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Спать как раньше хотят не все: привычная кровать уступает место новым форматам отдыха

Недвижимость

Классические кровати теряют актуальность. Владельцы жилья отказываются от громоздкого декора в пользу низких платформ, качественных матрасов на полу и трансформеров. Мода на минимализм и эргономику заставляет пересматривать сценарии отдыха ради воздуха в интерьере и здоровья спины.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Философия низкого сна и минимализм

Массивные спинки и резные ножки уходят в прошлое. Современный интерьер требует отсутствия визуального шума. Матрас на низком подиуме или прямо на полу визуально поднимает потолки. Это создает ощущение простора даже в спальне площадью десять метров.

"Отказ от классической кровати часто продиктован психологическим комфортом. Люди хотят ощущать близость к текстурам пола, дереву или ковролину", — отметила в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

При таком подходе важно помнить про гигиену спального места. Отсутствие каркаса требует идеальной чистоты покрытия. Пыль на полу скапливается быстрее, чем на высоте пятидесяти сантиметров. Если игнорировать уборку, сон превратится в испытание для легких.

Экономия места в малых габаритах

В студиях каждый метр работает на владельца. Диваны-кровати и шкафы-трансформеры заменяют стационарную мебель. Днем спальня превращается в кабинет или гостиную. Это решение практичнее покупки подержанных вещей, которые могут скрывать дефекты. Продуманная планировка интерьера позволяет использовать вертикали. Вместо полей вокруг кровати люди выбирают системы хранения, уходящие под потолок. Сон становится частью общего пространства, а не центром, блокирующим проход.

"Трансформеры экономят до четырех квадратных метров площади. Это критично для рынка новостроек, где средняя площадь квартир сокращается", — объяснил специально для Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Мнение врачей и техников

Сторонники сна на полу апеллируют к жесткости поверхности. Считается, что это выравнивает позвоночник. Однако без правильного матраса такая затея опасна. Холодный воздух и сквозняки идут по низу. Это повышает риск простудных заболеваний и проблем с суставами.

Тип решения Преимущества
Матрас на полу Визуальный простор, экономия на каркасе, мобильность
Трансформер Освобождение площади днем, многофункциональность
Низкий подиум Зонирование пространства, дополнительные системы хранения

При выборе платформы нужно учитывать и историю мебели. Традиции быта часто диктовали высоту спального места исходя из теплообмена в доме. Сегодня системы теплого пола позволяют спать ниже без вреда для здоровья, но требуют особого внимания к материалам отделки.

"При монтаже подиумов важно не перекрыть вентиляцию. Под настилом может скапливаться конденсат, что приведет к плесени", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли спать на матрасе без кровати постоянно?

Да, при условии использования качественного ортопедического матраса и регулярного проветривания. Рекомендуется раз в неделю поднимать матрас вертикально, чтобы нижняя часть просыхала.

Чем опасен сон слишком близко к полу?

Основная угроза — сквозняки и бытовая пыль. Также пожилым людям и лицам с заболеваниями суставов может быть трудно вставать с низкой поверхности.

Сколько стоит обустроить спальное место без кровати?

Эконом-вариант (матрас на полу) обойдется в 15–30 тысяч рублей. Средний сегмент с подиумом из дерева — 50–100 тысяч. Премиальные дизайнерские системы стоят от 250 тысяч рублей.

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Экспертная проверка: декоратор Полина Савельева, девелопер Артём Мельников, инженер Алексей Тихонов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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