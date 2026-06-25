Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом

Жильцы многоквартирных домов имеют право сменить недобросовестную управляющую организацию (УК), если та систематически нарушает условия договора. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, процедура смены компании возможна в двух случаях.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина с телефоном и блокнотом на кухне звонит в управляющую компанию

Первый — плановое завершение договора, срок которого обычно составляет от одного года до трех лет: если собственники не голосуют за пролонгацию, они вправе выбрать нового подрядчика. Второй сценарий позволяет расторгнуть отношения досрочно, если организация не выполняет свои обязанности.

Законодательство позволяет жильцам инициировать смену УК в любое время, главное — зафиксировать факты халатности. Как отмечает Общественная Служба Новостей со ссылкой на парламентария, к таким нарушениям относятся игнорирование заявок на ремонт, грязные подъезды, неисправные лифты, проблемы с отоплением или подачей горячей воды. Свищев подчеркнул, что любые претензии должны быть документально подтверждены — постановлениями ГЖИ, судебными решениями или актами о нарушениях.

"Важно понимать, что только системный подход к сбору доказательств дает правовую основу для расторжения договора. Простая эмоциональная жалоба без фиксации нарушений часто приводит к затяжным судебным спорам и отказу в удовлетворении требований жильцов", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Пошаговый план перехода к новой компании

Для успешной смены УК необходимо организовать инициативную группу, провести общее собрание собственников, заблаговременно уведомив каждого владельца квадратных метров. Решение принимается простым большинством голосов, после чего оформляется протокол с приложением всех доказательств некачественной работы текущей компании.

Итоговые документы в трехдневный срок направляются в адрес старой и новой УК, а также в муниципальные органы и ГЖИ. Даже если ваша деятельность по дому налажена, помните, что любой технический уход за инженерными сетями требует строгого административного контроля.

Частой ошибкой жильцов становится отсутствие уведомления ГЖИ, из-за чего изменения в реестр лицензий не вносятся. Если же старая компания препятствует передаче документации или доступу к техническим ключам, закон встает на сторону собственников.

Как предупредил Свищев, отказ в предоставлении активов новой организации является административным правонарушением, которое влечет за собой серьезные штрафы. В таких ситуациях следует направлять жалобы в прокуратуру или жилищную инспекцию для оперативного решения конфликта.

Ответы на популярные вопросы о смене УК

Можно ли сменить УК, если договор действует менее года?

Да, это допускается при условии, что компания систематически нарушает свои обязательства и этот факт задокументирован в предписаниях ГЖИ или судебных актах.

Кто должен инициировать расторжение договора?

Процедуру запускают сами собственники жилья, создав инициативную группу и организовав общее собрание, итоги которого подтверждаются протоколом.

Что делать, если УК отказывается передавать технические документы?

Это нарушение закона. Собственникам необходимо обратиться с жалобой в ГЖИ или прокуратуру, так как на передачу документации у старой УК есть всего три дня.

Как подтвердить недобросовестность компании для суда?

Лучшими доказательствами служат официальные предписания надзорных органов, акты ГЖИ о нарушениях, вступившие в силу судебные решения и подтвержденные факты наложения штрафов.

Читайте также