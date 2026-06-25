Москва и Санкт-Петербург: стоимость вторичного жилья начала снижаться впервые за год

Рынок недвижимости мегаполисов сбросил темп. Впервые в 2026 году май зафиксировал разворот тренда: цены на жилье перестали штурмовать новые высоты и начали плавное снижение. Статистика "Дом.рф" подтверждает — "вторичка" теряет в весе. В марте квадратный метр в крупных городах подешевел на 1,3%. Это не просто коррекция, а первый системный откат с начала года. Пузырь спроса, подогреваемый ипотечным азартом, начал сдуваться под давлением жесткой денежно-кредитной политики.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Многоэтажные дома

География падения: какие города вошли в красную зону

Снижение коснулось семи из шестнадцати миллионников. Москва и Санкт-Петербург, долгое время демонстрировавшие иммунитет к рыночным колебаниям, капитулировали. Компанию им составили Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Пермь. Здесь собственники начали осознавать: время "дутых" цен прошло. Чтобы закрыть сделку, приходится резать аппетиты.

"На рынке наступило время покупателя. Продавцы, которые выходили с завышенными ожиданиями в начале года, теперь вынуждены демпинговать, чтобы привлечь внимание к своим объектам. Ликвидность падает, и дисконт в 5-10% при просмотре становится нормой, а не исключением", — отметил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Впрочем, штиль наступил не везде. Ростов-на-Дону и Уфа замерли в ожидании, а Самара и Краснодар умудрились показать минимальный рост. Но это скорее инерция южных регионов, чем устойчивая тенденция. Общий фон остается тревожно-серым: годовое снижение цен в мегаполисах уже достигло 0,7%.

Ипотечный зажим и дефицит покупателя: анатомия кризиса

Главный тормоз — дорогая ипотека. Кредитные ставки превратили покупку квартиры в математическое самоубийство. Заградительный уровень процентов отсек пласт заемщиков с ограниченным бюджетом. Особенно пострадал бизнес-класс: покупатели дорогого жилья чаще других берут паузу, не желая переплачивать банку две цены квартиры за десять лет.

Показатель (март 2026) Динамика Средняя цена в мегаполисах -1,3% (к февралю) Годовое изменение цен -0,7% Активность в эконом-сегменте Устойчивое падение

[VISUAL IDEA: Крупный план — рука откладывает ключи от квартиры на фоне размытого графика цен, уходящего вниз]

"Экономика девелоперских проектов сейчас живет в режиме жесткой экономии. Застройщики и продавцы вторички столкнулись с одинаковой проблемой: спрос вымывается. Люди не готовы оформлять кабальные договоры, а льготные программы перестают быть спасательным кругом из-за ужесточения лимитов", — объяснил девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов Артём Мельников.

Что ждет рынок: ценовое дно или временная пауза

Рынок входит в фазу долгой стагнации. Аналитики предсказывают дальнейшее падение активности. Эффект домино запущен: меньше сделок — больше давления на продавцов. Те, кому нужно продать "здесь и сейчас", будут вынуждены снимать ценовой жир. В выигрыше останутся обладатели "живых" денег, для которых сейчас открывается окно возможностей для глубокого торга.

"Инвесторам стоит выдохнуть. Доходность от перепродажи сейчас стремится к нулю, а риски застрять с неликвидным бетоном на руках растут. В ближайшие полгода рынок будет искать новую точку равновесия, и она явно находится ниже текущих прайсов", — подчеркнул портфельный управляющий Владимир Осипов.

Ценовая вилка на рынке остается неоднородной. В сегменте "Эконом" (панельные дома, спальные районы) коррекция наиболее заметна. "Премиум" и качественный "Мид-маркет" в историческом центре держатся дольше, но и там число просмотров сократилось вдвое. Дисклеймер: "Цены ориентировочные и могут меняться".

Класс жилья Прогноз цен (РФ) Эконом (Леруа Мерлен стайл) Снижение на 5-7% до конца года Средний сегмент Стагнация с точечным дисконтом Премиум (Дизайнерские бюро) Удержание цен на эксклюзивные лоты

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье

Стоит ли покупать квартиру сейчас или ждать осени?

Если нет острой необходимости в жилье, имеет смысл подождать. Тренд на снижение цен только зародился, и к осени на рынке может появиться больше интересных предложений с дисконтом.

Будут ли банки снижать ипотечные ставки?

В ближайшее время предпосылок к снижению ставок нет. Рынок закладывает жесткие условия регулятора в стоимость кредитов, что продолжит давить на спрос.

Почему в некоторых городах цены продолжают расти?

Это связано с локальным дефицитом качественного предложения и притоком инвестиций в отдельные регионы, где экономика остается стабильной (Керчь, Краснодар, Самара).

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