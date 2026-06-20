Стерильный белый больше не в моде: пять новых оттенков стен изменят ощущение от квартиры

Интерьерная мода берет курс на "обволакивающее" пространство. Мы прощаемся с холодным серым монохромом и стерильностью. На смену им приходят теплые текстуры, глубокие тона и естественная мягкость. Дизайнер компании Domeo Анастасия Кузнецова выделила палитру оттенков, которые меняют сценарий жизни в квартире — от гостеприимного песочного до густого бургунди. Правильный выбор цвета помогает избежать "перегруза" и создать настоящий теплый минимализм, где каждая деталь работает на уют.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Интерьер комнаты

Теплое сливочное основание

Стерильный белый цвет сдает позиции. Его сменяют сливочные и молочные тона с неуловимым желтоватым или кремовым "подсвечиванием". Они не "срезают" углы, а делают пространство мягче. Это идеальный фон для скандинавского стиля или современной классики, особенно в паре с натуральной керамикой и необработанным деревом.

"Выбор правильной базы определяет тактильность пространства. Холодные тона требуют идеальной геометрии, тогда как сливочная палитра прощает легкие несовершенства стен и создает камерную обстановку", — отметила дизайнер интерьеров Анна Карпова.

Глубина синего спектра

Синий остается важным цветом, но вектор смещается от чистого пигмента к сложным серо-синим замесам. Эти оттенки не уводят комнату в мрачность — они дарят покой и ощущение порядка. Такие стены "любят" матовые поверхности и многоуровневое освещение.

Песочные вибрации

Медово-бежевые и песочные стены возвращают в интерьер тепло полдня. Это универсальный выбор для любого стиля — от экостиля до современной эклектики. Подобные тона отлично "приземляют" холодные материалы, например, глянцевый мрамор или бетонные элементы.

"Песочные оттенки работают как стабилизаторы. Если вы используете много камня или стекла в дизайне, именно теплая бежевая база не позволит квартире превратиться в подобие офиса", — разъяснил эксперт по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Эвкалиптовая свежесть

Приглушенный эвкалипт с серым "налетом" или мягкий травяной тон визуально раздвигают стены. Это удачный ход для небольших помещений. Зеленая база дружит со всеми природными цветами — от латунной фурнитуры до темных пород дерева.

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Аристократизм винных оттенков

Сливовый и глубокий бургунди с "бархатистой" глубиной — выбор для тех, кто ищет камерную теплоту. Такие цвета требуют дозировки. Лучше всего они раскрываются на акцентной стене или в текстиле. Это не способ скрыть огрехи отделки, а способ добавить интерьеру драматизма.

"Использование насыщенных винных тонов требует осторожности с освещением. Направьте споты на текстуру — это подчеркнет глубину цвета и создаст необходимый объем в помещении", — резюмировала декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о цвете стен

Как понять, подойдет ли сложный оттенок к моей мебели?

Всегда делайте выкрасы. Нанесите выбранный цвет на лист картона (минимум 50x50 см) и оцените его в разное время суток при естественном и искусственном свете.

Нужно ли красить все стены в один цвет?

Нет, особенно если речь идет о насыщенных тонах, таких как бургунди или сливовый. Лучше оставить одну акцентную стену, а остальные сделать нейтральными.

Почему серый цвет больше не в тренде?

Холодный серый часто создает "офисное" ощущение. Современные тренды направлены на тактильный дизайн и создание расслабляющей атмосферы, чего в сером исполнении добиться сложнее.

Как сочетать сочные оттенки, чтобы не визуально сузить комнату?

Используйте их в нижней части помещения или на одной стене. Сочетайте с более светлыми или нейтральными элементами интерьера и качественным освещением.

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