода.

"Скидки на вторичном рынке — нестабильный показатель. Сегодня к торгу могут быть готовы большинство продавцов, а завтра их доля резко сократится. На это влияют как личные обстоятельства собственников, так и ситуация с ипотекой, спросом и предложением", — подчеркнула Бочарникова.

Возврат к высоким дисконтам в 6-6,5% возможен лишь при условии ужесточения политики Центробанка и дальнейшего роста ключевой ставки. По словам Бочарниковой, на максимальные уступки сегодня идут лишь те, кому необходимо срочно закрыть сделку из-за переезда или семейных обстоятельств. В дополнение к этому, права собственников квартир теперь активнее защищаются законодательно, что косвенно влияет на привлекательность объектов для инвестиций.

"Покупателям не стоит рассчитывать на бесконечное падение цен, так как ликвидные объекты вымываются с рынка в первую очередь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Риски ожидания и рыночные прогнозы

Попытки дождаться "идеального момента" для покупки могут обернуться финансовыми потерями из-за риска упустить качественный объект. Бочарникова предупредила, что в долгосрочной перспективе вторичный сегмент неизбежно начнет сокращать ценовой разрыв с новостройками. Те, кто сегодня медлит в надежде на обвал цен, рискуют столкнуться с дефицитом предложений и последующим подорожанием квадратного метра.

Рациональные продавцы, ориентированные на быстрый результат, готовы не только снижать цену, но и предлагать бонусы в виде мебели или ускоренного оформления. В то же время на рынке сохраняется прослойка собственников, выставляющих ценники выше рыночных и готовых ждать своего покупателя годами. В условиях, когда стоимость услуг ЖКХ продолжает расти, содержание простаивающих квартир становится для таких консерваторов все более накладным.

Ответы на популярные вопросы о скидках на жилье

Почему продавцы стали реже давать большие скидки?

Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки в будущем: владельцы жилья надеются, что спрос оживится, и предпочитают не демпинговать заранее.

Кто сейчас готов к самому большому торгу?

Наибольшие дисконты предоставляют собственники, которым требуется срочный разъезд, покупка альтернативного жилья или переезд в другой регион.

Стоит ли ждать 2027 года для покупки квартиры?

Эксперты предупреждают, что ожидание может привести к упущению качественных объектов, так как вторичный рынок постепенно догоняет по цене первичный.

Как ипотечная ставка влияет на дисконт?

При высоких ставках спрос падает, что вынуждает продавцов закладывать скидку в 5-6%, чтобы привлечь покупателей с "живыми" деньгами.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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