Баня на участке может преподнести сюрприз: одна деталь решит, придётся ли её регистрировать

Росреестр уточнил правила регистрации хозяйственных конструкций на загородных участках. Основным критерием для внесения в ЕГРН стала капитальность строения. Владельцам предстоит оценить наличие фундамента и тип используемых материалов, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сауна

Признаки капитального объекта

Статус недвижимости получает объект, имеющий прочную связь с землей. Если конструкцию невозможно переместить без разрушения ее основания или потери функциональности, она считается капитальной. Сборно-разборные теплицы, навесы на сваях и легкие душевые кабины регистрации не подлежат. Напротив, баня на монолитном фундаменте из кирпича или блоков требует обязательного учета.

"Часто владельцы путают вспомогательные помещения с объектами недвижимости. Если здание имеет глубокое заложение основания и подведенные стационарные коммуникации, Росреестр сочтет его капитальным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Важно учитывать назначение земли. На огородных участках возведение капитальных строений запрещено законом. Владельцы садовых земель или участков под ИЖС имеют право регистрировать любые вспомогательные здания. Оформление дачных построек теперь происходит по упрощенной схеме без получения разрешений на строительство.

Порядок оформления постройки

Для легализации объекта собственнику необходимо обратиться к профильному специалисту. Кадастровый инженер проводит замеры, определяет координаты углов здания и фиксирует его площадь. На основании этих данных и декларации, заполненной владельцем, составляется технический план. Готовый пакет документов направляется в Росреестр напрямую или через МФЦ.

Тип постройки Необходимость регистрации Капитальная баня или гараж Обязательна Сборная теплица без фундамента Не требуется Беседка на блоках-опорах Не требуется Хозблок из кирпича на фундаменте Обязательна

"Регистрация в ЕГРН защищает права собственника при судебных спорах с соседями или изъятии земель для государственных нужд. Без документов постройка юридически не существует", — отметил эксперт Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Процедуру регистрации можно проводить одновременно с основным домом или отдельно. При покупке готового участка стоит проверить, соответствуют ли фактические строения данным в выписке ЕГРН. Отсутствие сведений о бане или гараже может стать препятствием для ипотечной сделки или страхования имущества.

Налоговые льготы и ограничения

Государство предусмотрело финансовое послабление для владельцев небольших строений. Одна хозяйственная постройка на участке площадью менее 50 квадратных метров освобождается от налога на имущество. Главное условие — объект не должен использоваться для бизнеса, например, в качестве коммерческой сауны или автосервиса.

"Налоговая льгота предоставляется автоматически на один объект по выбору налогоплательщика. Если на участке две бани по 40 метров, за вторую придется платить в полном объеме", — подчеркнул в интервью для Pravda.Ru оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Скрытие капитальных строений от учета чревато выявлением нарушений с помощью аэрофотосъемки. В таком случае владельцу грозит начисление налога за предыдущие периоды и штрафные санкции. Приведение документов в порядок добровольно обходится дешевле, чем судебное разбирательство о признании самовольной постройкой.

Ответы на популярные вопросы о регистрации

Нужно ли регистрировать теплицу на бетонных сваях?

Если теплица является разборной и контакт со сваями позволяет ее демонтировать без вреда для конструкции, она не считается недвижимостью. Регистрация не требуется.

Можно ли построить баню на огородном участке?

На землях для огородничества разрешены только временные постройки для хранения инвентаря. Капитальные здания с фундаментом там вне закона и подлежат сносу.

Какая цена услуг кадастрового инженера в России?

Стоимость подготовки техплана зависит от региона. В среднем по рынку цена варьируется от 8 000 до 20 000 рублей за объект в зависимости от площади и сложности работ.

Действует ли дачная амнистия на гаражи?

Да, упрощенный порядок регистрации распространяется на гаражи и иные вспомогательные постройки, возведенные на участках для садоводства или ИЖС.

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