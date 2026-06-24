Льготная ипотека перестает быть железной гарантией: эта категория заемщиков пострадает больше всех

Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет приведет к резкому росту долговой нагрузки на наиболее уязвимые категории заемщиков, пояснила Pravda.Ru эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, новая инициатива властей направлена на снижение бюджетных расходов, однако она кардинально меняет правила игры для покупателей жилья.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Семейная ипотека

Ранее стало известно, что российские власти планируют изменить условия популярной программы господдержки. Согласно проекту новых правил, Минфин РФ ограничит субсидирование процентной ставки 15-летним периодом с момента подписания договора. Принятие подобных мер связывают с тем, что текущий план властей по жилью требует колоссальных затрат на компенсацию разницы между рыночной ставкой и льготными 6% годовых.

Перескокова отметила, что основной причиной пересмотра условий стала слишком высокая стоимость программы для бюджета в условиях двузначной ключевой ставки. Кроме того, льготные кредиты продолжают провоцировать рост цен на первичном рынке. При этом специалисты отрасли подчеркивают, что масштабная реформа ипотеки может обнажить скрытые риски для финансовой устойчивости банковского сектора.

"Если эта мера действительно будет принята в предложенном виде, влияние на россиян окажется заметным, но неодинаковым для всех. Насколько это ударит по заемщикам, зависит от срока кредита и размера первоначального взноса. Например, если семья берет ипотеку на 30 лет под 6%, а через 15 лет льгота заканчивается и остаток переводится на рыночную ставку, платеж может вырасти весьма существенно", — сказала она.

Эксперт пояснила, что в наиболее сложной ситуации окажутся покупатели с минимальным первым взносом, оформившие кредит на максимальный срок в 30 лет. В таких случаях одна ошибка при расчете ежемесячного платежа может привести к потере жилья после отмены субсидии. В то же время те, кто внес более 50% стоимости квартиры или планирует досрочное погашение, ощутят изменения не так остро.

"Для обычной семьи ключевой вывод простой: семейная ипотека останется выгодной, но исчезнет ощущение, что льготная ставка гарантирована на весь срок кредита. Это сделает размер первоначального взноса и стратегии досрочного погашения гораздо более важными, чем сейчас", — добавила риелтор.

Ожидается, что на фоне новостей о сокращении периода господдержки на рынке может возникнуть кратковременный всплеск спроса. Потенциальные заемщики постараются зафиксировать старые условия, опасаясь, что льготная ставка станет недосягаемой в долгосрочной перспективе. Однако в последующем активность покупателей неизбежно снизится. В этой ситуации аналитики прогнозируют, что продажи новостроек в миллионниках будут поддерживаться за счет индивидуальных скидок и программ рассрочек от девелоперов.

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