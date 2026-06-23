Секреты профи: какие работы в квартире по силам каждому, а где без мастера не обойтись

Ремонт — это не полигон для испытаний кошелька на прочность, а тонкая настройка пространства. Экономия на спичках оборачивается фиаско с кривыми стенами, но и слепое делегирование каждой мелочи вымывает бюджет. Существует "золотое сечение" распределения сил, которое сохранит до 40% средств без ущерба для эстетики и безопасности. Главное — вовремя отложить валик и довериться расчету профессионалов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара сдирает старые обои

Грубая сила: где не нужен диплом инженера

Демонтаж — самый тактильный и терапевтический этап. Снос старой сантехкабины, очистка кирпича от наслоений обоев или избавление от хрущевской плитки требуют лишь физической выносливости. Здесь вы не рискуете архитектурой, но существенно разгружаете смету. Бригады часто завышают ценник на "грязные" работы, превращая обычный вынос мусора в золотую услугу. Организовать логистику и аренду спецтранспорта самостоятельно проще, чем кажется.

"Самостоятельная очистка стен и грунтовка — это фундамент экономии. В двушке такие манипуляции высвобождают около 15-20 тысяч рублей, которые лучше направить на качественную фурнитуру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Мелкий бытовой сервис также не требует вызова мастера по объявлению. Если коммуникации уже подведены, то установка классической или подвесной сантехники, равно как и подключение стиральной машины, вполне по силам рядовому владельцу. Важно лишь соблюдать герметичность соединений и не перетягивать резьбу.

Табу на самодеятельность: инженерные системы

Электрика и водоснабжение — это нервная и кровеносная системы квартиры. Любая ошибка здесь — не просто эстетический дефект, а мина замедленного действия. Самостоятельная замена проводки без понимания фаз и нагрузок приводит к перегреву кабеля в стенах. Попытка сэкономить 3000 рублей на точке электросети может обернуться коротким замыканием и уничтожением дорогостоящей бытовой техники.

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Сантехнические огрехи опасны еще и финансовой ответственностью перед соседями. Даже если вы умеете пользоваться ключом, фиксация всех инженерных узлов должна проводиться мастером. Прорыв соединения под давлением в ваше отсутствие — сценарий, который обнулится любой профит от бюджетного ремонта.

"Ошибки в монтаже труб в многоквартирном доме недопустимы. Локальная протечка быстро превращается в судебный иск от жильцов снизу, суммы в которых кратно превышают стоимость услуг сантехника", — предупредил в беседе с Pravda.Ru мастер по установке сантехнического оборудования Алексей Фрол.

Базис и финиш: магия ровных плоскостей

Ни один декоратор не спасет проект, если в его основе — заваленные углы и "волна" на полу. Стяжка и штукатурка — это архитектурный скелет интерьера. Малейший перепад высот сделает невозможной укладку паркета или ламината, а стыки плитки начнут "плясать". Попытка выровнять стены по видеоурокам часто заканчивается двойным расходом смеси и последующим вызовом профи для исправления огрехов.

При этом финишная отделка стен, будь то покраска или обои, вполне доступна для самостоятельного исполнения при наличии терпения. Это чистая работа, результат которой радует глаз мгновенно. Если плоскость подготовлена идеально, прокатать ее валиком — задача на пару вечеров, экономящая десятки тысяч рублей.

"На финишных этапах владелец может проявить себя как декоратор. Поклейка флизелиновых обоев или покраска — это процессы, где цена ошибки невелика, а экономия ощутима", — отметила в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

На чем нельзя экономить при покупке материалов?

Категорически запрещено брать дешевую электрику и дешевый плиточный клей. Некачественные провода могут привести к пожару, а плохой клей — к отслоению дорогого керамогранита уже через полгода.

Можно ли самому установить межкомнатные двери?

Теоретически да, но на практике люфт в 2 миллиметра приведет к самопроизвольному открытию створки или порче коробки. Это работа, требующая прецизионной точности и дорогого инструмента.

Как сэкономить на мебели?

Собирайте корпуса самостоятельно. Мебельные компании берут за сборку от 10% до 15% стоимости заказа. При покупке кухни за 300 тысяч вы экономите существенную сумму, просто вооружившись шуруповертом.

Стоит ли делать перепланировку своими силами?

Демонтаж ненесущих стен допустим, но согласование планировки в надзорных органах обязательно. Работа без проекта в серийных домах чревата штрафами и требованием вернуть все в исходное состояние.

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