Вас жестко дурят на комплектации квартиры: пошаговый план, который заставит продавца оставить всю бытовую технику

Покупка квартиры часто сопровождается эйфорией: будущий владелец уже мысленно расставляет мебель и планирует уют. Однако момент передачи ключей может обернуться скандалом, если продавец решит забрать с собой "все, что не прикручено". Оставленная пустая "коробка" вместо обещанного интерьера — повод для серьезного конфликта.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Интерьер квартиры

Что остается в квартире по закону

Четкого "реестра" имущества, которое продавец обязан оставить, в законах нет. Ориентироваться стоит на постановление Правительства РФ № 47. Жилое помещение по умолчанию должно быть пригодно для жизни сразу после заселения. В этот базовый набор входят:

Входная дверь, межкомнатные двери (согласно планировке) и окна.

Базовые осветительные приборы, розетки и выключатели.

Сантехнические узлы: раковина, смесители, унитаз, ванна или душевая кабина.

Радиаторы отопления и плита для приготовления пищи.

"Статья 135 ГК РФ четко определяет судьбу вещей, обслуживающих объект. Если предмет необходим для функционирования помещения, он считается неотъемлемой частью жилья. Однако на практике суды часто встают на сторону продавца, если встроеные шкафы или сложная техника не прописаны в договоре отдельно. Отсутствие бумажной фиксации делает эти объекты "подвижными"", — разъяснила юрист по недвижимости Анна Мороз.

Важно понимать, что для комфортного проживания требуются не только стены, но и функциональное наполнение. Чтобы придать пространству гармонию, иногда достаточно применить правило пяти предметов, избавляющее от визуального шума, но базовая инженерия должна быть на месте всегда.

Предмет Риск отсутствия Неотделимые улучшения (встроенная техника) Спорная категория, требует четкого описания в договоре Сантехника и плита Критической нарушение, препятствующее использованию жилья

Как зафиксировать список вещей

Словесные договоренности — самая слабая защита от предприимчивого продавца. В договоре купли-продажи нужно составить детальный перечень того, что переходит к покупателю вместе с квартирой. Не просто "кухонный гарнитур", а конкретный производитель и модель встроенной техники. Любая размытость формулировок позволяет продавцу заменить дорогое оборудование на старое или демонтировать его.

"Контроль за передачей объекта — ключевой этап сделки. Если плита или гардеробная отсутствуют в описи — продавец вправе их демонтировать. Я всегда рекомендую готовить фотофиксацию состояния квартиры в день подписания предварительного договора. Это дисциплинирует сторону продавца и исключает споры при итоговой приемке акта", — подчеркнул риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

При передаче квартиры подписывается передаточный акт согласно ст. 556 ГК РФ. Если в квартире не обнаружилось того, что было обещано в договоре, это прямое нарушение условий сделки. Не спешите подписывать документ, если объект не соответствует заявленному состоянию.

"В моей практике были случаи, когда продавцы пытались вывезти даже карнизы, мотивируя это высокой стоимостью крепежных систем. В таких ситуациях единственным рычагом влияния становится удержание части стоимости до момента полного выполнения обязательств по передаче всех оговоренных предметов", — отметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о передаче жилья

Можно ли забрать встроенную мебель, если она была куплена давно?

Если она встроена в ниши или закреплена конструктивно, статус "неотделимого улучшения" закрепляется договором. Забрать ее можно только с согласия покупателя, иначе это признается порчей имущества.

Как быть, если продавец установил дешевую ванну взамен дорогой?

Если в договоре указаны характеристики сантехники (модель, бренд), это считается существенным нарушением. Вы имеете право требовать компенсацию или соразмерного снижения цены через досудебную претензию.

Что делать, если в день сделки продавец отказывается отдавать оговоренную люстру?

Отказывайтесь от подписания акта приема-передачи до устранения нарушений или оценки ущерба. Любое давление продавца в этот момент — нарушение ваших прав как покупателя.

Нужно ли заверять перечень вещей у нотариуса?

Это не является обязательным требованием, но существенно повышает статус документа в суде. Приложение к договору с описью имущества имеет полную юридическую силу.

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