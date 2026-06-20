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Ваш личный оазис: как защитить балкон от солнца и не "съесть" пространство

Недвижимость

Застекленный балкон без защиты от солнца летом превращается в раскаленный аквариум. Ультрафиолет — беспощадный агрессор: он выжигает пигмент в обивке кресел, коробит пластиковые рамы и превращает воздух в плотное марево. Грамотный сценарий защиты окна — это не декораторский каприз, а инструмент сохранения микроклимата и дорогостоящей отделки.

Девушка с кофе на тёплом балконе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с кофе на тёплом балконе

Жалюзи и рулонные системы: битва за эргономику

Алюминиевые или пластиковые жалюзи — это хирургический контроль светового потока. Поворот ламелей позволяет отсечь прямые лучи, сохранив при этом естественную вентиляцию. Горизонтальные модели, монтируемые вплотную к стеклу, освобождают подоконник для тактильного дизайна и домашних растений.

"Для лоджии я бы рекомендовал металл или высокотехнологичный полимер. Тканевые полотна в неотапливаемой зоне быстро аккумулируют пыль и влагу, превращаясь в рассадник бактерий. Алюминий же инертен к запахам и очищается одним движением", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Рулонные системы с кассетным коробом решают проблему парусности. Ткань фиксируется направляющими и не хлопает по раме при проветривании. Для максимального эффекта стоит выбирать полотна с теплым минимализмом в основе — светлые тона меньше нагреваются сами по себе.

Римские шторы и текстиль: между уютом и функционалом

Римские шторы — выбор тех, кто интегрирует балкон в жилое пространство. В поднятом состоянии они образуют мягкие архитектурные складки, в опущенном — монолитный экран. Использование материалов категории Blackout позволяет создать на лоджии камерную атмосферу для отдыха.

"При планировании текстильного оформления важно помнить про технические нюансы. Малейшая ошибка в расчетах приведет к тому, что карниз перекроет ход оконной ручки. Доверяйте замеры профильным специалистам", — подчеркнула декоратор интерьеров Полина Савельева.

Тяжелые портьеры — лен или бархат — уместны только на огромных панорамных лоджиях. В стандартных условиях они визуально "душат" объем и требуют регулярного ухода, чтобы не превратиться в пылесборник. Иначе интерьер рискует вызвать состояние стресса из-за визуального шума.

Атермальная пленка: невидимый барьер

Атермальное напыление или пленка — решение для пуристов. Она отсекает до 99% ультрафиолета, не меняя прозрачность стекла. Это идеальный вариант, когда нужно защитить мебель от выгорания, сохранив чистоту архитектурных линий и открытый вид.

Сравнение стоимости и эффективности решений

Тип защиты Ориентировочная цена (за створку)
Алюминиевые жалюзи 1 200 — 2 500 руб. (Эконом / Средний)
Рулонные кассетные шторы 2 500 — 6 000 руб. (Средний / Премиум)
Атермальная пленка от 3 500 руб. за кв. м с монтажом

Ответы на популярные вопросы о защите балкона

Что лучше отражает тепло: жалюзи или шторы?

Алюминиевые жалюзи светлых оттенков эффективнее отражают тепловую энергию. Тканевые шторы, напротив, аккумулируют тепло в себе, отдавая его внутрь помещения.

Нужно ли сверлить раму для установки кассетных систем?

Существуют модели на мощный двухсторонний скотч 3 М, однако для долговечности и надежной фиксации тяжелых полотен рекомендуется монтаж на саморезы.

Поможет ли обычная зеркальная пленка из хозмага?

Она может создать эффект "зеркала", но часто портится от перепада температур и оставляет неудаляемые следы клея на стекле. Профессиональная атермальная пленка лишена этих минусов.

Как ухаживать за римскими шторами на лоджии?

Достаточно сухой чистки пылесосом с мягкой насадкой. Стирать их в машинке нельзя — жесткие вставки внутри ткани могут деформироваться.

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Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, декоратор интерьеров Полина Савельева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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