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Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности

Недвижимость

Выбор кровельного покрытия определяет микроклимат дома и объем расходов на его содержание. Дешевые решения часто скрывают затраты на усиление стропил или сложный монтаж. Чтобы крыша не превратилась в источник проблем, необходимо сопоставить вес материала, его шумность и реальный срок службы.

Крыша дома
Фото: pixabay.com by GLady is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Крыша дома

Профнастил и металлочерепица

Стальные листы с полимерным покрытием доминируют в частном секторе. Профнастил выбирают за жесткость и простоту, металлочерепицу — за имитацию классического профиля. Для кровли подходят листы толщиной 0,45–0,5 мм. Важен класс оцинковки: второй класс (140–180 г/м2) обеспечивает до 25 лет эксплуатации. Материалы мало весят, что избавляет от необходимости строить мощный каркас, но требуют качественной звукоизоляции из-за высокого уровня шума при дожде.

"Металлические кровли чувствительны к качеству крепежа. Неправильно затянутый саморез разрушает прокладку за пару сезонов, провоцируя точечную коррозию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

При монтаже стальных покрытий на инженерные системы дома ложится нагрузка по отводу конденсата. Металл быстро нагревается и остывает, создавая перепады температур в подкровельном пространстве. Это требует устройства вентиляционного зазора и использования качественных мембран. Без них срок службы стропильной системы сокращается из-за постоянной сырости.

Шифер и хризотилцемент

Хризотилцементные листы остаются самым бюджетным вариантом для долговечной крыши. Современный шифер окрашивают в массе или покрывают полимерами, что защищает его от прорастания мха. Материал не ржавеет и обладает низкой теплопроводностью. Однако вес квадратного метра достигает 20 кг, что требует усиления обрешетки и стропил. В отличие от металла, рулонная кровля или шифер не шумят во время осадков.

Материал Стоимость за кв. м (руб.)
Профнастил (С35) 500 — 1600
Металлочерепица 500 — 2155
Шифер (хризотилцемент) 300 — 700
Ондулин 500 — 900
Гибкая черепица 600 — 3500

"Для работы с тяжелыми материалами вроде шифера обязателен расчет несущей способности стен. Легкие каркасные постройки могут не выдержать суммарного веса листов и снеговой нагрузки", — подчеркнул судебный строительный эксперт Сергей Поляков специально для Pravda.Ru.

Битумные листы и ондулин

Ондулин представляет собой спрессованную целлюлозу с битумной пропиткой. Это легкий материал, не подверженный коррозии. Его удобно монтировать в одиночку, листы весят всего 6,5 кг. Однако битумная основа размягчается на жаре и становится хрупкой на морозе. Срок эффективной службы редко превышает 15 лет, после чего покрытие начинает выцветать и деформироваться под воздействием солнца.

При использовании битумных материалов важна архитектура будущего и соблюдение температурного режима при укладке. Нарушение правил монтажа приводит к разрывам листов в местах крепления из-за деформации. Шероховатая поверхность быстро накапливает пыль и лесную хвою, что провоцирует появление органических отложений и плесени в тенистых местах.

Гибкая черепица

Мягкая кровля из стеклохолста и модифицированного битума считается наиболее эстетичным решением для сложных крыш. Она обеспечивает абсолютную герметичность благодаря сплавлению гонтов под солнцем. Основная статья расходов здесь — не сами листы, а подготовка сплошного основания из ОСП-3 или фанеры. Это удорожает стройматериалы и увеличивает трудозатраты на начальном этапе.

"Гибкая черепица требует идеальной вентиляции подкровельного пространства. Без аэраторов битум перегревается, а деревянное основание начинает гнить изнутри", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров в разговоре с экспертом Pravda.Ru.

Общая масса кровельного пирога с гибкой черепицей достигает 30 кг на метр площади. Это сопоставимо с тяжелыми штучными материалами. Несмотря на высокую стоимость, такая кровля выигрывает в долговечности и ремонтопригодности. Мелкие повреждения от птиц или града затягиваются самостоятельно за счет вязкости битума при нагревании на солнце.

Ответы на популярные вопросы

Какой материал для крыши самый тихий?

Наилучшую звукоизоляцию обеспечивают мягкая черепица, ондулин и шифер. Металлические покрытия (профлист и металлочерепица) без слоя утеплителя резонируют при любом механическом воздействии.

Можно ли укладывать новую кровлю поверх старой?

Технология допускает монтаж ондулина или легкого профнастила поверх старого шифера, если стропильная система находится в идеальном состоянии. Однако профессионалы рекомендуют полный демонтаж для ревизии конструкций.

В какое время года лучше менять крышу?

Оптимальное время — сухая погода при температуре от +5 до +20 градусов. Битумные материалы нельзя монтировать в мороз, так как они становятся ломкими.

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Экспертная проверка: инженер строительного контроля Роман Волков, судебный строительный эксперт Сергей Поляков, риэлтор Кирилл Фёдоров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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