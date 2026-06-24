Смертельный риск для техники: ошибка при перевозке холодильника приведет к выгоранию мотора

Холодильник — это сложная система, не терпящая суеты и горизонтального положения. Внутри корпуса скрыт компрессор на пружинной подвеске и замкнутый контур с маслом и фреоном. Любое нарушение вектора гравитации превращает бытовую технику в потенциальный металлолом. Если обстоятельства заставляют положить прибор "на лопатки", важно соблюдать протокол реанимации, иначе первый же запуск станет для двигателя последним.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use холодильник на даче

Золотые правила перевозки на боку

Транспортировка лежа — крайняя мера. Если выбора нет, укладывайте холодильник строго на тот бок, из которого выходит нагнетательная трубка компрессора. Это предотвратит попадание компрессорного масла в систему охлаждения, где оно способно забить капиллярную трубку. Помните, что дверные петли должны оказаться сверху — так ниже риск перекоса геометрии корпуса.

"Главная опасность лежачей перевозки — обрыв трубок или выход пружин компрессора из пазов. Если на кочке аммортизатор слетит с крепления, холодильник будет греметь как трактор. Всегда фиксируйте компрессор транспортировочными болтами или монтажной пеной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Критическая пауза: почему нельзя включать сразу

Даже если упаковка цела, внутри прибора произошел хаос. Масло перемешалось с хладагентом и ушло в магистрали. Если нажать кнопку "Пуск" сразу, вязкая жидкость создаст пробку, а компрессор, работая "на сухую", перегреется и сгорит. Техника должна выстояться. Зимой этот срок увеличивается: конденсат на платах управления может замкнуть электронику.

"После горизонтальной перевозки холодильник обязан стоять неподвижно минимум 18-24 часа. Масло должно стечь обратно в картер компрессора под действием силы тяжести. Попытка ускорить процесс — это прямой путь к платному ремонту", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по ремонту бытовых холодильников Виталий Шестаков.

Параметр Требование (уровень: Премиум) Положение Строго вертикально (угол наклона до 40°) Время "отстоя" 24 часа (особенно в холодное время года) Крепление Ремни с натяжителями и мягкие проставки Подготовка Полная разморозка и демонтаж полок

Переезд — это всегда проверка на эргономику и выносливость. Чтобы не превратить жилье в склад сломанных вещей, продумывайте логистику заранее. Если планируете заказывать мебель в прихожую, замеряйте дверные проемы по самой узкой части, включая дверные коробки, чтобы холодильник прошел без "травм" для фасада.

"Люди часто забывают вынуть стеклянные полки. При вибрации в кузове они разбивают внутреннюю обшивку. Фиксация дверцы скотчем — тоже ошибка, лучше использовать стретч-пленку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru мастер по установке и подключению бытовой техники Роман Яковлев.

Ответы на популярные вопросы о перевозке техники

Можно ли перевозить холодильник на задней стенке?

Категорически нет. При таком положении теплоизоляция прибора сдавливается под собственным весом, а трубки конденсатора могут деформироваться или лопнуть под тяжестью компрессора.

Как понять, на какой бок класть холодильник?

Ориентируйтесь на трубки, выходящие из мотор-компрессора. Нагнетательная трубка (она греется при работе) должна смотреть вверх. Это не даст маслу затечь в систему.

Нужно ли вынимать фреон перед транспортировкой?

Нет, система герметична. Выкачка хладагента требуется только при капитальном ремонте или замене агрегата. Главное — не повредить целостность внешних трубок при погрузке.

Что будет, если включить его через час после перевозки?

Существует высокий риск гидроудара в компрессоре. Масло, попавшее в цилиндр, не сжимается, что приводит к мгновенной поломке поршневой группы и заклиниванию мотора.

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