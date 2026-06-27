Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок

Струя воды из душа начинает бить врассыпную, а напор слабеет даже при максимальном повороте крана. Вместо ровного потока из лейки вырываются хаотичные брызги, которые заливают пол и стены ванной комнаты. Причина банальна — жесткая вода оставляет крошечные минеральные наросты, которые постепенно закупоривают пластиковые форсунки. Если вовремя не принять меры, сантехника просто перестанет работать.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Душевая лейка с водой в тёмной ванной

Почему стандартная чистка не работает

Многие пытаются решить проблему радикально — берут жесткую губку или даже нож, чтобы соскоблить белесые пятна. На деле же это только вредит поверхности. Абразивы оставляют на хроме микроскопические царапины, в которые грязь впитывается еще быстрее. А ковыряние иголками в резиновых отверстиях деформирует их навсегда. Вода после таких манипуляций будет брызгать куда угодно, но не вниз.

"Самая большая ошибка — попытки прочистить отверстия металлическими предметами. После этого их диаметр увеличивается, и струи теряют направленность, превращаясь в неуправляемый дождь", — объяснила в беседе с Pravda.Ru домработница Захарова Нина.

Налет — это не просто грязь, а твердый известковый камень. Чтобы избавиться от него без физических усилий, нужно время и правильный реагент. Отели давно отказались от трения в пользу химического растворения остатков кальция. Это позволяет сохранить внешний вид дорогой сантехники и идеальную проходимость материала без лишних затрат.

Тот самый секрет: метод с пакетом

Тот самый секрет профессиональных клинеров заключается в компрессе. Вместо того чтобы снимать лейку, разбирать ее и рисковать прокладками, используется обычный плотный пакет. В него наливают стакан обычного столового 9-процентного уксуса. Пакет надевают на душевую голову так, чтобы все отверстия оказались полностью погружены в жидкость. Резинка для денег или скотч помогут надежно зафиксировать конструкцию.

Средство для чистки Особенности воздействия Столовый уксус Эффективно растворяет средний налет за 6-8 часов Лимонная кислота Действует мягче, подходит для деликатных покрытий

За ночь кислота проникает глубоко в форсунки и превращает твердые камни в мягкую кашицу. Утром достаточно просто снять пакет и на пару минут включить горячую воду. Весь мусор вылетит из системы под давлением. Это простое решение экономит часы уборки и сохраняет нервы.

"Во многих случаях известковый налет не нужно долго тереть. Гораздо эффективнее дать средству спокойно растворить отложения, а уже потом удалить их мягкой щеткой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru домработница Захарова Нина.

Что делать с застарелым налетом

Если душ не чистили годами, уксус может не справиться с первого раза. В таких ситуациях помогает паста из пищевой соды, нанесенная непосредственно на форсунки перед замачиванием. Щелочная ошибка при работе с алюминиевыми деталями может привести к потемнению металла, поэтому для цветной сантехники лучше использовать слабый раствор лимонной кислоты.

"Важный нюанс: после использования кислоты всегда промывайте лейку с мылом. Это нейтрализует остатки агрессивной среды и вернет хрому первоначальный блеск", — отметил специально для Pravda.Ru клинер Тихонова Алёна.

Профилактика раз в два месяца избавит от необходимости покупать новую сантехнику. Если вода очень жесткая, этот процесс можно повторять чаще. Чистые отверстия — это не только хороший напор, но и защита от размножения бактерий внутри системы.

Ответы на популярные вопросы о чистке лейки

Можно ли использовать эссенцию вместо уксуса

Нет, концентрированная эссенция слишком агрессивна. Она может повредить резиновые уплотнители внутри лейки и испортить декоративное покрытие.

Нужно ли снимать лейку со шланга

В этом нет необходимости при использовании пакета. Если же вы решили действовать старым способом, помните, что при каждом откручивании изнашивается резьба и прокладки.

Как быстро убрать запах уксуса после чистки

Достаточно протереть душевую кабину водой с добавлением нескольких капель любого эфирного масла или просто хорошенько проветрить комнату в течение 5 минут.

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