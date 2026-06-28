Больше никаких следов от горячего: обзор столешниц, которые служат десятилетиями

Вздутая кромка у мойки и глубокие царапины от ножа превращают кухонный гарнитур в старую мебель всего за пару лет. Часто это происходит из-за неверного подбора материала, который не справляется с ежедневным контактом с водой и жаром. На практике видно, что долговечность рабочей зоны зависит не от цены, а от плотности структуры плиты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Дизайн маленькой кухни

Кварцевый агломерат: камень, который не впитывает грязь

Столешницы из искусственного камня на основе кварцевой крошки внешне неотличимы от гранита или мрамора, но лишены их главного минуса — пористости. Натуральный мрамор мгновенно впитывает пролитое вино или кофе, оставляя пятна навсегда. Кварц же за счет полиэфирных смол в составе остается абсолютно гладким и герметичным.

"Кварцевый агломерат выигрывает у натурального камня в износостойкости. Он твердый, не боится ударов посуды и агрессивных моющих средств, что критично для поддержания чистоты", — отметил в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Такой материал считается премиальным из-за сложности обработки. Его невозможно подрезать на месте обычным инструментом, поэтому точность замеров — единственный вариант избежать переделки всей плиты. Зато готовое изделие фактически вечно.

Характеристика Кварцевый агломерат Компакт-плита Толщина материала 20—30 мм 10—12 мм Влагостойкость Абсолютная Абсолютная Термостойкость Высокая Экстремальная

Компакт-плита: антивандальное решение для кухни

Для тех, кому нужен тонкий и изящный дизайн в сочетании со сверхпрочностью, существует компакт-плита (HPL). Это многослойный крафт-картон, пропитанный смолами и спрессованный под огромным давлением. В результате получается монолитный лист, который по плотности напоминает металл или пластик.

"Компакт-плита не расслаивается и не разбухает. На нее можно смело ставить горячие кастрюли или резать продукты без доски, не опасаясь за поверхность", — объяснила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Тот самый секрет долгой службы кроется в монтаже. Даже самый стойкий материал потеряет вид, если стыки у кухонного смесителя или бортиков не будут надежно загерметизированы. Вода, попадая под плиту на каркас мебели, разрушает систему изнутри.

"При установке любой столешницы важно проверять качество герметика. Это простейшая деталь, которая защищает шкафы от гниения и плесени в местах подрезки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Тонкая эстетика компакт-плит позволяет устанавливать мойки под столешницу. В отличие от стандартного ЛДСП, здесь край не боится постоянного контакта с каплями. Правильное решение при планировке позволяет минимизировать количество швов, где обычно скапливается жир.

Грамотное зонирование также помогает продлить жизнь мебели. Если тяжелая бытовая техника стоит в одном месте, нагрузка на опоры распределяется равномерно. Продуманный порядок в рабочей зоне избавляет от лишних движений и случайных ударов посудой по краям столешницы.

Ответы на популярные вопросы о кухонных столешницах

Можно ли отремонтировать скол на кварцевом агломерате?

Да, для этого используются специальные двухкомпонентные составы, которые подбираются в тон камня. После полировки место ремонта становится практически незаметным.

Нужно ли использовать разделочную доску на компакт-плите?

Технически материал выдерживает порезы ножом, но постоянное механическое воздействие может со временем изменить матовый блеск поверхности. Для сохранения идеального вида доску лучше использовать.

Почему столешница из ДСП вздувается, если она влагостойкая?

Термин "влагостойкий" для ДСП означает лишь замедленное впитывание воды. Если влага попала в незащищенный срез или под кромку, опилки внутри неизбежно разбухнут.

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