Кроссовки и стиральная машина останутся целы: при стирке в барабан стоит добавить одну вещь

Машинная стирка кроссовок требует точности. Ошибки в выборе температурного режима или пренебрежение защитной упаковкой оборачиваются деформацией каркаса, потерей цвета и разрушением клеевых соединений. Правила ухода за обувью диктуют отказ от агрессивной химии в пользу деликатного подхода.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Стиральная машинка

Ограничения для разных материалов

Барабанная обработка допустима только для текстильных изделий и обуви из синтетических сеток. Натуральная кожа, замша и нубук после нахождения в воде теряют мягкость, покрываются пятнами и дают усадку. Использование машинки для таких пар исключено. Мелкий декор, стразы или светоотражающие элементы часто отлетают из-за центробежной силы. Важно учитывать состояние подошвы. Старая обувь со следами разрушения пены или отходящим рантом может окончательно развалиться. Если внутри обуви есть картонные вставки, вода размягчит их, что приведет к полной потере формы без возможности восстановления.

Алгоритм подготовки пары

Стирка начинается с сухой очистки. Необходимо удалить песок и мелкие камни из протектора, иначе они забьют фильтр сливного насоса. Уход за тканью требует извлечения шнурков и стелек. Шнурки могут запутаться в механизмах, а стельки часто имеют слоеную структуру, которая расклеивается при долгом контакте с водой.

Элемент Решение Шнурки Стирать в сетчатом мешочке Стельки Ручная чистка щеткой Подошва Промыть проточной водой

"Песок действует как абразив. Если не смыть его перед закладкой, волокна сетки протрутся быстрее, а подшипники машинки потребуют ремонта раньше срока", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинер Михаил Дьяконов.

Техника защиты барабана от ударов

Грохот при стирке свидетельствует о несбалансированной нагрузке. Тяжелая подошва бьет по ребрам барабана, что вредно для амортизаторов техники. Для амортизации ударов рекомендуется помещать обувь в специальный мешок. Если его нет, подойдет плотная наволочка. Она удержит пару вместе и предотвратит лишние контакты с металлом. Совместная загрузка с другими вещами помогает распределить вес. Оптимально положить в барабан старые полотенца или коврики. Они сработают как подушки безопасности. Не следует стирать более двух пар одновременно — перегруз мешает качественному вымыванию загрязнений.

Настройки стирки и химия

Температурный порог ограничен 30–40 градусами. Горячая вода провоцирует отслоение подошвы. Ошибки при очистке часто связаны с использованием отбеливателей на основе хлора, которые разрушают структуру нитей. Режим отжима нужно выставить на минимум или отключить вовсе, чтобы не повредить геометрию пятки. Для стирки лучше использовать жидкие составы. Они легче вымываются при полоскании. Если белье забыли в машине, оно быстро приобретает затхлый запах, поэтому обувь необходимо доставать сразу после завершения цикла. Сушить кроссовки следует при комнатной температуре, набив их белой бумагой для сохранения формы. Применение батарей отопления приведет к необратимой деформации.

"Чистота дома начинается с порядка в мелочах. Храните выстиранную обувь в вентилируемом месте, избегая прямых солнечных лучей", — подчеркнула для Pravda.Ru домработница Нина Захарова.

Ответы на популярные вопросы о стирке обуви

Можно ли стирать кроссовки с обычным порошком?

Не рекомендуется. Порошок часто оставляет белые разводы, особенно на сетчатых участках. Жидкие гели растворяются быстрее и эффективнее удаляют грязь из глубоких слоев текстиля.

Что делать, если обувь начала пахнуть после стирки?

Вероятно, пара долго сохла в непроветриваемом помещении. Убрать запах помогут специальные дезодоранты для обуви или повторная стирка с добавлением антибактериальных средств.

Безопасно ли использовать отжим на высоких оборотах?

Нет. Высокие обороты создают колоссальную нагрузку на клеевые швы. Достаточно 400–600 оборотов, чтобы убрать лишнюю влагу, не ломая каркас изделия.

Читайте также