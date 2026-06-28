Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака
Свободное лето без сорняков: 7 правил, которые навсегда избавят от бесконечной прополки
Спасаемся от жары правильно: на сколько градусов ставить кондиционер, чтобы не простыть
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Колбаски, чечевица и никакой варки бульона: секрет самого вкусного баварского супа
2 ложки в банку — и плодожорки сгинут: яблоки и груши будут чистыми, как с картинки
Хабаровчанка Вера Чекалина пробежала 643 км за 96 часов без остановок в Ленобласти
Выглядеть на 10 лет моложе просто: 5 деталей прически, от которых пора избавиться
Тюмень: Минобрнауки РФ изменит стандарты исторического образования через нейросети

Больше никаких следов от горячего: обзор столешниц, которые служат десятилетиями

Недвижимость

Вздутая кромка у мойки и глубокие царапины от ножа превращают кухонный гарнитур в старую мебель всего за пару лет. Часто это происходит из-за неверного подбора материала, который не справляется с ежедневным контактом с водой и жаром. На практике видно, что долговечность рабочей зоны зависит не от цены, а от плотности структуры плиты.

Дизайн маленькой кухни
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Дизайн маленькой кухни

Кварцевый агломерат: камень, который не впитывает грязь

Столешницы из искусственного камня на основе кварцевой крошки внешне неотличимы от гранита или мрамора, но лишены их главного минуса — пористости. Натуральный мрамор мгновенно впитывает пролитое вино или кофе, оставляя пятна навсегда. Кварц же за счет полиэфирных смол в составе остается абсолютно гладким и герметичным.

"Кварцевый агломерат выигрывает у натурального камня в износостойкости. Он твердый, не боится ударов посуды и агрессивных моющих средств, что критично для поддержания чистоты", — отметил в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Такой материал считается премиальным из-за сложности обработки. Его невозможно подрезать на месте обычным инструментом, поэтому точность замеров — единственный вариант избежать переделки всей плиты. Зато готовое изделие фактически вечно.

Характеристика Кварцевый агломерат Компакт-плита
Толщина материала 20—30 мм 10—12 мм
Влагостойкость Абсолютная Абсолютная
Термостойкость Высокая Экстремальная

Компакт-плита: антивандальное решение для кухни

Для тех, кому нужен тонкий и изящный дизайн в сочетании со сверхпрочностью, существует компакт-плита (HPL). Это многослойный крафт-картон, пропитанный смолами и спрессованный под огромным давлением. В результате получается монолитный лист, который по плотности напоминает металл или пластик.

"Компакт-плита не расслаивается и не разбухает. На нее можно смело ставить горячие кастрюли или резать продукты без доски, не опасаясь за поверхность", — объяснила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Тот самый секрет долгой службы кроется в монтаже. Даже самый стойкий материал потеряет вид, если стыки у кухонного смесителя или бортиков не будут надежно загерметизированы. Вода, попадая под плиту на каркас мебели, разрушает систему изнутри.

"При установке любой столешницы важно проверять качество герметика. Это простейшая деталь, которая защищает шкафы от гниения и плесени в местах подрезки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Тонкая эстетика компакт-плит позволяет устанавливать мойки под столешницу. В отличие от стандартного ЛДСП, здесь край не боится постоянного контакта с каплями. Правильное решение при планировке позволяет минимизировать количество швов, где обычно скапливается жир.

Грамотное зонирование также помогает продлить жизнь мебели. Если тяжелая бытовая техника стоит в одном месте, нагрузка на опоры распределяется равномерно. Продуманный порядок в рабочей зоне избавляет от лишних движений и случайных ударов посудой по краям столешницы.

Ответы на популярные вопросы о кухонных столешницах

Можно ли отремонтировать скол на кварцевом агломерате?

Да, для этого используются специальные двухкомпонентные составы, которые подбираются в тон камня. После полировки место ремонта становится практически незаметным.

Нужно ли использовать разделочную доску на компакт-плите?

Технически материал выдерживает порезы ножом, но постоянное механическое воздействие может со временем изменить матовый блеск поверхности. Для сохранения идеального вида доску лучше использовать.

Почему столешница из ДСП вздувается, если она влагостойкая?

Термин "влагостойкий" для ДСП означает лишь замедленное впитывание воды. Если влага попала в незащищенный срез или под кромку, опилки внутри неизбежно разбухнут.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Карпова Анна
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Мир. Новости мира
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака
Свободное лето без сорняков: 7 правил, которые навсегда избавят от бесконечной прополки
Спасаемся от жары правильно: на сколько градусов ставить кондиционер, чтобы не простыть
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Колбаски, чечевица и никакой варки бульона: секрет самого вкусного баварского супа
2 ложки в банку — и плодожорки сгинут: яблоки и груши будут чистыми, как с картинки
Хабаровчанка Вера Чекалина пробежала 643 км за 96 часов без остановок в Ленобласти
Выглядеть на 10 лет моложе просто: 5 деталей прически, от которых пора избавиться
Тюмень: Минобрнауки РФ изменит стандарты исторического образования через нейросети
Усть-Лабинск превращается в технохаб: итоги форума «Быть казаком» на Кубани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.