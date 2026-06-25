Госдума вводит жесткое вето на серые хостелы: собственников квартир защитят от нежелательных соседей

Российские законодатели готовят запрет на открытие гостиниц и общежитий в многоквартирных домах без ведома жильцов. Инициатива, внесенная в Госдуму группой парламентариев, вносит коррективы в Жилищный кодекс. Цель — пресечь практику обхода правил через перевод помещений в статус нежилых.
С 2019 года бизнес ограничен в размещении хостелов в жилых фондах. Предприниматели нашли лазейку: они переводят площади в категорию нежилых помещений на первых этажах. Это позволяет формально обойти запрет, превращая обычные квартиры в узлы туристического трафика.
"Перевод помещения в нежилой фонд не должен становиться инструментом ухода от социальной ответственности. Любая коммерческая деятельность в доме обязана учитывать требования к организации комфортного жилого пространства для всех собственников", — отметила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.
Законодатели отмечают, что жилые здания не проектировались под интенсивную эксплуатацию. Проблемы с инженерными системами и шумоизоляцией становятся критическими при заселении десятков постояльцев. Износ коммуникаций ускоряется, а жильцы сталкиваются с посторонними людьми в общих зонах.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Статус помещения
|Часто переводится в "нежилое"
|Согласие соседей
|Не требуется для нежилых блоков
"С коммерческой точки зрения подобные ограничения — это тормоз для мини-отелей. Игроки рынка боятся тотального запрета, так как доверие между жильцами и предпринимателями сейчас близко к нулю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
Представители отрасли опасаются, что механизм добровольного согласия станет инструментом давления. Бизнес боится коррупционных рисков и необоснованных претензий со стороны проживающих граждан, которые могут блокировать работу любого проекта по субъективным причинам.
"Любая перепланировка здания, связанная с коммерцией, требует жесткого технадзора. Проблемы возникают там, где проект реализован с нарушением стандартов использования общедомового имущества", — уточнил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.
Перевод в статус нежилого позволяет владельцу распоряжаться площадью без оглядки на соседей, игнорируя нормы нагрузки на сети, предназначенные для бытового использования.
Механизм призван дать жильцам право голоса, однако на практике может привести к полному запрету такого формата бизнеса в жилых стенах.
Ожидается рост издержек для операторов хостелов, что неизбежно отразится на стоимости проживания для конечного клиента.
Текущее законодательство позволяет обращаться в надзорные органы для проведения экспертизы нагрузок и проверки законности перевода статуса помещения.
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