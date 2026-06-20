Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плато Путорана приглашает в иное измерение: комфортный сервис сделал доступным то, что было закрыто
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Свобода от тренажеров: как оставаться активным, если вы не любите тренировки
Ожидание первых пятен стало ошибкой: что надо сделать до конца июня, чтобы спасти томаты от фитофторы

Секреты просторного дома: почему холодный минимализм уходит в прошлое в 2026 году

Недвижимость

Глянцевый стерильно-белый минимализм официально капитулировал. В 2026 году интерьерная мода совершает резкий разворот в сторону тактильности и сложной геометрии. Дизайнеры массово избавляются от "эффекта операционной", заменяя плоские фасады рельефными поверхностями. В индустрии этот тренд окрестили "теплым минимализмом" — здесь правит не цвет, а игра теней на фрезерованных деталях.

дизайн интерьера
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
дизайн интерьера

Мебельные фасады в 2026 году перестают быть просто функциональными дверцами. Канелированные, рифленые и волнообразные фактуры превращают шкафы в самостоятельные арт-объекты. Это решение позволяет сохранить лаконичность пространства, но избавляет его от скуки. Текстура добавляет интерьеру глубину, которую невозможно достичь простой покраской стен или выбором дорогого текстиля.

"Интерьер — это сценарий ощущений. Белый глянец был слишком "громким" и холодным. Сегодня клиент хочет прикасаться к материалам, чувствовать ритм дерева или камня. Рифленые фасады создают нужный объем без визуального шума", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Практичность как двигатель прогресса

Моду на текстуры продиктовал и бытовой прагматизм. Гладкая белая мебель — это круглосуточная вахта с тряпкой. Любой отпечаток пальца, микроцарапина или слой пыли на светлом глянце виден под любым углом. Рельефные поверхности за счет распределения света маскируют следы повседневной эксплуатации, делая дом живым, а не выставочным залом.

Признак Текстурированный фасад-2026
Визуальный эффект Архитектурный объем, игра теней
Сложность уборки Низкая (скрывает пыль и пятна)
Сочетаемость Натуральное дерево, камень, металл

Параллельно с мебелью меняются и стандарты отделки. Дизайнеры отказываются от дешевых имитаций в пользу натуральных материалов. Ламинат, чьи однообразные узоры делают квартиры безликими, проигрывает битву паркету. Даже такая деталь, как плинтус, уходит в прошлое — его заменяют системы скрытого монтажа или теневые зазоры, которые визуально поднимают потолок и "разгружают" пол.

"Люди устали от пластикового уюта. Ремонт сегодня — это инвестиция в тактильный комфорт. Важно не только как пространство выглядит на фото в соцсетях, но и насколько легко поддерживать в нем порядок без привлечения клининга дважды в неделю", — отметил в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

С чего начать: рецепт правильной трансформации

Внедрять рельефы стоит дозированно. На кухне это может быть кухонный остров или верхний ярус шкафов. В гостиной — акцентная ТВ-тумба. В спальне фактурные фасады комода могут дублировать мягкое изголовье кровати. Главное — избегать избыточности: одна сильная фактура должна уравновешиваться спокойным фоном.

Ответы на популярные вопросы о дизайне 2026

Правда ли, что белый цвет совсем уходит из интерьеров?

Нет, уходит именно "больничный" белый глянец. На смену ему приходят сложные оттенки: молочный, кремовый, цвет слоновой кости в сочетании с выраженной текстурой матовых поверхностей.

Как ухаживать за рифлеными фасадами шкафов?

Вопреки мифу о сложности, достаточно мягкой насадки пылесоса или микрофибры. За счет отсутствия блеска мелкие загрязнения на таких поверхностях практически незаметны.

Подойдет ли текстурированная мебель для маленькой квартиры?

Да, вертикальные линии на фасадах визуально вытягивают помещение вверх. Важно выбирать светлые оттенки, чтобы не перегружать пространство объемом.

Что делать со старой гладкой белой мебелью?

Ее можно обновить с помощью накладных декоративных панелей с рельефом или просто заменить фасады на фрезерованные, сохранив старые корпуса шкафов.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, декоратор интерьеров Полина Савельева.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мир. Новости мира
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Еда и рецепты
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе
Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе
Последние материалы
Граница между живым и неживым стерта: кусок льда научился думать без команд программистов
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada
Болельщики в Далласе взревели от ярости: новые правила футбола превратили игру в сериал
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Никаких жабр и хвостов: ископаемый сейф в США показал истинное лицо первых наземных хищников
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Свобода от тренажеров: как оставаться активным, если вы не любите тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.