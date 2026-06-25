Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом

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Недвижимость » Мнение

Жильцы многоквартирных домов имеют право сменить недобросовестную управляющую организацию (УК), если та систематически нарушает условия договора. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, процедура смены компании возможна в двух случаях.

Женщина с телефоном и блокнотом на кухне звонит в управляющую компанию
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина с телефоном и блокнотом на кухне звонит в управляющую компанию

Первый — плановое завершение договора, срок которого обычно составляет от одного года до трех лет: если собственники не голосуют за пролонгацию, они вправе выбрать нового подрядчика. Второй сценарий позволяет расторгнуть отношения досрочно, если организация не выполняет свои обязанности.

Законодательство позволяет жильцам инициировать смену УК в любое время, главное — зафиксировать факты халатности. Как отмечает Общественная Служба Новостей со ссылкой на парламентария, к таким нарушениям относятся игнорирование заявок на ремонт, грязные подъезды, неисправные лифты, проблемы с отоплением или подачей горячей воды. Свищев подчеркнул, что любые претензии должны быть документально подтверждены — постановлениями ГЖИ, судебными решениями или актами о нарушениях.

"Важно понимать, что только системный подход к сбору доказательств дает правовую основу для расторжения договора. Простая эмоциональная жалоба без фиксации нарушений часто приводит к затяжным судебным спорам и отказу в удовлетворении требований жильцов", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Пошаговый план перехода к новой компании

Для успешной смены УК необходимо организовать инициативную группу, провести общее собрание собственников, заблаговременно уведомив каждого владельца квадратных метров. Решение принимается простым большинством голосов, после чего оформляется протокол с приложением всех доказательств некачественной работы текущей компании.

Итоговые документы в трехдневный срок направляются в адрес старой и новой УК, а также в муниципальные органы и ГЖИ. Даже если ваша деятельность по дому налажена, помните, что любой технический уход за инженерными сетями требует строгого административного контроля.

Частой ошибкой жильцов становится отсутствие уведомления ГЖИ, из-за чего изменения в реестр лицензий не вносятся. Если же старая компания препятствует передаче документации или доступу к техническим ключам, закон встает на сторону собственников.

Как предупредил Свищев, отказ в предоставлении активов новой организации является административным правонарушением, которое влечет за собой серьезные штрафы. В таких ситуациях следует направлять жалобы в прокуратуру или жилищную инспекцию для оперативного решения конфликта.

Ответы на популярные вопросы о смене УК

Можно ли сменить УК, если договор действует менее года?

Да, это допускается при условии, что компания систематически нарушает свои обязательства и этот факт задокументирован в предписаниях ГЖИ или судебных актах.

Кто должен инициировать расторжение договора?

Процедуру запускают сами собственники жилья, создав инициативную группу и организовав общее собрание, итоги которого подтверждаются протоколом.

Что делать, если УК отказывается передавать технические документы?

Это нарушение закона. Собственникам необходимо обратиться с жалобой в ГЖИ или прокуратуру, так как на передачу документации у старой УК есть всего три дня.

Как подтвердить недобросовестность компании для суда?

Лучшими доказательствами служат официальные предписания надзорных органов, акты ГЖИ о нарушениях, вступившие в силу судебные решения и подтвержденные факты наложения штрафов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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