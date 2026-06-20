Секреты просторного дома: почему холодный минимализм уходит в прошлое в 2026 году

Глянцевый стерильно-белый минимализм официально капитулировал. В 2026 году интерьерная мода совершает резкий разворот в сторону тактильности и сложной геометрии. Дизайнеры массово избавляются от "эффекта операционной", заменяя плоские фасады рельефными поверхностями. В индустрии этот тренд окрестили "теплым минимализмом" — здесь правит не цвет, а игра теней на фрезерованных деталях.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain дизайн интерьера

Архитектурный объем вместо плоских стен

Мебельные фасады в 2026 году перестают быть просто функциональными дверцами. Канелированные, рифленые и волнообразные фактуры превращают шкафы в самостоятельные арт-объекты. Это решение позволяет сохранить лаконичность пространства, но избавляет его от скуки. Текстура добавляет интерьеру глубину, которую невозможно достичь простой покраской стен или выбором дорогого текстиля.

"Интерьер — это сценарий ощущений. Белый глянец был слишком "громким" и холодным. Сегодня клиент хочет прикасаться к материалам, чувствовать ритм дерева или камня. Рифленые фасады создают нужный объем без визуального шума", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Практичность как двигатель прогресса

Моду на текстуры продиктовал и бытовой прагматизм. Гладкая белая мебель — это круглосуточная вахта с тряпкой. Любой отпечаток пальца, микроцарапина или слой пыли на светлом глянце виден под любым углом. Рельефные поверхности за счет распределения света маскируют следы повседневной эксплуатации, делая дом живым, а не выставочным залом.

Признак Текстурированный фасад-2026 Визуальный эффект Архитектурный объем, игра теней Сложность уборки Низкая (скрывает пыль и пятна) Сочетаемость Натуральное дерево, камень, металл

Параллельно с мебелью меняются и стандарты отделки. Дизайнеры отказываются от дешевых имитаций в пользу натуральных материалов. Ламинат, чьи однообразные узоры делают квартиры безликими, проигрывает битву паркету. Даже такая деталь, как плинтус, уходит в прошлое — его заменяют системы скрытого монтажа или теневые зазоры, которые визуально поднимают потолок и "разгружают" пол.

"Люди устали от пластикового уюта. Ремонт сегодня — это инвестиция в тактильный комфорт. Важно не только как пространство выглядит на фото в соцсетях, но и насколько легко поддерживать в нем порядок без привлечения клининга дважды в неделю", — отметил в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

С чего начать: рецепт правильной трансформации

Внедрять рельефы стоит дозированно. На кухне это может быть кухонный остров или верхний ярус шкафов. В гостиной — акцентная ТВ-тумба. В спальне фактурные фасады комода могут дублировать мягкое изголовье кровати. Главное — избегать избыточности: одна сильная фактура должна уравновешиваться спокойным фоном.

Ответы на популярные вопросы о дизайне 2026

Правда ли, что белый цвет совсем уходит из интерьеров?

Нет, уходит именно "больничный" белый глянец. На смену ему приходят сложные оттенки: молочный, кремовый, цвет слоновой кости в сочетании с выраженной текстурой матовых поверхностей.

Как ухаживать за рифлеными фасадами шкафов?

Вопреки мифу о сложности, достаточно мягкой насадки пылесоса или микрофибры. За счет отсутствия блеска мелкие загрязнения на таких поверхностях практически незаметны.

Подойдет ли текстурированная мебель для маленькой квартиры?

Да, вертикальные линии на фасадах визуально вытягивают помещение вверх. Важно выбирать светлые оттенки, чтобы не перегружать пространство объемом.

Что делать со старой гладкой белой мебелью?

Ее можно обновить с помощью накладных декоративных панелей с рельефом или просто заменить фасады на фрезерованные, сохранив старые корпуса шкафов.

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