Россиян ждет болезненный рост коммуналки: стало известно, почему тарифы повышают сразу на 20%

Резкий рост стоимости коммунальных услуг на 20% в 2026 году обусловлен попыткой компенсировать отсрочку индексации, считает директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что перенос традиционного повышения цен с июля на октябрь заставил ресурсные организации увеличивать тарифы, чтобы покрыть выпадающие доходы за второе полугодие.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Ранее в профильном комитете Госдумы заявляли, что грядущее подорожание коммуналки на 20% в ряде регионов укладывается в утвержденные лимиты. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркивала, что динамика цен на топливо не окажет прямого влияния на суммы в платежках, поскольку тарифная сетка устанавливается заранее.

По словам Белолипецкого, текущая ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве демонстрирует дисбаланс между рыночными условиями работы предприятий и социальными ожиданиями населения. Эксперт отметил, что если в других секторах экономики цены диктуются рынком, то отрасль ЖКХ продолжает восприниматься как сфера с искусственно сдерживаемой стоимостью услуг. При этом собственников жилья часто волнуют не только тарифы, но и платежки за содержание дома, которые могут быть пересмотрены на федеральном уровне.

"Повышение тарифов объективно обусловлено инфляцией, и все уже привыкли к ежегодному росту. Распоряжение принимается на федеральном уровне, а конкретные стоимости утверждаются на местах правительствами регионов. В 2026 году повышение было запланировано ещё в прошлом году, однако в те планы никто не закладывал рост цен на горюче-смазочные материалы", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что в предыдущие годы рост цен редко превышал порог в 15%. Аномальный скачок в 20% он связывает с электоральным циклом: из-за осенних выборов индексацию, которую обычно проводят в разгар лета, сдвинули на октябрь. В таких условиях многие граждане начинают искать законные способы экономии на коммунальных услугах, чтобы минимизировать нагрузку на личный бюджет.

"В этом году тарифы повысят на 20 процентов. Почему? Ответ прост: в сентябре выборы, поэтому обычное июльское подорожание отменили и перенесли на октябрь. Чтобы предприятия коммунального хозяйства не пострадали, тариф повысили таким образом, чтобы за три последующих месяца они смогли компенсировать те средства, которые не собрали бы за полгода", — сказал эксперт.

Особое внимание специалист обратил на непрозрачность распределения средств. По его словам, вместо критически важной модернизации изношенных инженерных сетей деньги нередко уходят на поверхностное благоустройство. Пока в городах занимаются декоративным озеленением, состояние коммуникаций продолжает ухудшаться. Именно износ фондов является одной из причин, по которой тарифы вырастут согласно долгосрочным прогнозам ведомств до 2029 года.

Белолипецкий считает, что государству следует синхронизировать рост цен с повышением платежеспособности граждан. В противном случае социальный характер отрасли будет реализовываться "однобоко" и за счет самих потребителей. Тем временем в некоторых регионах внедряют цифровые решения, например, интерактивный способ отслеживания коммунальных работ, который должен сделать процесс подготовки сетей к зиме прозрачнее. Ситуацию усложняет и активное внедрение новых нормативов по приборам учета — отсутствие счетчиков обходится втрое дороже, что дополнительно увеличивает общую сумму в квитанциях.

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