Новостройки теряют покупателей: список городов, где спрос рухнул сильнее всего

В мае 2026 года продажи новостроек в крупных российских городах заметно упали. Всего в миллионниках продали 13,3 тысячи квартир — это на 11,2% меньше, чем в апреле. Аналитики bnMAP.pro отмечают, что покупатели теряют интерес к первичному рынку из-за того, что условия по ипотеке стали заметно жестче.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Новостройка

Лидеры падения: Петербург и Москва теряют темп

Глубже всех провалился Санкт-Петербург. За май девелоперы реализовали там лишь 1,54 тысячи объектов. Спрос рухнул на треть — минус 32,8% всего за месяц. Северная столица задала вектор общего пессимизма, который разделили и другие крупные агломерации. Это происходит из-за того, что покупка жилья требует все более сложных финансовых схем.

"Мы видим закономерное охлаждение спроса. Из-за новых условий по ипотеке застройщикам теперь приходится внедрять альтернативные инструменты продаж и рассрочки, чтобы удержать клиентов", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Нижний Новгород отчитался о снижении на 18,9% (0,43 тыс. ДДУ), Екатеринбург потерял 15,3%. Столица тоже не устояла: в Москве объем сделок сократился на 13,9%. Высокий порог входа заставляет клиентов тщательнее оценивать объект. Часто на первый план выходит даже не локация, а ремонт и звукоизоляция в будущем доме.

Аномальные зоны: где продажи пошли вверх

Воронеж проигнорировал общую тенденцию, показав резкий взлет на 28,2%. Здесь за месяц оформили полтысячи договоров. В Краснодаре активность выросла на 11,3%. Южный рынок разогревается специфическими локальными факторами и перераспределением инвестиционных потоков. При этом застройщики продолжают активно предлагать однокомнатные квартиры и студии.

Ценовой срез: чеки и разрыв со вторичкой

Средний чек сделки в Москве достиг 28 млн рублей, что в два раза выше показателей Казани или Петербурга. На другом полюсе — Волгоград и Челябинск, где квартиру можно приобрести в среднем за 6–7 млн рублей. Важный тренд мая — сужение ценового зазора между "бетоном" и готовым жильем. На этом фоне классические инвестиции в жилье на этапе котлована теряют прежнюю привлекательность.

Город (Мегаполис) Средний чек (млн руб.) Москва 28,0 Санкт-Петербург 13,1 Екатеринбург 8,6 Краснодар 8,0 Волгоград 6,0

Нижний Новгород и Пермь сократили разрыв цен со вторичным рынком сразу на 9 процентных пунктов. Тем не менее, квадратный метр от застройщика везде дороже "старого фонда". Исключение — только столица. В такой ситуации многие ждут, как сработают обновленные условия по семейной ипотеке.

"Цены на новостройки держатся за счет высокой себестоимости материалов и проектного финансирования, но спрос уже диктует свои правила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему продажи в Санкт-Петербурге упали сильнее других?

В Петербурге зафиксирован самый высокий уровень вымывания доступного предложения при сохранении высоких цен, что на фоне отмены или ужесточения льготных программ привело к наиболее резкому откату спроса.

В каком городе сейчас выгоднее всего покупать новостройку?

Наиболее доступным остается Волгоград (6 млн руб.). Однако для инвестиций эксперты рекомендуют смотреть на города с растущим спросом, такие как Воронеж и Краснодар.

Почему новостройки дороже вторички почти везде?

Это связано с работой эскроу-счетов и высокой стоимостью строительства. Застройщики не могут опускать цены ниже порога окупаемости перед банком, даже при низких продажах.

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