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Госдума вводит жесткое вето на серые хостелы: собственников квартир защитят от нежелательных соседей

Недвижимость

Российские законодатели готовят запрет на открытие гостиниц и общежитий в многоквартирных домах без ведома жильцов. Инициатива, внесенная в Госдуму группой парламентариев, вносит коррективы в Жилищный кодекс. Цель — пресечь практику обхода правил через перевод помещений в статус нежилых.

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Границы частной собственности

С 2019 года бизнес ограничен в размещении хостелов в жилых фондах. Предприниматели нашли лазейку: они переводят площади в категорию нежилых помещений на первых этажах. Это позволяет формально обойти запрет, превращая обычные квартиры в узлы туристического трафика.

"Перевод помещения в нежилой фонд не должен становиться инструментом ухода от социальной ответственности. Любая коммерческая деятельность в доме обязана учитывать требования к организации комфортного жилого пространства для всех собственников", — отметила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Инженерный коллапс и социальное напряжение

Законодатели отмечают, что жилые здания не проектировались под интенсивную эксплуатацию. Проблемы с инженерными системами и шумоизоляцией становятся критическими при заселении десятков постояльцев. Износ коммуникаций ускоряется, а жильцы сталкиваются с посторонними людьми в общих зонах.

Параметр Текущая ситуация
Статус помещения Часто переводится в "нежилое"
Согласие соседей Не требуется для нежилых блоков

"С коммерческой точки зрения подобные ограничения — это тормоз для мини-отелей. Игроки рынка боятся тотального запрета, так как доверие между жильцами и предпринимателями сейчас близко к нулю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Представители отрасли опасаются, что механизм добровольного согласия станет инструментом давления. Бизнес боится коррупционных рисков и необоснованных претензий со стороны проживающих граждан, которые могут блокировать работу любого проекта по субъективным причинам.

"Любая перепланировка здания, связанная с коммерцией, требует жесткого технадзора. Проблемы возникают там, где проект реализован с нарушением стандартов использования общедомового имущества", — уточнил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о размещении хостелов

Почему именно нежилые помещения стали проблемой?

Перевод в статус нежилого позволяет владельцу распоряжаться площадью без оглядки на соседей, игнорируя нормы нагрузки на сети, предназначенные для бытового использования.

Поможет ли согласие жильцов решить спорные ситуации?

Механизм призван дать жильцам право голоса, однако на практике может привести к полному запрету такого формата бизнеса в жилых стенах.

Как это отразится на стоимости аренды в таких домах?

Ожидается рост издержек для операторов хостелов, что неизбежно отразится на стоимости проживания для конечного клиента.

Что делать, если хостел уже работает и нарушает покой?

Текущее законодательство позволяет обращаться в надзорные органы для проведения экспертизы нагрузок и проверки законности перевода статуса помещения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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