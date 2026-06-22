Такого не было с 2008 года: на рынке недвижимости Болгарии началось странное явление

Рынок недвижимости в Болгарии переживает явление, не наблюдавшееся с 2008 года. Пока страна штурмует рейтинги Евростата, местное жилье только за прошлый год прибавило в цене 15%, а долгосрочный рост и вовсе взлетел на 125%. Даже несмотря на высокий ценник, ипотечный портфель банков раздулся на рекордные 28%: инвесторы и обычные семьи продолжают массово скупать квадратные метры, спасая деньги от инфляции.

Фото: www.magnific.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рынок жилья в Болгарии повторил феномен 2008 года, но эксперты просят не паниковать

Пульс рынка: почему доходы отстают от цен

Впервые с 2008 года кривая стоимости жилья обогнала темп роста реальных доходов болгарских граждан. Это тревожный сигнал для экономики, который указывает на перегрев отдельных сегментов. Однако эксперты призывают к спокойствию: ситуация фундаментально отличается от исторического кризиса.

"Рынок недвижимости — это не просто бетон. Это зеркало финансовой уверенности населения. Когда стоимость активов начинает отрываться от заработных плат, мы видим классический инвестиционный перегрев, который требует коррекции", — проанализировал в беседе с Pravda.Ru портфельный управляющий Владимир Осипов.

Стимулы спроса перед принятием евро

Предстоящий переход на евро подстегнул активность. Владельцы крупных сумм в наличной валюте стремились обезопасить средства, переводя их в недвижимость. Свою роль сыграли и геополитические риски, вызванные агрессивной политикой США и нестабильностью, которую провоцирует украинский конфликт. Вместо того чтобы хранить накопления на счетах, люди выбирают физический актив.

В текущем году рынок перешел в режим ожидания. Рост цен на 20-30% в отдельных кварталах, наблюдавшийся во второй половине прошлого года, сменился застоем. Это естественная реакция на резкий скачок.

Показатель Динамика Годовой рост цен ~ 15% Прирост ипотечного портфеля > 28% Среднесрочный период Стабилизация

"Спекулятивные ожидания всегда ведут к временному хаосу. Сейчас мы наблюдаем лишь попытку рынка найти равновесную точку, где спрос встречается с адекватным предложением без участия заемных средств с огромным плечом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Инфраструктура как драйвер стоимости

Болгарские инвесторы стали профессиональнее. Они смотрят не только на стены, но и на развитие среды: дороги, частные образовательные центры, коммерческие площади. Часто девелоперы сами прокладывают коммуникации, чтобы повысить ликвидность объектов.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Стоит ли ожидать краха цен, как в 2008 году?

Нет, нынешние условия иные. Банковский сектор стабилен, влияние иностранных кредитных организаций минимально по сравнению с докризисным периодом.

Почему рынок "замер" в начале года?

Это санитарная пауза. Рынок адаптируется к резкому прошлогоднему скачку цен и политической неопределенности.

Является ли недвижимость сейчас защитой от инфляции?

Да. В условиях глобальных экономических потрясений, недвижимость остается одним из немногих понятных инструментов сохранения капитала.

Кто основные покупатели в крупных городах?

Люди, переезжающие в региональные центры, и инвесторы, опасающиеся обесценивания денежных сбережений.