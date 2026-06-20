Дождь больше не будет мешать спать: как за 5 минут убрать шум от отливов без разбора окна

Гул от капель дождя, разбивающихся об оконный отлив, способен превратить спокойную ночь в испытание для нервной системы. Металлическая пластина работает как мембрана барабана, усиливая каждый удар и транслируя вибрацию прямо в помещение. Решить вопрос можно несколькими способами, не прибегая к дорогостоящим услугам монтажников.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металлический оконный отлив

Устранение пустот и жесткая фиксация

Первая причина грохота — отсутствие плотного прилегания отлива к основанию. Если между металлом и стеной гуляет ветер, любая капля вызовет дребезжание. Простейший вариант лечения заключается в заполнении этого пространства монтажной пеной. Она не только зафиксирует деталь, но и сработает как звукопоглотитель. Главное — не переборщить с объемом состава, чтобы расширяющаяся масса не выгнула металл дугой.

"Часто монтажники экономят на крепеже и опорных кронштейнах. Если отлив выступает за край стены более чем на 5 сантиметров, он неизбежно будет шуметь. В таких случаях нужно либо укорачивать вылет, либо устанавливать дополнительные ребра жесткости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Если пена кажется слишком радикальным методом, стоит проверить стык рамы и подоконного профиля. Иногда достаточно нанести слой силиконового герметика в место примыкания, чтобы материал перестал вибрировать. Это исключит попадание влаги под окно и немного приглушит высокочастотный звон.

Виброизоляционные материалы и мастики

Автомобильные технологии отлично прижились в строительстве. Вибропласт или бутилкаучуковые ленты с фольгированным слоем превращают тонкую жестянку в глухой монолит. Лист наклеивается на нижнюю часть поверхности, которую предварительно нужно обезжирить. Это меняет резонансную частоту металла, и звук дождя становится мягким, едва слышным шелестом.

Метод изоляции Ожидаемый эффект Монтажная пена Высокое поглощение шума и теплоизоляция Виброизол (авто) Максимальное гашение вибраций металла Битумная мастикa Средний эффект, защита от коррозии

Существуют и жидкие составы — антикоры или специальные мастики. Их наносят кистью в два-три слоя. Это трудоемкое решение оправдано, когда демонтаж конструкции невозможен, а доступ к нижней части ограничен. Слой застывшего полимера работает как демпфер, принимая энергию удара на себя.

"Для борьбы со звуком можно использовать мембранные подкладки. Это тонкое, но очень плотное полотно, которое наклеивается прямо на отлив. Важно выбирать морозостойкие варианты, иначе после первой зимы защита просто отвалится", — подчеркнул инженер строительного контроля Роман Волков.

Бесшумный монтаж на магнитах

Тот самый секрет современного рынка — готовые накладки на неодимовых магнитах. Это спасение для тех, кто живет на верхних этажах и не может безопасно снять отлив для доработки. Накладка представляет собой многослойный сэндвич из акустического войлока и защитного покрытия. Она просто примагничивается поверх металлической планки. С силой притяжения неодима не справится даже штормовой ветер, а звук капель исчезает мгновенно.

Если же бюджет позволяет радикальные перемены, стоит рассмотреть замену металла на клинкер или натуральный камень. Тяжелый гранит или керамика абсолютно инертны к дождю. Это окончательный выбор для тех, кто ценит тишину и долговечность фасада, так как такие материалы не подвержены коррозии и не меняют форму со временем.

Ответы на популярные вопросы о шуме отливов

Почему отлив гремит даже при слабом ветре?

Скорее всего, нарушена геометрия монтажа. Металл зажат неправильно, или между ним и стеной образовалась полость, работающая как резонатор. Нужно проверить затяжку саморезов и наличие подкладок.

Можно ли просто покрасить отлив толстым слоем краски?

Обычная краска не обладает достаточной вязкостью и массой для гашения вибраций. Поможет только специализированная резиновая краска или мастика, нанесенная толщиной от 2–3 миллиметров.

Не отвалятся ли магнитные накладки зимой?

Качественные неодимовые магниты сохраняют свои свойства в широком диапазоне температур. Накладки проектируются с учетом обледенения и снеговой нагрузки, поэтому риск их потери минимален.

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