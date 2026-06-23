Комфорт больше не роскошь: плацкартные вагоны РЖД получат удобства, которых давно ждали

Российские железные дороги представили концепт обновленного плацкартного вагона. В бюджетном сегменте до 2030 года появятся душевые кабины, индивидуальные шторки и системы климатического контроля. Перевозчик намерен пересмотреть стандарты комфорта для длительных поездок по стране.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Плацкарт

Технологии личного пространства

Проблема приватности в общих вагонах решается установкой плотных штор и персональных осветительных приборов. Конструкторы увеличили длину спальных мест и предусмотрели регулируемые воздуховоды для каждого пассажира. Это должно снизить число бытовых споров, которые часто возникают из-за разницы температурных предпочтений.

"Внедрение перегородок и шторок — это запрос времени. Пассажиры хотят получить закрытую зону даже при покупке самого дешевого билета", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важным дополнением станет полноценная душевая кабина в каждом вагоне. Раньше такая услуга была доступна преимущественно в поездах дальнего следования премиального класса или за отдельную плату в штабных вагонах. Теперь гигиенический блок интегрируют в типовую схему плацкарта. Правильная подготовка к длительному переезду станет проще.

География и объемы поставок

Тверской вагоностроительный завод должен поставить 449 единиц новой техники до 2030 года. Основной упор сделан на туристические направления и региональные центры. В планах расширение сети до 137 маршрутов, включая рейсы в Углич, Астрахань и Ижевск. Рост пассажиропотока требует обновления подвижного состава, чтобы выдерживать конкуренцию с авиацией.

Показатель Значение к 2030 году Количество новых вагонов 449 единиц Охват регионов 137 направлений Персонализация места Шторки, свет, USB, душ

Пассажирам стоит учитывать, что масштабный ввод новых вагонов совпадает с графиком технических работ на путях. Иногда это вызывает временное ограничение продажи билетов на южные курорты. Поэтому планировать поездки в Адлер или Анапу лучше заранее.

"Обновление парка вагонов напрямую влияет на спрос в сегменте внутреннего туризма. Люди готовы ехать двое суток, если им обеспечат базовый комфорт", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сервис и новые стандарты

Несмотря на техническое оснащение, в поездах сохраняются строгие регламенты взаимодействия. Новые вагоны со шторками не отменяют установленные правила пользования столом и нижней полкой. Душевые и кондиционеры — это лишь техническая база, которая должна дополняться вежливым обслуживанием.

РЖД также делает ставку на тематические составы. Проекты Литературный экспресс и Кинорейс превращают дорогу в часть культурной программы. Ожидается, что к 2026 году число туристов на железной дороге достигнет 1,4 млн человек. Качественный выбор места в вагоне станет еще более важным фактором при планировании отпуска.

"Душ в плацкарте — это огромный шаг вперед для семейных поездок. В условиях ограниченного пространства чистота становится главным критерием сервиса", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о новых вагонах РЖД

Когда появятся первые образцы?

Опытный экземпляр планируют представить после завершения подготовки технической документации в 2027 году.

Будет ли душ бесплатным?

В новых моделях вагонов душ является частью стандартного оборудования, однако порядок доступа к нему будет определен регламентами перевозчика ближе к запуску.

Изменится ли размер полки?

Да, в концепте заложено увеличение длины спальных мест для повышения комфорта рослых пассажиров.

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