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Люди сами загоняют себя в долги: одна ошибка делает квартиру дороже, чем семья может выдержать

Недвижимость

Оптимальный ипотечный платеж не должен превышать 20-25% от ежемесячного дохода семьи, чтобы избежать критических финансовых рисков, рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировала типичные ошибки заемщиков и объяснила, когда жилищный кредит становится опасным для бюджета.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что справедливый платеж по ипотеке составляет 30% совокупного заработка семьи. По его словам, именно такая нагрузка позволяет сохранять средства на качественную жизнь. Однако на практике многие заемщики сталкиваются с гораздо более жесткими условиями. Нередко потенциальные покупатели жилья вынуждены экстренно искать ресурсы.

Никитина подчеркнула, что российские заемщики часто принимают решение о покупке квартиры спонтанно, руководствуясь эмоциями, а не расчетами. Отсутствие рационального подхода ведет к тому, что люди берут потребительские кредиты даже на первоначальный взнос, не осознавая итоговой переплаты. При этом грамотное планирование позволяет существенно уменьшить долговую нагрузку. Например, правильный расчет графика погашения помогает сократить срок кредита на несколько лет.

"Когда 30–40% дохода уходит на ипотеку, это ненормально. Сейчас сложно назвать единый показатель, потому что доходы сильно различаются, но, на мой взгляд, оптимальный уровень — до 20–25% максимум. Банки при этом часто закладывают 30–40% как допустимую нагрузку. Важно учитывать и первоначальный взнос: если он формируется за счет потребительского кредита или используется схема с нулевым взносом, это значительно повышает риски", — отметила эксперт.

Оценка безопасности кредита напрямую зависит от размера накоплений и стартового капитала. Эксперт указывает: если первоначальный взнос составляет 50-60%, то даже направление 40% зарплаты на погашение считается допустимым, так как у заемщика остается возможность маневра. В случае форс-мажора такую недвижимость проще реализовать без убытков. Ситуация кардинально меняется при отсутствии сбережений. Сегодня отсутствие финансовой подушки превращает любую потерю работы или болезнь в личную катастрофу для заемщика.

Особое внимание стоит уделить сравнению стоимости ипотеки и аренды. Если процентные выплаты банку значительно превышают стоимость найма аналогичного жилья, покупка становится экономически нецелесообразной. С точки зрения управления капиталом, жизнь в долг ради сомнительной выгоды истощает ресурсы семьи. В таких случаях выгоднее отложить сделку на 2-3 года для накопления более внушительного взноса. Важно понимать, что реальная стоимость заемных средств включает не только ставку, но и скрытые риски отсутствия активов.

"Даже 20% от зарплаты на ипотеку — это уже риск: при потере работы, болезни или снижении дохода человек может оказаться без возможности платить. Поэтому важно учитывать не только долю платежа, но и накопления: при наличии значительного депозита он может покрывать выплаты несколько месяцев или даже год, снижая риск. Также имеет смысл сравнивать ипотеку с арендой и смотреть на структуру платежа: если переплата по процентам существенно выше стоимости аренды аналогичного жилья, то в ряде случаев ипотека может быть менее выгодной", — добавила Никитина.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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