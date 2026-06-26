Заморозка тарифов ЖКХ может ударить по каждому дому: комфорт в квартирах окажется под угрозой

Рост стоимости коммунальных ресурсов является технологической необходимостью, без которой инженерные сети городов ждет деградация, заявил зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, член экспертного совета при Комитете ГД по строительству и ЖКХ Дмитрий Гордеев. В беседе с Pravda.Ru он прокомментировал инициативы по заморозке цен на услуги естественных монополий.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government Прорыв водопровода

Ранее сообщалось, что в Государственную думу был внесен законопроект об отмене запланированного на октябрь повышения тарифов. Документ подготовила фракция Справедливая Россия. Авторы инициативы настаивают на недопустимости роста нагрузки на бюджеты граждан в текущих экономических условиях.

Гордеев подчеркнул, что под термином "тарифы ЖКХ" часто ошибочно объединяют разные типы платежей. Государство жестко регулирует только коммунальные тарифы на газ, свет и воду. В то же время плата за содержание общего имущества в доме является договорной ценой между собственниками и управляющей компанией. Отраслевые эксперты регулярно анализируют платежки за содержание дома, указывая на важность обоснованности таких начислений.

"Тарифы государство устанавливает только для коммунальных ресурсов — холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа. Только для коммунальных ресурсов. Что касается жилищных услуг, у нас в основном применяется способ управления многоквартирными домами управляющей организацией. Размер платы по договору управления устанавливается в этом договоре — это договорная цена. Если же собственники не установили свою плату, тогда применяются муниципальные ставки", — отметил он.

По словам специалиста, инициативы по отмене индексации носят популистский характер и не учитывают реальное состояние инфраструктуры. Дефицит финансирования приводит к тому, что ресурсоснабжающие и сетевые организации не могут проводить плановую замену изношенных коммуникаций. При этом в регионах активно внедряется новое решение по ЖКХ, позволяющее жителям контролировать график ремонтных работ в цифровом формате.

Гордеев напомнил, что коммунальное хозяйство — это сложная цепочка технологий: от подъема и очистки воды, подготовки теплоносителя до ее транспортировки. Инфляция напрямую влияет на стоимость материалов и энергозатрат предприятий.

"Не повышать тарифы — значит обречь коммунальную инфраструктуру на ещё большую деградацию. Это не проявление доброты, а чистое вредительство. Все ожидают, что ЖКХ будет работать хорошо, но с чего ему работать хорошо, если денег нет?", — сказал эксперт.

Для многих собственников перенос сроков изменения стоимости услуг стал поводом для беспокойства о будущих квитанциях. В экспертном сообществе уже обсуждают, почему роста ЖКХ не произошло летом и к каким последствиям это приведет осенью.

Одновременно с этим юристы указывают на рост востребованности механизмов контроля над коммунальщиками, напоминая, что закон позволяет выдворить недобросовестную организацию из управления домом при систематических нарушениях. Для этого нужен хороший коллектив собственников и работающий актив — совет дома. Ждать решения региональных или местных властей — значит получить УО чью-то протеже.