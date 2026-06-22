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Мангал, которым хочется хвастаться: эту кирпичную конструкцию можно построить своими руками

Недвижимость

Стационарная печь из кирпича превращает дачный участок в профессиональную кулинарную станцию. В отличие от тонкостенного металла, кирпичный конструктив удерживает тепло часами, позволяя не только жарить мясо, но и томить продукты. Для успешного строительства потребуются точный расчет фундамента и знание температурных режимов материалов.

Мангал из кирпича
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мангал из кирпича

Локация и фундаментные работы

Кирпичный массив весит от 500 кг до полутора тонн, что исключает монтаж на грунт. Ошибки в основании приводят к перекосу стенок и сквозным трещинам в швах уже после первой зимы. Для стандартного мангала достаточно монолитной плиты глубиной 30–40 см.

Место для обустройства зоны отдыха выбирают с учетом преобладающих ветров. Дым не должен идти в сторону жилых построек. Минимальное расстояние от капитальных стен и деревьев составляет 5 метров. Это продиктовано не только удобством, но и жесткими правилами противопожарного режима.

"Любая стационарная постройка требует стабильного основания. Для тяжелых комплексов с мойкой и дымоходом глубина фундамента увеличивается до 60 см с обязательным армированием", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Выбор кирпича и расчет сметы

Конструкция делится на две зоны: декоративную и рабочую. Внешний контур возводят из красного полнотелого или облицовочного кирпича. Внутренняя часть жаровни требует применения шамота. Огнеупорный кирпич марки ША-5 или ША-8 выдерживает прямой контакт с углем и не разрушается при циклическом нагреве.

Расход материалов зависит от сложности проекта. Простая прямоугольная конструкция требует около 250 единиц кирпича. Развернутый комплекс с нишами для дров и разделочным столом потребует закупки 800–1000 штук.

Характеристика Оптимальное значение
Высота жаровни от уровня пола 85–90 см
Длина топочной камеры 80–100 см
Глубина чаши для углей 30–40 см
Толщина шва кладки 3–5 мм

"Частая ошибка — использование цементного раствора в топке. При нагреве он теряет влагу и высыпается. Шамотный кирпич садят на мертель или готовую глиняно-песчаную смесь", — добавил в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Технология возведения топки

Кладку начинают с углов, контролируя вертикаль отвесом. Первые два ряда формируют сплошное основание. Далее выводится дровница — пустое пространство под жаровней. Перекрытие дровницы делают с помощью стальных уголков, на которые ложится следующий ряд кирпича.

Самый сложный этап — формирование рабочей камеры. Шамотный кирпич не перевязывается с обычным из-за разного коэффициента теплового расширения. Между ними оставляют зазор в 5–10 мм, который можно заполнить базальтовым картоном. Это предотвратит разрушение внешнего контура при раздуве жара.

Для защиты металла от коррозии и придания эстетичного вида стенки можно покрыть составом на основе калиевого жидкого стекла. Завершающий этап включает монтаж дымохода. Правильно рассчитанное сечение трубы гарантирует отсутствие обратной тяги и задувания пламени.

"При проектировании важно предусмотреть выступы для решеток на разных уровнях. Это позволяет регулировать расстояние от углей до продукта в зависимости от интенсивности горения", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли строить мангал из силикатного кирпича?

Нет. Силикатный кирпич активно впитывает влагу и трескается при резких перепадах температур. Для уличных конструкций подходит только красный керамический или огнеупорный кирпич.

Как долго сохнет конструкция перед первой растопкой?

Минимальный срок — 10–14 дней. Если развести большой огонь раньше времени, закипевшая в растворе влага разорвет кладку изнутри. Первые два раза печь протапливают щепками в щадящем режиме.

Нужно ли укрывать мангал на зиму?

Кирпич пористый и забирает воду из осадков. Замерзая, лед разрушает структуру материала. Рекомендуется использовать защитные чехлы или обрабатывать поверхность гидрофобизаторами.

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Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, отделочник Сергей Рябов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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