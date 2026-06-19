Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горькая правда о бытовых увлажнителях: простая тряпка на батарее работает лучше маркетологов
Ваше одеяло начало пахнуть "старым домом"? 6 лайфхаков, которые спасут вас от похода в химчистку
Любимое кресло превратилось в поле боя: как создать уютный уголок, чтобы кот оставил ваше место в покое
Раньше этот образ надевали на день, теперь на годы: свадебная мода меняет старые правила
Лишилась последнего помощника в доме: невеста Тимати объяснила долгое отсутствие в медийном поле
Страх перед холестерином был напрасным: новые тесты изменили подход к завтраку
Мечтаете о новых местах? Актау: марсианские каньоны, теплое море и отдых без виз
Обычный телефон вместо медицинских приборов: в Перми создали софт, распознающий риск инсульта
Майки и сарафаны больше не табу: как сделать руки рельефными, сохранив их женственные изгибы

Сорвать куш на экономии: какой инструмент из аптеки спасет самый дорогой ремонт от краха

Недвижимость

Ремонт часто начинается с идеальной картинки в голове. Реальность сталкивается с бытовыми недочетами — например, пузырями на обоях. Этот дефект выглядит неряшливо, но исправить его можно без полной переклейки стен.

Отклеившиеся обои
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Отклеившиеся обои

Почему обои покрываются пузырями

Вздутия — это воздушные карманы между стеной и декоративным покрытием. Чаще всего проблема кроется в нарушении технологии. Неровное основание с трещинами провоцирует пустоты. Некачественное распределение клея оставляет сухие зоны. Сквозняки и перепады влажности в момент высыхания нарушают адгезию материала.

"Главная ошибка кроется в спешке. Слишком активная вентиляция помещения после поклейки форсирует испарение влаги. Клей отходит от основы, пока полотно еще напряжено. Если качество материалов сомнительное, риск дефекта увеличивается в несколько раз", — отметил в беседе с Pravda. Ru мастер внутренней отделки Сергей Рябов.

Реанимация свежих полотен

Если после монтажа прошло менее восьми часов, структуру можно восстановить. Прокатывайте полотно прижимным валиком, двигаясь от центра к периферии. Если воздух застрял, аккуратно проколите пузырь тонкой иглой. Для более эффективного сцепления используйте медицинский шприц: введите небольшое количество клея непосредственно в карман, а затем тщательно выровняйте поверхность шпателем. Лишний клей сразу убирайте мягкой тканью.

"Для инъекций лучше иметь под рукой специальный набор строительных шприцов с иглами разного сечения. Обычное медицинское оборудование часто забивается из-за вязкости обойного состава", — уточнил в беседе с Pravda. Ru специалист по строительному контролю Роман Волков.

Устранение дефектов на высохших стенах

Застарелые пузыри не поддаются разглаживанию. Если обои влагостойкие, попробуйте аккуратно смочить зону теплой водой, чтобы "оживить" клеевой слой. Если это невозможно, делайте надрез. Прямой разрез лучше закрыть с помощью шприца, крестообразный — кистью. Подрезанные края промазываются клеем и бережно прижимаются к стене.

Метод Применимость
Инъекции клея Для любых типов пузырей на невысохших полотнах
Надрез ножом Только для фактурных обоев; на гладких виден шрам

В крайних случаях применяют термообработку. Феном или слегка нагретым утюгом прогревают вздутие, размягчая подсохший клей. Метод не подходит для металлизированных или шелкографических покрытий — декор может необратимо поплыть.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Можно ли прокалывать обои до полного высыхания?

Да, это самый эффективный способ удалить воздух, пока клей сохраняет эластичность.

Почему важно не открывать окна?

Сквозняк создает неравномерный температурный контур, из-за чего обои сохнут участками, отслаиваясь от основания.

Как понять, что клей "взялся"?

В идеальных условиях обои стабильны спустя сутки. До этого момента поверхность требует контроля.

Как спрятать "шрам" от надреза?

Маскировать разрезы можно только на полотнах с выраженным тиснением. На гладких покрытиях любой надрез потребует локальной подкраски.

"Работать с надрезами на тонких бумажных обоях — ювелирная задача. Зачастую лучше оставить небольшой изъян, чем превратить его в заметную заплату из-за неаккуратного доступа к полости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Читайте также

Экспертная проверка: отделочник Сергей Рябов, инженер строительного контроля Роман Волков, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Мир. Новости мира
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Последние материалы
Ваше одеяло начало пахнуть "старым домом"? 6 лайфхаков, которые спасут вас от похода в химчистку
Любимое кресло превратилось в поле боя: как создать уютный уголок, чтобы кот оставил ваше место в покое
Раньше этот образ надевали на день, теперь на годы: свадебная мода меняет старые правила
Лишилась последнего помощника в доме: невеста Тимати объяснила долгое отсутствие в медийном поле
Страх перед холестерином был напрасным: новые тесты изменили подход к завтраку
Мечтаете о новых местах? Актау: марсианские каньоны, теплое море и отдых без виз
Сорвать куш на экономии: какой инструмент из аптеки спасет самый дорогой ремонт от краха
Обычный телефон вместо медицинских приборов: в Перми создали софт, распознающий риск инсульта
Майки и сарафаны больше не табу: как сделать руки рельефными, сохранив их женственные изгибы
Будущее внушает только тревогу: Собчак рассказала о невыносимых трудностях в общении с сыном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.