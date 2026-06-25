Копеечная экономия превратит дорогой ремонт в пепел: две вещи, о которых вспоминают, когда уже поздно

Ремонт часто превращается в гонку за эстетикой: керамогранит под мрамор, выверенная палитра или дизайнерские стеновые панели. В этом потоке "глянцевых" решений люди забывают об инстинкте самосохранения. Жилье становится красивым, но беззащитным перед огнем.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огнетушитель

Стоимость безопасности против цены ремонта

Владельцы квартир привыкли тратить внушительные суммы на материалы, но игнорируют копеечные средства защиты. Бытует мнение, что наличие средств пожаротушения — излишняя паранойя. Профессионалы смотрят на это иначе. Стоимость минимального "набора жизни" несопоставима с бюджетом на отделку.

"Безопасность дома — это не аксессуар, а база. Люди готовы вкладывать миллионы в мебель венге, но экономят на том, что может спасти эту мебель и, главное, жизнь при замыкании проводки", — отметил девелопер Артём Мельников.

Автономный датчик: ночной сторож

Автономный датчик дыма работает по простому принципу: фиксирует частицы гари и включает звуковой сигнал. Устройство не тушит пламя. Его задача — разбудить человека ночью, когда концентрация продуктов горения становится критической за считанные минуты.

Работает гаджет от стандартных элементов питания. Монтаж занимает пару минут на потолке гостиной или коридора. Цена вопроса варьируется от 400 до 700 рублей. Это в разы дешевле, чем любые инженерные системы звукоизоляции стен.

Огнетушитель — 20 секунд на реакцию

Начальная стадия возгорания длится не более двадцати секунд. Порошковый огнетушитель (ОП-4) эффективен при загорании кухонного масла или коротком замыкании электрощитка. Выбор устройства для локального тушения — единственный шанс остановить пламя до прибытия пожарного расчета.

"При тушении возгораний на кухне счет идет на мгновения. Если масло вспыхнуло, паника — ваш враг. Огнетушитель под рукой дисциплинирует и дает шанс локализовать очаг, пока огонь не ушел по вытяжке выше", — пояснил инженер-строитель Алексей Тихонов.

Устройство Функциональная задача Автономный датчик дыма Оповещение об опасности (предупреждение) Порошковый огнетушитель Ликвидация очага горения (тушение)

Важно помнить, что даже если вы уже сделали ремонт, установить датчик не поздно. Аналогично тому, как натуральные средства защиты одежды помогают сохранить гардероб, технические средства защиты сохраняют дом как капитальный актив.

"Ошибка многих — ждать визита инспектора для установки систем безопасности. Установка первичных средств — это зона ответственности того, кто эксплуатирует помещение ежедневно", — подчеркнула специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности дома

Куда лучше устанавливать датчик дыма?

Оптимальное место — центр потолка в спальне или коридоре, ведущем к жилым комнатам. Избегайте близости к вентиляционным отверстиям и окнам, где есть сквозняк.

Сколько служит порошковый огнетушитель?

В среднем срок службы огнетушащего порошка составляет 5 лет, после чего баллон нужно перезарядить или заменить на новый.

Нужно ли согласовывать установку датчиков?

Автономные датчики не требуют согласований и подключения к общедомовым системам автоматики.

Что делать при возгорании масла на кухне?

Нельзя заливать масло водой — это приведет к мгновенному разлету горящих капель. Сначала перекройте газ, накройте сковороду плотной крышкой или используйте огнетушитель.

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