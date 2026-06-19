Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля получила отсрочку приговора: сколько ещё продержится зелёный покров планеты
Такого не ожидал никто: американские ученые перешли черту в экспериментах над кодом жизни человека
Рельеф проявится гораздо быстрее: метод работы до отказа вынудил мышечные клетки адаптироваться
Мираж твердых сортов: раскрыта схема подмешивания дешевого сырья в дорогую пасту
Сушка — это не голодовка, а ювелирная работа: как сохранить мышцы и убрать жир без потери силы
Модный приговор диванным критикам: Рогов ответил тем, кто считает его сумки позором
Увидеть Петербург и не разориться: лучшие завтраки, кофе и досуг за копейки в 2026 году
Иллюзия здорового загара: почему шоколадный оттенок может стать фатальным для вашей кожи
Дорогая игрушка превратилась в тыкву: почему роскошные авто обесценились в российских салонах

Смертельная ловушка для дизайнера: почему в квартирах П-47 практически невозможно сделать перепланировку

Недвижимость

Панельные фасады с ритмичным рисунком смещенных лоджий — визитная карточка серии П-47. Эти дома узнаваемы: асимметрия окон создает динамику там, где обычно царит монотонность. Вопреки городским легендам, проект разработан не зарубежными бюро, а советским институтом МНИИТЭП. Это пример индустриального домостроения, которое пыталось уйти от типовой скуки в 70-х годах.

Дом в городе Ташкенте
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в городе Ташкенте

Технические параметры серии

Период возведения зданий охватывает два десятилетия: с 1975 по 1995 год. Конструктив базируется на трехслойных панелях стен толщиной 34 см. Железобетонные перегородки внутри здания (16-18 см) обеспечивают жесткость, но создают барьер для свободной трансформации пространства. Высотность домов ограничена 12 или 14 этажами. Жилая среда здесь спланирована рационально: по четыре квартиры на лестничной клетке с двумя пассажирскими лифтами.

"Конструктивная жесткость этих панелей — палка о двух концах. С одной стороны, долговечность, с другой — невозможность создать open space, так как большинство стен являются несущими", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Эргономика планировок

В линейке П-47 отсутствуют трехкомнатные сегменты. Фокус сделан на одно- и двухкомнатных квартирах. Лоджии присутствуют везде, что добавляет ценный "воздух" функциональной площади. Высота потолков 2,64 метра соответствует стандартам эпохи. Если вы планируете ремонт, помните, что визуальное увеличение пространства лучше достигать за счет правильной палитры, а не сноса стен.

Характеристика Параметр
Толщина наружных стен 34 см
Высота потолков 2,64 м
Количество лифтов 2 пассажирских

"Основная проблема вторичного жилья — изношенные коммуникации. После покупки обязательно проверьте гидрозатворы, иначе неприятные запахи из канализации станут вашей единственной реальностью после отпуска", — предупредил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Баланс преимуществ и ограничений

Главный плюс — обжитые районы: зелень, школы, развитые сети. Внутренние пространства имеют правильную геометрию, что упрощает расстановку мебели. Минусы технологичны: отсутствие грузового лифта и громоздкие вентиляционные короба в кухнях. Демонтаж последних запрещен нормативами. При восстановлении напольных покрытий в таких квартирах важно учитывать состояние плит перекрытия, которые могут потребовать дополнительной подготовки поверхности.

"Инженерная сложность дома требует грамотной сметы. Ошибки в оценке несущих нагрузок при ремонте могут привести к судебным спорам с управляющей компанией", — резюмировал судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о П-47

Возможна ли полноценная перепланировка?

Нет, абсолютное большинство внутренних стен несущие. Допустимо лишь объединение санузла или изменение конфигурации коробов прихожей.

Почему эти дома считали "чешскими"?

Это миф, возникший из-за необычного для того времени фасада. Проект был полностью разработан советским институтом МНИИТЭП.

Какие лифты установлены в домах?

В каждом подъезде работают два пассажирских лифта. Грузовые лифты в данной серии отсутствуют, что усложняет процесс переезда или капитального ремонта.

Стоит ли рассматривать такие квартиры для инвестиций?

Это ликвидное жилье среднего сегмента в районах с устоявшейся инфраструктурой. Оно подходит для долгосрочного проживания, но требует внимательной технической проверки при сделке.

Читайте также

Экспертная проверка: Дарья Лебедева (дизайнер интерьеров), Сергей Поляков (судебный строительный эксперт), Павел Сидоров (специалист по эксплуатации зданий)
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Садоводство, цветоводство
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Муравьи ненавидят этот запах: натуральный барьер, который защитит грядки и теплицу
Садоводство, цветоводство
Муравьи ненавидят этот запах: натуральный барьер, который защитит грядки и теплицу
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Последние материалы
Увидеть Петербург и не разориться: лучшие завтраки, кофе и досуг за копейки в 2026 году
Иллюзия здорового загара: почему шоколадный оттенок может стать фатальным для вашей кожи
Дорогая игрушка превратилась в тыкву: почему роскошные авто обесценились в российских салонах
Красный + коричневый: почему этот дерзкий дуэт стал главным открытием 2026 года
Сырьевая эпоха закончилась: принципиально иной экспорт из России уже принёс миллиардные прибыли
Смешной декор или ловушка? Почему модные "бездонные" миски вызывают у питомцев интоксикацию и стресс
Золотистый хруст снаружи, нежное пюре внутри: картофель, который заставит забыть о диетах
Море готовит сокрушительный удар: внезапная смена цикла на Каспии лишит тысячи людей имущества
Тело в пятьдесят лет поражает: утренние кадры Галкина* спровоцировали волну женского восторга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.