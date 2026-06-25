Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятикратный рост тарифа в квитанциях: вердикт суда в Краснодаре обнулил аппетиты компании
Больше не нужно разрываться между сменой и домом: кировских родителей защитили новыми чеками
Тарифы на тепло треснули по швам: в Кузбассе утвердили неизбежное изменение цен на топливо
Подлодка «Магадан» проекта 636.3 ошвартовалась в порту Владивостока после автономного плавания
Красноярскстат: цены на рыбную продукцию в крае выросли на 9% в годовом выражении
Запад нашел новый способ сорвать диалог Москвы и Вашингтона: громкий вброс ударил лично по Трампу
Гулять так гулять: как продлить свой отпуск до бесконечности, не потеряв при этом работу
Киев идет ва-банк у северной границы: удар по Минску может стать финальной авантюрой Киева
Шоумен снова в деле: сколько заработал Иван Ургант на секретной свадьбе в Казани

Подушка после стирки превратится в комок ваты: режимы, которые сохранят мягкое облако

Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается внутри вашей любимой подушки после года использования? Это далеко не просто мягкий аксессуар для сна. Мы привыкли менять наволочки, но наполнитель постепенно превращается в настоящий микробиологический склад. Разбираемся, как вернуть подушкам былую свежесть, не испортив их навсегда.

Уютная спальня
Фото: Pravda.ru by Алёна Тихонова is licensed under Free for commercial use
Уютная спальня

Температурный порог: почему синтетика боится жара

Синтетические наполнители вроде холлофайбера или комфорели — это полимерные спирали. При температуре выше 40 градусов пластик размягчается, и подушка превращается в твёрдый комок. Вернуть ей упругость после такого термического шока невозможно.

"Для пуховых изделий критически важно сохранять липидный слой пера. Перегрев и агрессивная среда делают наполнитель ломким, из-за чего подушка быстро теряет объём", — отметила в беседе с Pravda.Ru клинер Алёна Тихонова.

Химия чистоты: отказ от порошков

Классические стиральные порошки слишком агрессивны для деликатных материалов. Их ферменты вымывают естественную смазку из пера и разрушают структуру синтетического волокна. Если вовремя не сменить тактику, срок службы изделия сократится в разы. Оптимальный выбор — жидкие гели или специализированные составы для шерсти и шелка.

Тип наполнителя Рекомендуемый режим стирки
Холлофайбер / синтепон синтетика, до 40°C, 600 оборотов
Натуральный пух / перо деликатный / шерсть, до 40°C, до 400 оборотов

Важно помнить, что даже чистое с виду белье часто скрывает опасности в виде пылевых клещей и бактерий. Жидкие средства легче вымываются из пористой структуры, не оставляя среды для размножения микроорганизмов.

Полоскание и отжим: борьба с остатками химии

Главная ошибка — стандартный цикл полоскания. Подушка работает как губка, удерживая ПАВы глубоко внутри. Это приводит к кожным раздражениям и аллергии. Правильный подход к очистке включает минимум два дополнительных цикла полоскания. Отжим должен быть минимальным, чтобы не сбить наполнитель в неразборный войлок.

"Высокие обороты при отжиме создают колоссальную механическую нагрузку на ткань чехла. Если она изношена, наполнитель может просто вылететь в барабан, забив дренажную систему", — объяснила в беседе с Pravda.Ru домработница Нина Захарова.

Сушка без плесени и ультрафиолета

Барабанная сушка — враг эластичности. Горячий воздух пересушивает наполнитель, делая его жестким. Лучше разложить изделие горизонтально в тени. Прямое солнце разрушает синтетику и обесцвечивает ткани. Если внутри останется влага, появится затхлый запах, свидетельствующий о росте плесени.

Периодическое взбивание во время сушки помогает распределить волокна. Если тело подаёт сигналы о дискомфорте по утрам, проверьте, не сбился ли наполнитель в комки. При правильном уходе даже старая вещь может прослужить на 2-3 года дольше. В случаях, когда стирка невозможна, можете воспользоваться способами освежить текстиль без химчистки.

Ответы на популярные вопросы о чистке подушек

Можно ли использовать кондиционер при стирке?

Нежелательно. Он склеивает волокна пуха и синтетики, снижая воздухопроницаемость и упругость изделия.

Как часто нужно стирать подушки?

Оптимально проводить процедуру раз в 6 месяцев. Этого достаточно для поддержания гигиены без критического износа материалов.

Помогают ли теннисные мячики в барабане?

Да, для синтетических наполнителей это отличный способ предотвратить образование крупных комков во время стирки и отжима.

Читайте также

Экспертная проверка: клинер Алёна Тихонова, домработница Нина Захарова.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Культура
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Военные новости
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Мировой рынок замер в ожидании: Пекин резко обвалил спрос на главное энергетическое сырье
Экономика и бизнес
Мировой рынок замер в ожидании: Пекин резко обвалил спрос на главное энергетическое сырье
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Последние материалы
Больше не нужно разрываться между сменой и домом: кировских родителей защитили новыми чеками
Тарифы на тепло треснули по швам: в Кузбассе утвердили неизбежное изменение цен на топливо
Подлодка «Магадан» проекта 636.3 ошвартовалась в порту Владивостока после автономного плавания
Подушка после стирки превратится в комок ваты: режимы, которые сохранят мягкое облако
Красноярскстат: цены на рыбную продукцию в крае выросли на 9% в годовом выражении
Запад нашел новый способ сорвать диалог Москвы и Вашингтона: громкий вброс ударил лично по Трампу
Гулять так гулять: как продлить свой отпуск до бесконечности, не потеряв при этом работу
Киев идет ва-банк у северной границы: удар по Минску может стать финальной авантюрой Киева
Шоумен снова в деле: сколько заработал Иван Ургант на секретной свадьбе в Казани
Мука только всё портит: найден способ добиться текстуры облачного суфле из обычного творога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.